SSH klient pro EPOC

Pokud patříte do skupiny lidí, kteří nutně potřebují zabezpečený přístup (ssh - secure shell) do systému běžících pod Unixem/linuxem, pak jste asi řešili stejný problém jako já - jak na to? Hledal a zkoušel jsem několik možností, jak to vyřešit.

Java

První cesty se ubíraly samozřejmě k Javě, kde např. existuje klient (snad i pro osobní použití zdarma) ve formě appletu. První nadšení skončilo poměrně rychle, protože je pochopitelně zapotřebí Java prostředí... A to bohužel Opera, pod kterou jsem to zamýšlel provozovat, nemá. Obecně to lze doinstalovat (použil jsem jakýsi balík pro Psion5), ale zabírá to neskutečně moc drahocenného místa (především na Revu) - řádově 2MB + vlastní applet + Opera. Proto tato cesta nezvítězila...

DOS

I začalo zkoušení další cesty - tentokrát přes DOS. Problémů opět celá řada - hlavně emulátor DOSu. Jelikož ho stejně mám nainstalovaný, tak mi to ani nevadilo. SSH klient vychází z produktu PuTTY, což je oblíbený free windows klient. Bohužel se mi tuto variantu nepodařilo vůbec "rozběhnout" a na nějaký čas jsem s SSH rezignoval...

Linux

V době, kdy jsem to zkoušel, již byly první zmínky o úspěšné portaci linuxu na Psiony. Dokonce i na Revo, ale musím přiznat, že mě se vůbec nepodařilo nainstalovat ani operační systém. Takže nějaký sshd byl ve hvězdách...

EPOC

Čas od času se podívám, co je nového na konferenci (na 2kdevelopment) a co tu není? Ano, někdo z výše uvedené firmy našel odkaz na web s funkčním SSH klientem. Název SyOSsh je sice krkolomný, ale to nejzajímavější na konec - je to free! Jak autor uvádí, výchozím bodem byl již zmíněný program PuTTY, resp. jeho zdrojové kódy. Celý projekt najdete na této adrese. Vlastní aplikace trpí některými nedostatky (např. pokaždé se musí zadávat adresa, port, apod.), ale to se vzhledem k aktuální verzi (úspěšně používám 0.3) nechá omluvit. Na závěr přikládám několik obrázků...



Screenshot 1: Přihlašovací okno



Screenshot 2: Midnight Commander



Screenshot 3: Pine



Screenshot 4: Běžící procesy systému