Stačí šikovný mobil a v Plzni budete jezdit zadarmo

Co je co aneb Slovníček pojmů Co je NFC? NFC je zkratka pro Near Field Communication, komunikaci na krátkou vzdálenost prostřednictvím elektromagnetického pole (rádiových vln). Podobá se technologii Bluetooth, jen použitá vlnová délka je mnohem větší a spadá do rozsahu krátkých vln. Je stejná, jakou používají některé bezkontaktní čipové karty a proto mohou přístroje s touto technologií takové karty nahradit. NFC je definováno pro frekvenci 13.56 MHz a s přenosovou rychlostí až 824 kbps. Současný trend je tuto technologii integrovat do SIM karet pro mobilní telefony. Technologie NFC je ale schopna do určité míry nahradit technologii Bluetooth, umožňuje také přenos dat mezi telefony navzájem.

Co je RFID? RFID je zkratka pro Radio Frequency IDentification, zkratka pro systém, který je schopen rozpoznat a identifikovat nějakou entitu pomocí rádiových vln. Může to být značka zašitá v oděvu, označující pozici ve skladu, zboží v obchodě, nebo nějakou součástku ve výrobním procesu v továrně, může to být vstupní karta do budovy, kanceláře nebo hotelového pokoje. RFID značek se dnes vyrábí veliké množství a mají různý tvar, od milimetrových kapsliček určených k aplikaci pod kůži živým tvorům, přes malé velmi pevné a odolné moduly určené k označení funkčních uzlů výrobků či obsahu přepravních kontejnerů, přes známé klíčenky až k standardním plastovým kartám. Co je Plzeňská karta? Plzeňská karta je také taková značka, kterou vyrábí firma NXP pod obchodním označením Mifare. Pracuje na stejné frekvenci jako NFC, tedy 13.56 MHz s rychlostí přenosu dat 106 kbps. Je navíc vybavena několika jednoduchými paměťovými funkcemi, aby na ni bylo možno uložit časové kupóny a obsah elektronické peněženky. Nemusí mít nutně podobu čipové karty, vyrábí se i ve tvaru klíčenky.