Stáhněte si manuál pro hudební Sony Ericsson W950i

Na serveru softwaremobil.idnes.cz je pro vás připraveno několik nových manuálů, tentokrát pro telefony z dílen Sony Ericsson.

Výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson uvolnil návody pro tři novinky ve svém portfoliu. Každý z nových telefonů patří do jiné kategorie. Najdeme mezi nimi jednoduchý model K320i určený pro nenáročné zákazníky, ale také nejvyšší telefon z řady Walkman, Sony Ericsson W950i. Naší pozornosti neuniklo ani stylové véčko se zrcadlovou přední plochou, model Z610i.

Sony Ericsson K320i vychází z již prodávaného modelu K310i.Novinka má stejnou funkční výbavu i design jako předchůdce, navíc však přidává podporu Bluetooth.Sony Ericsson K320i je navíc první model výrobce, který je vybaven funkcí automatického Bluetooth. To umožňuje snadné párování s vybraným příslušenstvím bez nutnosti zadávání autorizačního kódu. Ve výbavě nechybí VGA fotoaparát, e-mailový klient, HTML prohlížeč, RSS čtečka, Java MIDP 2.0 a hudební přehrávač.

Sony Ericsson Z610i můžeme považovat za stylový přístroj, přesto ale nejde o špatně vybavený mobil. Hned na první pohled zaujme zrcadlová přední plocha, pod kterou se skrývá OLED displej. Výbava telefonu odpovídá jiným modelům vyšší třídy od Sony Ericssonu. Díky podpoře sítí třetí generace nechybí druhý fotoaparát pro videohovory, který se ukrývá nad vnitřním displejem. Hlavní fotoaparát má rozlišení dva megapixely, ale nenabízí automatické ostření.

Sony Ericsson W950i je nejvyšším modelem řady Walkman, který je jako první vybaven operačním systémem Symbian. Telefon nemá fotoaparát, pro hudební soubory je k dispozici 4 GB vestavěné paměti. K snadné obsluze slouží rozměrný dotykový displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Hudební přehrávač podporuje formáty MP3, AAC, AAC+, eAAC+ a WAV. Poslech hudby je možný přes stereo Bluetooth sluchátka.

Manuály pro novinky Sony Ericsson

Foto Popis Manuál Sony Ericsson K320i vychází modelu K310i. Má stejnou funkční výbavu i design jako předchůdce, navíc však přidává podporu Bluetooth. CZ EN Sony Ericsson Z610i je nové véčko podporující sítě třetí generace. Novinku můžeme považovat za stylový přístroj. CZ EN Sony Ericsson W950i je hudební mobil z řady Walkman, který je jako první vybaven operačním systémem Symbian. CZ EN

