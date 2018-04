Stáhněte si manuál pro nejtenčí mobil na světě

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro čtveřici nových telefonů z dílen Samsung.

Výrobce mobilních telefonů Samsung uvolnil návody pro čtyři novinky ve svém portfoliu. Najdeme mezi nimi jak jednoduchý telefon pro nenáročné zákazníky, tak také dvojici dobře vybavených véček. Pro zájemce o tenký stylový telefon je naopak určen model X820.

Samsung X820

Samsung X820 je opravdu nejtenčím mobilem na světě. Žiletka je proti němu obézní a i jiné tenké přístroje musí ještě hodně zhubnout, aby ho dohnaly. Nejtenčí mobil na světě má tloušťku pouhých 6,9 mm a přitom velmi slušnou výbavu. V ní najdeme dvoumegapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač nebo Bluetooth.

Samsung E870

Samsung E870 není poznamenán současnou mánií tenkých mobilů. Má tloušťku 17 milimetrů, vypadá ale tlustší. Přední i zadní strana je absolutně hladká, lépe by to snad ani nešlo. Má vcelku bohatou multimediální výbavu a design, který jako by z oka vypadl populárním produktům od Applu.

Samsung C130

Samsung C130 je nový model nižší třídy klasické konstrukce, který má na rozdíl od zaoblených předchůdců hranatý design. Telefon je tenký, jeho rozměry jsou 102,4 x 45,4 x 14,8 milimetru. Ve výbavě najdeme Javu MIDP 2.0, hlasový záznamník, hlasitý odposlech, wapový prohlížeč 1.2 a šestnáctihlasé polyfonní vyzvánění.

Samsung X680

Samsung X680 je véčko, které patří v nabídce výrobce nad model X660. Ve výbavě opět najdeme megapixelový fotoaparát a Bluetooth. FM rádio však chybí, stejně jako infračervený port. Pro připojení na internet je k dispozici EDGE a paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet. Samozřejmostí jsou dva barevné displeje.

