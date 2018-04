Stáhněte si manuály pro 3G novinky

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia a Benq-Siemens.

Nokia - základ pro 3G

Výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro dvě novinky ve svém portfoliu. Obě mají mnoho společného, přesto jsou velmi rozdílné. Jde o základní modely, ale každý v jiném slova smyslu. Zatímco model 1110i je opravdový základní model výrobce, tak nová Nokia 6151 je nejjednodušší telefon s logem Nokia, který je určen pro provoz v sítích třetí generace.

Nokia 1110i, jak již označení napovídá, je další generací základního modelu výrobce. Přímo novinka navazuje na model 1110 a oba telefony se až na styl zobrazení na displeji od sebe neliší. U nás se však podle našich informací prodávat nebude.

Chcete zkusit některé výhody sítí třetí generace a musíte k tomu mít telefon značky Nokia? Pak právě pro vás finský výrobce představil svůj základní model pro provoz v sítích třetí generace. Nokia 6151 neohromí ani tak designem nebo některými parametry. Z modelů pro 3G však bude patřit mezi ty levnější.

Benq-Siemens - tenký elegán

Také Benq-Siemens připravil manuál pro jeden ze svých nových telefonů. Jde o model S81, který vedle podpory sítí třetí generace zaujme také svou tloušťkou pouhých 13 milimetrů.

Tento mobil byl oceněný sdružením iF Design. Právě design je jedním z hlavních lákadel této novinky. Telefon se zařadí mezi nejtenčí 3G mobily, je i relativně malý a lehký. Pochvalu opět zaslouží displej, který má slušné rozlišení, je velký a má i dobrý jas i kontrast. Výbava telefonu je velmi dobrá, ale nic zásadního z ní nevyčnívá.

