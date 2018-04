Stáhněte si manuál pro tenký Sony Ericsson W880i

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Sony Ericsson uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Jde především o první žiletku, která navíc patří do rodiny hudebních telefonů Walkman, Sony Ericsson W880i. Druhá novinka, Sony Ericsson Z310i, se inspirovala u zrcadlového modelu Z610i. Sony Ericsson K550i pak nabízí design, který známe z některých novějších modelů Sony Ericssonu řady Walkman.

Sony Ericsson W880i

Walkman W880i nabídne ve svém 9,4mm tenkém kovovém těle podporu sítí třetí generace, včetně videotelefonování. Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely ovšem postrádá automatické zaostřování. Základem je dostatek paměti, takže v balení s W880i naleznete paměťovou kartu o kapacitě 1GB.

Sony Ericsson Z310i

Nové véčko od Sony Ericssonu se chlubí designem inspirovaným u zrcadlového modelu Z610i. Jeho čelní strana je tak tvořena zrcadlovým materiálem, který krom vnějšího displeje ukrývá i řadu informačních ikon. Přístroj je také vybaven světelnými efekty, které si může uživatel přiřadit ke kontaktům a už letmým pohledem tak zjistit, kdo mu právě volá.

Sony Ericsson K550i

Sony Ericsson K550i nabízí design, který známe z některých novějších modelů Sony Ericssonu řady Walkman. Výbava telefonu se nikterak výrazně neliší od Sony Ericssonu K750i, takže hlavním lákadlem bude dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením.

Foto Popis Manuál Sony Ericsson W880i patří do hudební řady Walkman a je prvním tenkým modelem výrobce. I přes své útlé tělo se však nevzdal pokročilých funkcí jako je dvoumegapixelový fotoaparát, podpora sítí třetí generace UMTS či schopnost blogování. CZ EN Sony Ericssonu Z310i se chlubí designem inspirovaným u zrcadlového modelu Z610i. Jeho čelní strana je tak tvořena zrcadlovým materiálem, který krom vnějšího displeje ukrývá i řadu informačních ikon. CZ EN Sony Ericsson K550i nabízí design, který známe z některých novějších modelů Sony Ericssonu řady Walkman. Opět zeštíhlel, oproti předchůdci o pět milimetrů. CZ EN

