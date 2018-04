Stačí clicknout a pak doufat…

Služba Paegas Click má problémy. V době psaní tohoto článku jsme v redakci neměli problém se přihlásit k systému a používat všechny služby nabízené na stránce Paegas Click. Jenže internet je přeplněn hlášením jiných uživatelů – zákazníků Paegasu – pro které je Paegas Click nedostupný, případně jim nefunguje správně.

Funguje nebo nefunguje?

S problémy se Paegas Click potýká od svého spuštění. RadioMobil oficiálně představil službu Paegas Click 9. října na veletrhu Invex 2000 (Mobil.cz o Paegas Click informoval již 3. října) s tím, že fungovat by měla od 1. listopadu. Ve skutečnosti se po dva dny (1. - 2. 11.) na stránky www.click.cz nikdo nemohl dostat a ani po spuštění 2. listopadu v odpoledních hodinách se o Clicku rozhodně nedalo prohlásit, že je plně funkční.

Od začátku listopadu až do dnešních dnů Paegas Click střídavě fungoval úplně, částečně, nebo nefungoval vůbec. Nefunkčnost Clicku by se dala přejít mávnutím ruku s tím, že jde především o ostudu RadioMobilu. Všechny části Paegas Clicku jsou totiž zdarma, a to včetně části Paegas Click, která má být placená – nikdo tedy není finančně poškozen. Až do dnešního dne za ClickBox nikdo neplatil – RadioMobil posunul začátek zpoplatňování ClickBoxu až na začátek března. Dá se však předpokládat, že pokud ani tehdy nebude Paegas Click fungovat bezchybně, tak RadioMobil tento termín posune. Učinil tak již dvakrát – na konci prosince a na konci ledna.

Jak poslat textovku na mobil?

Zákazníky sítě Paegas však nerozpálila do běla ani tak nemožnost využívat všechny částí Clicku, ale skutečnost, že jim pořádně nebylo možné doručit e-maily na mobil. Všichni ti, kteří se do Paegas Clicku zaregistrovali, přišli o e-mailovou adresu ve formátu xx@sms.paegas.cz, která sloužila právě pro přeposílání e-mailů na mobil. Získali sice adresu xx@click.cz a v ClickBoxu Easy si mohli nastavit přeposílání e-mailů na mobil, jenže tato funkce Clicku velmi často nefungovala. K původní adrese přitom není možné se vrátit - jak se jednou zaregistrujete v Clicku, máte smůlu.

Další problém nastal v tom, že zatímco dříve bylo možné každému zákazníkovi Paegasu poslat textovku e-mailem jen při znalosti jeho čísla, nyní je třeba znát jeho konkrétní e-mailovou adresu. Do e-mailových adres Clicku totiž není možné vložit pouze telefonní číslo. Návrat k původním adresám ve formátu xx@sms.paegas.cz podle RadioMobilu není možný – prý z technických důvodů. Stejnou odpověď dávala i infolinka (4603). V posledních týdnech však RadioMobil dvakrát znovu spustil fungování těchto starých e-mailových adres, protože posílání e-mailů na mobil prostřednictvím Clicku vůbec nefungovalo. Přeposílání na mobil z Clicku v současnosti funguje, takže staré e-mailové adresy pro uživatele Clicku Paegas opět zrušil.

Na Clicku v současnosti probíhají intenzivní programátorské práce. Podle prohlášení RadioMobilu došlo k dočasnému snížení kapacity autorizačního systému, na kterém je závislá většina částí Paegas Clicku. Dalším problémem, se kterým se setkává spousta uživatelů Clicku, je nestandardní číslo portu používané službou Click při zabezpečeném internetovém spojení. Při komunikaci mezi internetovým prohlížečem a serverem je nutné znát číslo portu, na kterém má komunikace probíhat. Některé proxy servery a firewally instalované ve firmách však internetovým prohlížečům neumožňují připojení k nestandardním číslům portů – z bezpečnostních důvodů. Jenže právě tito uživatelé se tak ke Clicku vůbec nedostanou, případně se nemůžou přihlásit do systému. Paradoxní přitom je, že ještě v minulém roce Click používal naprosto standardní číslo portu a nefungoval kvůli problémům s databází - za současné problémy si tedy může RadioMobil sám.

Pochvala nebo pokárání?

RadioMobil si rozhodně zaslouží uznání za to, že službu Paegas Click připravuje a že ji nabízí svým zákazníkům. Zaslouží si však také pokárání – ne vždy je výhodné představit některou službu jako první, zvláště tehdy, když služba není odzkoušená ve skutečné zátěži uživatelů a když se potýká s neustálými problémy. Je totiž skutečně ostudné, když služba, která nefunguje spolehlivě a právě proto je nabízena zdarma, je zákazníkům prezentována jako jedna z výhod sítě Paegas. Bude zajímavé sledovat konkurenční operátory, kteří v současnosti vyvíjejí podobné služby jako je Paegas Click, jak si poradí oni s prezentací těchto služeb a zda je zákazníkům také představí naprosto nepřipravené na nápor spousty uživatelů.

Uživatelům tedy nezbývá než doufat, že ke konci února nebudeme muset přinést už standardní zprávu o tom, že provoz ClickBoxu je na další měsíc zdarma. To by totiž znamenalo jediné – Paegas Click má pořád ještě problémy a jejich odstranění je v nedohlednu.