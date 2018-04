Stáhněte si manuály pro dvě novinky od Sony Ericsson

Sony Ericsson uvolnil návody pro dva nové mobily ve svém portfoliu. Dlouho očekávanou novinkou je Sony Ericsson K530i, který ale nepřináší nic nového a to jak po stránce designu, tak ve výčtu výbavy. Pohledný mobil tradiční konstrukce připomíná plejádu jiných telefonů značky. Ve výbavě najdeme dvoumegapixelový fotoaparát bez automatického ostření, MP3 přehrávač, FM rádio, integrovanou paměť 16 MB a slot na paměťové karty Memory Stick Micro.

Druhou novinkou od Sony Ericssonu je vysouvací model W580i, který patří do hudební řady Walkman. Tento telefon nabízí TFT displej s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát má rozlišení dva megapixely, nenabízí však automatické ostření. Telefon pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM a nabízí datové přenosy EDGE.

Foto Popis Manuál Sony Ericsson K530i je především konzervativní 3G telefon, který v podstatě žádné novinky nepřináší. A to ani v oblasti výbavy, ani v oblasti designu. Má jít především o spolehlivý pracovní telefon. CZ EN Sony Ericssonu W580i patří do hudební řady Walkman. Tento telefon nabízí TFT displej s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotoaparát má rozlišení dva megapixely, nenabízí však automatické ostření. CZ EN

Upozornění:

Co to je PDF?

PDF (Portable Document File) je univerzální přenositelný formát pro publikování digitálních dokumentů. Je oblíbený právě pro různé manuály, odborné publikace apod. Ke čtení PDF dokumentů potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který je možné stáhnout a používat zdarma.

Českou verzi si můžete stáhnout na stránkách výrobce.



Jak si uložíte manuál na svůj počítač?

Pokud se vám manuál otevřel v malém okně (okno pro stažení software), můžete si ho uložit na svůj počítač. Stačí, když kliknete na ikonku pro uložení dokumentu - viz obrázek.



Máte problémy se stahováním?

Pokud máte problémy se stažením software, zkuste použít specializovaný program, např. GNU Wget.