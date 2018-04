Stáhněte si manuály pro nové telefony Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Nokia - vybere si každý

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Každý z nových telefonů patří do jiné kategorie. Zatímco model 1112 nabídne jen základní výbavu pro nenáročné uživatele, multimediální Nokia N72 je špičkově vybavený telefon, v jehož výbavě nechybí ani hudební přehrávač pro většinu používaných formátů. Poslední novinka, Nokia 6080, je obyčejný telefon nižší střední třídy, který navazuje na model 6070.

Nokia 1112 vychází z modelu 1110. Telefon má monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů. Výbavu má pouze základní, zajímavostí jsou takzvané mluvící hodiny. Nechybí budík a hlasitý odposlech. Telefonní seznam pojme 200 kontaktů a do paměti na textové zprávy lze uložit až 60 textovek. V telefonu nejdeme tři nové hry.

Výbava Nokie 6080 nijak neohromí, ale ani nezklame. Nechybí v ní VGA fotoaparát, stereofonní rádio, EDGE, paměť pro 16 MB dat a nebo průměrný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Jde tedy o obyčejný telefon nižší střední třídy, který navazuje na Nokii 6070.

Nokia N72 se v hrubých obrysech drží designu modelu N70. Mírně se liší klávesnice a okrasné lišty na přední straně telefonu. Novince chybí na přední straně druhý fotoaparát. Výbava Nokie N72 odpovídá jiným smartphonům výrobce. Za zmínku stojí hudební přehrávač pro většinu používaných formátů nebo stereofonní FM rádio. Telefon má Bluetooth a 20 MB interní paměti doplňuje slot na paměťové karty RS-MMC.

Manuály pro novinky Nokia

