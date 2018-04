Stáhněte si manuál pro stylové véčko Nokia 6555

Nokia se rozhodla zaútočit na módní tenká stylová véčka od Motoroly a připravila podobně vypadající novinku, která přichází právě v těchto dnech na náš trh. Nový model 6555 má, stejně jako například Motorola KRZR, úzké tělo a nechybí ani typická brada ve spodní části.

Fotoaparát Nokie 6555 nabízí rozlišení 1,3 megapixely a má šestinásobné digitální přiblížení. Ve výbavě samozřejmě nechybí hudební přehrávač. Vestavěná paměť má kapacitu 30 MB a můžeme ji dále zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD.

Foto Popis Manuál Nová Nokia 6555 dokáže pracovat stejně dobře doma i za oceánem díky podpoře všech čtyř pásem GSM. Telefon také nabízí podporu sítí třetí generace UMTS. Pro připojení nové Nokie k počítači je k dispozici Bluetooth. CZ EN

Upozornění:

MAFRA, a.s. neprodává, nepřeprodává ani nelicencuje žádný ze softwarových produktů uvedených na těchto stránkách. MAFRA, a.s. nenese odpovědnost za jakékoliv problémy vzniklé stažením nebo použitím softwarových produktů z těchto stránek.



Co to je PDF?

PDF (Portable Document File) je univerzální přenositelný formát pro publikování digitálních dokumentů. Je oblíbený právě pro různé manuály, odborné publikace apod. Ke čtení PDF dokumentů potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který je možné stáhnout a používat zdarma.

Českou verzi si můžete stáhnout na stránkách výrobce.



Jak si uložíte manuál na svůj počítač?

Pokud se vám manuál otevřel v malém okně (okno pro stažení softwaru), můžete si ho uložit na svůj počítač. Stačí, když kliknete na ikonku pro uložení dokumentu - viz obrázek.