Stáhněte si manuály pro nové manažerské hvězdy

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia a Sony Ericsson.

Manažerská hvězda od Nokie

Nokia 6233 je špičkový mobil pro práci i zábavu. Pochválit musíme výborný displej, bohatou výbavu, zpracování a v neposlední řadě i povedený vzhled.

Oproti předchůdcům působí Nokia 6233 mnohem luxusnějším dojmem, přitom je to stále mobil pro každodenní používání. Mírným zklamáním tak zůstává jen cena telefonu, která je o patnáct set korun vyšší, než u dvojčete 6234, které najdete u Vodafone.



Nová Nokia 6233

Král fotomobilů a další novinky od Sony Ericssonu

Sony Ericsson K800i nabídne fotoaparát s rozlišením 3,2 Mpix, který se honosí logem Cyber-Shot. Novinka ale samozřejmě neumí jenom dobře fotit. Ve výbavě nechybí hudební přehrávač, stereofonní rádio s funkcí RDS. Model K800i podporuje navíc videohovory s druhým fotoaparátem na přední straně telefonu a mnoho dalších funkcí.

Mezi dalšími novinkami najdeme trojici modelů klasické konstrukce, z nichž jeden je určený výhradně pro operátora Vodafone. Začněme ale nejlevnějším modelem K310i. Jde o telefon nižší střední třídy. Ve výbavě najdeme VGA fotoaparát, Bluetooth, a také infraport.

Poslední dvojice novinek má mnoho společného. Jde o modely K610i a V630i. Jak již označení napovídá, telefony se od sebe příliš neliší. Výbava je totožná, pouze Sony Ericsson V630i je určený pro operátora Vodafone, a tak nabídne jiný vzhled. Ten si vypůjčil od nového Walkmanu W810i. Obě novinky navazují na model K600i. Oproti svému předchůdci jsou ale o poznání lépe vybaveny. Ve výbavě konečně nalezneme podporu paměťových karet.

Manuály pro novinky na našem trhu Nástupce Nokie 6230i, Nokia 6233 přináší řadu vylepšení, mezi kterými nechybí displej s vyšším rozlišením, kvalitnější fotoaparát a také podpora pro provoz v sítích třetí generace UMTS.

Manuál CZ EN Sony Ericsson K800i je dlouho očekávaný nástupce modelu K750i. Novinka nabídne špičkový fotoaparát s rozlišením 3,2Mpix a podporuje také sítě třetí generace. Manuál CZ EN Sony Ericsson K310i je telefon pro nenáročné zákazníky. Těšit se ovšem mohou na vyzvánění ve formátu MP3, nebo na přítomnost Bluetooth. Manuál CZ EN Sony Ericsson K610i navazuje na model K600i. Oproti svému předchůdci je o poznání lépe vybaven. V jeho výbavě konečně nalezneme podporu paměťových karet. Manuál CZ EN Sony Ericsson V630i je model připravený pro operátora Vodafone. Novinka má výbavu jako model K610i, ale vzhled si vypůjčila od nového Walkmanu W810i. Manuál CZ

Nakonec vám přinášíme přehled nejstahovanějších návodů.

