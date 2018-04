Stáhněte si manuál pro krále fotomobilů Sony Ericsson K810i

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Sony Ericsson.

Vzhledem k údržbě na serveru softwaremobil.idnes.cz není možné nejnovější manuály stahovat přímo odsud. U jednotlivých modelů je tak uveden odkaz přímo na stránky výrobce.

Sony Ericsson uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Jde především o nástupce výborně vybaveného modelu K800i, Sony Ericsson K810i. Druhá novinka, Sony Ericsson W200, je pak nejlevnějším hudebním telefonem výrobce. Sony Ericsson K200i je pak jednoduchý telefon pro nenáročné zákazníky, který by měl zaujmout především nízkou cenou.

Sony Ericsson K810i

Model K810i nás překvapil svým vytříbeným technickým vzhledem. Dokonce v nás evokoval tu nejdražší elektroniku ze stájí takových firem jako je Beng&Olufsen. Funkce vrcholného Cyber-shotu se od svého předchůdce v podstatě nemění. Jedinou proklarovanou novinkou je aplikace Photo fix, která přímo v telefonu dokáže vylepšit úrovně, jas a kontrast příliš tmavého snímku.

Sony Ericsson W200i

Sony Ericsson W200i se řadí v rámci řady Walkman na nejnižší příčku. Telefon postrádá některé pokročilé funkce a i ostatní výbava jej řadí mezi mobily spadající na pomezí nižší a střední třídy. Že se jedná o jednodušší mobil dokládá nízké rozlišení displeje 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev a je vyroben technologií UBC. Příliš neoslní ani integrovaný fotoaparát s rozlišením VGA.

Sony Ericsson K200i

Oproti předchozím zakulaceným low-endům vsadil Sony Ericsson u nových modelů na hranaté tvary. Výjimkou není ani model K200i, tedy jednoduchý telefon pro nenáročné zákazníky. Displej telefonu je pouze pasivní a nabízí rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 000 barev.

Manuály pro novinky Sony Ericsson

Foto Popis Manuál Sony Ericsson K810i zaujme především fotoaparátem s automatickým ostřením, rozlišením 3,2 Mpix a xenonovým bleskem. Zaujmou nezvyklá kulatá tlačítka alfanumerické klávesnice. CZ EN Sony Ericsson W200i se řadí v modelové řadě Walkman na nejnižší příčku. To dokládá fotoaparát, který má pouze VGA rozlišení. Nechybí samozřejmě hudební přehrávač a také rádio s RDS. Bluetooth však ano. CZ EN Sony Ericsson připravil model K200i, který na rozdíl od K220i postrádá vestavěné FM rádio. Všechny ostatní parametry včetně designu jsou shodné. CZ EN

