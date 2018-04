Stáhněte si hudbu do 5510 nebo MP3 přehrávače Nokia

Především pro mladou generaci se stalo trvalé poslouchání hudby životním stylem. Ať už cestujete dopravními prostředky či čekáte ve frontě u pokladny, vždy objevíte alespoň jednoho člověka s nasazenými sluchátky. Ovšem doba přenosných kazetových přehrávačů už pomalu ustupuje a adolescenti pokukují po discmanech nebo ještě lépe MP3 přehrávačích, které nabízejí podstatně zajímavější možnosti vyžití. Jsou však také podstatně dražší. Proto u nás zatím nejsou rozšířeny jako v západních zemích. Nezbývá proto než související služby hledat na zahraničních serverech.

Jeden z posledních projektů současnosti vznikl v rámci internetového obchodu Emma, který ve spolupráci s Nokií otevřel sekci určenou speciálně pro MP3 přehrávače tohoto finského výrobce. Majitelé přídavného příslušenství Music Player (HDR-1), popřípadě telefonu 5510 zde mohou nakupovat skladby oblíbených interpretů přímo ve formátu určeném pro tyto přístroje. Možností placení je hned několik. Kromě tradičního internetového bankovnictví a kreditních karet lze požadovanou sumu zaplatit také přes vlastní telefonní účet.

Zakoupenou skladbu si musíte nejprve stáhnout do počítače a teprve poté přesunout do mobilu, popřípadě přehrávače. Přestože to zní trochu neprakticky, je to stále jediný rozumný způsob jejího získání. Uvážíte-li velikost jednotlivých hudebních souborů (v řádu jednotek MB) a rychlost datových přenosů po stávajících mobilních sítích, pak by poplatek za píseň byl jen pakatelem oproti ceně samotného přenosu.

Zatím jsou však tyto služby přístupné pouze finským uživatelům mobilních telefonů. Velkou roli pro jejich další rozšiřování hraje i cenová politika. Uvážíme-li, že za většinu skladeb finský obchod požaduje 2,5 euro, což je v přepočtu přibližně 80 Kč, tak bez výrazného přizpůsobení cen nemá na našem trhu šanci na úspěch. K alespoň částečnému prosazení by musela být cenová laťka nasazena na zhruba desetinové hranici.