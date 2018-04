Stáhněte si manuál pro komunikátor Nokia E90

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, posledním je návod pro model Nokia E90.

Vzhledem k údržbě na serveru softwaremobil.idnes.cz není možné nejnovější manuály stahovat přímo odsud. U jednotlivých modelů je tak uveden odkaz přímo na stránky výrobce.

Design telefonu je evolucí předchozího modelu 9500, dle dnešní módy v něm ale hrají větší roli ostré hrany a rozsáhlé rovné plochy. Uživatelé si jistě ihned všimnou podstatně většího vnějšího displeje, na kterém si vychutnáte uživatelské prostředí platformy S60. Ta nahradila původní Series80 z předchozích komunikátorů. Z této změny plyne výhoda v podobě větší škály dostupných programů. Stejné uživatelské prostředí si užijete i na obřím vnitřním displeji. Zde je internetový prohlížeč schopen zobrazit webovou stránku v plné šířce.

Na webu bude možné brouzdat pomocí téměř kterékoli myslitelné bezdrátové technologie, E90 podporuje sítě GPRS/EDGE, 3G i s rozšířením HSDPA a samozřejmě i Wi-Fi. Pro konektivitu na krátkou vzdálenost nechybí Bluetooth ani infraport. A že nejen prací je člověk živ dokazují i ostatní schopnosti modelu. Samozřejmostí je integrovaný MP3 a video přehrávač, FM rádio, nechybí ani integrovaný fotoaparát.

