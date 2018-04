Stáhněte si manuál pro novinku Nokia E65

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Nokia - nadupaná stylovka a low-end s rádiem

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Jde především o novou Nokii E65, která svou Vysouvací konstrukcí přináší do manažerské řady notnou dávku stylu a šarmu. Druhou novinkou je low-endová Nokia 2626, která nabízí pouze základní výbavu. Telefon se bude ale nabízet v několika barevných variantách.

Vysouvacímu modelu E65 nechybí v elegantním těle téměř žádná podstatná funkce. Podpora UMTS a Wi-Fi je v této řadě téměř samozřejmostí. Výjimečná by měla E65 být díky použitým materiálům a usnadněnému ovládání.

Nokia 2626, která nabízí pouze základní výbavu, se bude nabízet v několika barevných variantách. Novinka nabídne barevný displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev a FM rádio.

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Vysouvací Nokia E65 přináší do manažerské řady notnou dávku stylu a šarmu. V elegantním těle nechybí téměř žádná podstatná funkce. CZ EN Nokia 2626 je jednoduchý telefon pro nenáročné zákazníky. Výbava je pouze základní, nechybí v ní ale rádio. CZ EN

Přehled nejstahovanějších návodů