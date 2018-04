Stáhněte si manuál pro váš telefon

Pokud hledáte manuál pro váš mobilní telefon, zkuste katalog mobilů. Všechny české návody, které jsou v naší databázi na serveru softwaremobil.idnes.cz, můžete nyní jednoduše vyhledat i v katalogu mobilů. Pokud si otevřete detail vámi vybraného telefonu, naleznete v horní části pod souvisejícími články odkaz, odkud manuál jednoduše stáhnete do vašeho počítače.

Mezi novými českými manuály najdete tento týden pouze návod na Samsung E530, tedy mobilní telefon přímo určený pro ženy. Nové stylové telefony z dílen Motorola se na našem trhu zatím neprodávají. Prozatím jsme do databáze zařadili alespoň návody v angličtině.

Motorola V3 Razr vytvořila novou éru stylových mobilních telefonů a výrobce v tomto úspěšném trendu pokračuje. Motorola V3x je další tenké véčko, velice podobné původnímu Razru. Někdo může tento model mylně považovat za přímého nástupce populární Motoroly V3 Razr. Jenže jím není. Nástupce Razra se jmenuje Razr2 nebo-li Motorola V3i. Telefon zatím není na našem trhu v prodeji. Jisté ovšem je, že ve výbavě nebude chybět megapixelový fotoaparát a podpora paměťových karet.

Dalším horkým želízkem Motoroly v boji o náročné zákazníky je luxusní stylový model U6 Pebl. Telefon překvapí výrazně zaobleným tvarem a několika špičkově provedenými detaily, které z něj dělají exkluzivní zboží. Pokud vás zaujal styl Razru, ale přeci jen vás odrazuje véčková kontrukce, tak i pro vás má Motorola řešení. Je jím model SLVR L7, který se v nejbližší době objeví na našem trhu - více zde...





Upozornění:

MAFRA a.s. neprodává, nepřeprodává, ani nelicencuje žádný ze softwarových produktů, uvedených na těchto stránkách. MAFRA a.s. nenese odpovědnost za jakékoliv problémy, vzniké stažením nebo použitím softwarových produktů z těchto stránek.



Co to je PDF?

PDF (Portable Document File) je univerzální přenositelný formát pro publikování digitálních dokumentů. Je oblíbený právě pro různé manuály, odborné publikace a pod. Ke čtení PDF dokumentů potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který je možné stáhnout a používat zdarma.

Českou verzi si můžete stáhnout na stránkách výrobce.



Jak si uložíte manuál na svůj počítač?

Pokud se vám manuál otevřel v malém okně (okno pro stažení software), můžete si ho uložit na svůj počítač. Stačí, když kliknete na ikonku pro uložení dokumentu - viz obrázek.



Máte problémy se stahováním?

Pokud máte problémy se stažením software, zkuste použít specializovaný program, např. GNU Wget.