Stáhněte si manuál pro Nokii N95

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Nokia.

Vzhledem k údržbě na serveru softwaremobil.idnes.cz není možné nejnovější manuály stahovat přímo odsud. U jednotlivých modelů je tak uveden odkaz přímo na stránky výrobce.

Nokia - dva nové smartphony

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návody pro dvě novinky ve svém portfoliu. Jde především o novou Nokii N95, která svou výbavou nemá mezi současnými telefony konkurenci. Slušnou výbavou včetně podpory sítí třetí generace se však chlubí také nové chytré véčko Nokia 6290.

Nokia N95

Nokia N95 patří svojí výbavou mezi naprostou špičku současné produkce mobilních telefonů. V její výbavě najdeme Wi-Fi, podporu pro sítě třetí generace včetně rychlých dat HSDPA, poziční systém GPS, FM rádio, pětimegapixelový fotoaparát a nechybí možnost pořizovat videa ve vysokém rozlišení VGA.

Nokia 6290

Model 6290 je chytré véčko, které používá operační systém Symbian S60 třetí generace. Telefonu nechybí QVGA displej, který dokáže zobrazit 16 milionů barev. Novinka nabídne i vnější displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou 262 000 barev. Oba dva displeje jsou aktivní typu TFT.

Manuály pro novinky Nokia

Foto Popis Manuál Nokia N95 nabídne pětimegapixelový fotoaparát, připojení přes Wi-Fi, poziční systém GPS nebo rychlá data HSDPA. Telefon má také originální konstrukci s vysouváním na obě strany. CZ EN Nokia 6290 je chytré véčko postavené na operačním systému Symbian S60, které se chlubí slušnou výbavou včetně podpory sítí třetí generace. CZ EN

