Stáhněte si manuál pro luxusní telefon Nokia 8800 Sirocco Edition

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony značek Nokia a Sony Ericsson.

Nokia - nový top model

Výrobce mobilních telefonů Nokia uvolnil návod pro žhavou novinku ve svém portfoliu. Nokia 8800 Sirocco Edition navazuje na prodávaný model 8800 a po svém uvedení do prodeje se stane nejdražší Nokií na trhu.

Mírně pozměněn byl design přístroje a vylepšení doznala i jeho výbava. Ve výbavě tak najdeme dvoumegapixelový fotoaparát. Zvětšena byla i vnitřní paměť telefonu. K dispozici je 128 MB, telefon však podporuje také paměťové karty formátu microSD.

Sony Ericsson - dvě nová véčka

Také Sony Ericsson připravil manuály pro dvě novinky, z nichž jednu lze označit za sportovní model. Sony Ericsson W710i má totiž několik funkcí určených pro aktivní způsob života. Naopak decentní design telefonu, který se bude hodit v pracovním životě, nabídne model Z710i.

Další nový přírůstek do rodiny Walkmanů s označením W710i můžeme nazvat fitness mobilem. Má totiž v sobě zabudovaný pohybový senzor a několik aplikací, které se budou hodit při sportování. Telefon nabídne bohatou multimediální výbavu, která zahrnuje dvoumegapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, stereofonní FM rádio včetně funkce RDS a další běžné funkce.

Sony Ericsson Z710i je elegantní véčko, které by mělo zaujmout především zákazníky, kteří hledají mobil pro práci. Tyto požadavky splňuje podpora datových přenosů EDGE a GPRS v třídě 10. Ve výbavě novinky však nechybí ani veškeré multimediální funkce. Má dvoumegapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač, stereofonní FM rádio a podporuje paměťové karty. Samotná paměť telefonu mnoho místa nenabízí, má skromnou velikost 10 MB.

