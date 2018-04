Stáhněte si manuály pro hudební novinky

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia a Sony Ericsson.

Nokia - vysouvací a hudební

Výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro dvě novinky ve svém portfoliu. Obě mají téměř totožný design zaměřený na mladé uživatele a shodné rozměry, liší se však výbavou. Jednodušší model 5200 lze označit za základ nabídky, vybavenější Nokia 5300 míří do vyšší kategorie. Oba dva nové telefony jsou určeny pro poslech hudby, nechybí jim proto vestavěné hudební přehrávače.

Sony Ericsson - nový Walkman

Také Sony Ericsson připravil manuál pro jeden ze svých nových telefonů. Walkman W850i je prvním vysouvacím modelem výrobce. Telefon dokáže pracovat v sítích třetí generace, chybí mu však automatické ostření u dvoumegapixelového fotoaparátu.

Manuály pro novinky na našem trhu

Foto Popis Manuál U Nokie 5200 byl kladen důraz na hudbu a také na styl. Ve výbavě proto nechybí hudební přehrávač. CZ EN Také u Nokie 5300 byl kladen důraz na hudbu a styl. Displej je na rozdíl od modelu 5200 aktivní a typu TFT CZ EN Sony Ericsson W850i je další z řady hudebních telefonů. Zaujme především vysouvací konstrukcí. CZ EN

