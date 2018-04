Stáhněte si manuál pro žiletku Nokia 6300

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia

Vzhledem k údržbě na serveru softwaremobil.idnes.cz není možné nejnovější manuály stahovat přímo odsud. U jednotlivých modelů je tak uveden odkaz přímo na stránky výrobce.

Nokia - stylovka pro manažery

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Jde především o novou Nokii 6300, která svou tenkou konstrukcí přináší do manažerské řady notnou dávku stylu a šarmu. Druhou novinkou je inovovaný mobil s videokamerou, model N93i. Třetí novinka pak potěší zájemce o jednoduchý, ale přitom stylový telefon. Nokia 6086 je totiž jednoduché véčko, které spoléhá právě na svou jednoduchost.

Nokia 6300

První tenká Nokia se může pochlubit tloušťkou 13,1 milimetru. Novinka má kryt z nerezavějící oceli a bohatou výbavu, která zahrnuje dvoumegapixelový fotoaparát s osminásobným digitálním přiblížením a QVGA displej, který dokáže zobrazit 16,7 milionů barev. Nová Nokia 6300 pracuje ve třech pásmech GSM a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10 a EDGE třídy 10.

Nokia N93i

Druhou novinkou je model N93i. Jak již typové označení napovídá, jedná se o inovovanou verzi dobře známého monstrózního mobilu N93, který se chlubí především videokamerou. Inovovaná verze trochu zhubla a prošla i salónem krásy. Změny vzhledu se dočkala klávesnice, nyní v žiletkovém zcela plochém stylu a také vnější panel telefonu.

Nokia 6086

Třetí novinkou je véčko 6086. Vychází z modelu 6085, navíc nabízí podporu technologie UMA, která umožňuje telefonovat přes Wi-Fi. Další výbava novinky se oproti modelu 6085 neliší. Telefon má tak hlavní pasivní CSTN displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev a vnější monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů. K dispozici je VGA fotoaparát.

Foto Popis Manuál Nokia 6300 je alternativou k modelu 6233, s níž sdílí stejnou výbavu. Na rozdíl od baculaté Nokie 6233 vás možná osloví svými třinácti milimetry v pase. CZ EN Nokia N93i je inovovanou verzí modelu N93. Novinka trochu zhubla a prošla i salónem krásy. Změny vzhledu se dočkala klávesnice, nyní v žiletkovém zcela plochém stylu a také vnější panel telefonu. CZ EN Nokia 6086 je jednoduché véčko, které spoléhá právě na svou jednoduchost. Strohý design, dobrý poměr cena/výkon a standardní výbava. To jsou hlavní zbraně. EN

