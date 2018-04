Stáhněte si gurmánův průvodce nebo podváděcí program pro PDA

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

Unicheater

Unicheater je utilitka, která vám umožní podvádět v mnoha hrách pro palmy. Pokud to umožňují, můžete pomocí programu přidat peníze, skóre, zbraně atp. Testováno zatím na Warfare Inc, Legacy, Bejeweled 2, Village Sim, Hellfire, Arvale: Journey of Illusion, Zuma, Medieval Heroes II, Realm Walker, Solskia, UFO: Legacy, Bzzz, Quest of The Hero II a mnoha dalších.

Stahujte zde

Odometron

Program pro zaznamenávání ujeté vzdálenosti vozem, stavu tachometru a výpočtu projeté částky. Podporuje až 16 vozidel a americké i evropské hodnoty.

Stahujte zde

iSecur

iSecur je PIM aplikace umožňující bezpečné uchování citlivých informací a to za pomoci silného šifrování SHA256 a AES. Programu nechybí ani ikony pro lepší přehlednost.

Stahujte zde

Euro Converter

Jednoduchý konverter eura na další měny.

Stahujte zde

POCKET PC

Eating Cheat Sheet - Spain

Jedlíkův průvodce Španělskem. Program obsahuje databázi místních pokrmů v jejich originálním jazyce. Pokud na nějaký narazíte, můžete si ještě před jeho objednáním prohlédnout obrázek jídla a jeho popis v angličtině.

Stahujte zde

Port Splitter

S programem Port Splitter můžete sdílet data na jednom COM portu mezi několika aplikacemi.

Stahujte zde

ZsIRC

ZsIRC je IRC klientem pro PocketPC zařízení. Přes textovou řádku lze vykonávat například příkazy /raw, /join, /query a mnoho dalších. Nová verze přidává několik dalších funkcí a řeší předchozí problémy.

Stahujte zde

PPC_edit

Jednoduchým textovým editorem je program PPC_edit. Poradí si s RTF a HTML a umožňuje vkládání mezinárodních znaků přes softwarovou klávesnici - podporována je i česká diakritika. Nová verze podporuje TXT, HTML, RTF či XML formát.

Stahujte zde