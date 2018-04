Stáhněte si manuály pro nové stylovky Nokia

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Nokia - styl na prvním místě

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Každý z nových telefonů patří do jiné kategorie, přesto mají mnoho společného. Modely 7373 a 7390 patří do stylové kolekce Nokia L'Amour. Najdeme na nich hodně růžové barvy a také romantické ornamenty. Nokia 6288 je o poznání méně nápadná, výbava je ale perfektní. Nechybí mp3 přehrávač, 2Mpix fotoaparát, bluetooth a podpora sítí třetí generace.

Stylový top model Nokia 7390 se může pochlubit velmi slušnou výbavou. Je to první ryze stylový telefon výrobce, který nabízí podporu pro sítě třetí generace. Navíc ve výbavě najdeme třímegapixelový fotoaparát. Nechybí také hudební přehrávač, který lze ovládat i v zavřeném stavu tlačítky na vrchu telefonu.

Druhá novinka, Nokia 7373, vychází z již prodávaného modelu 7370 s vytáčecí konstrukcí. Vylepšení se dočkal fotoaparát, který má nyní dvoumegapixelové rozlišení a přibyly také dva stereofonní reproduktory. Ostatní funkce zůstaly zachovány.

Nokia 6288, jak již označení napovídá, vychází z populárního modelu 6280. Ten se na našem trhu již delší dobu prodává. Novinka se chlubí displejem QVGA a dvoumegapixelovým fotoaparátem. To ale nabízí již současný model 6280. Inovací je přibalená paměťová karta s kapacitou 512 MB a odlišná kapacita baterie.

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Nokia 7373 navazuje na model 7370. Novinka dostala nový růžový kabátek a ve výbavě přibyl lepší fotoaparát. CZ EN Nokia 7390 je stylové a velmi dobře vybavené véčka. Nechybí ani 3,2Mpx fotoaparát, nebo podpora sítí třetí generace. CZ EN Nokia 6288 je perfektně vybavený telefon, který nabízí mp3 přehrávač, 2mpx fotoaparát, bluetooth a podporu sítí třetí generace. CZ EN

Přehled nejstahovanějších návodů