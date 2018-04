Srpnový YOP je tady!

V srpnovém YOPu jsme se detailně podívali na nový Apple iPhone 3G a především na jeho největší konkurenty. V preview se podívejte na nového krále fotomobilů, v recenzi oceníte nový mininotebook od Asusu. V testu si vyberte přenosnou televizi, prohlédněte si rádio, které jste ještě neviděli.

OPERÁTOŘI

Číslo z jiné planety? To volá U:fon!

Nelekejte se, z čísla s předvolbou 790 nevolá nikdo z vesmíru, ale z mobilního čísla operátora U:fon. My jsme volání s U:fonem vyzkoušeli a přinášíme vám své zkušenosti.

REPORTÁŽ

Telefónica kouzlí v Madridu

Navštívili jsme zbrusu novou centrálu nadnárodního operátora Telefónica a podívali jsme se do jeho vývojové kuchyně. Ve Španělsku se připravují opravdové zajímavosti!



TÉMA

Apple iPhone 3G a jeho konkurenti

Málokterý mobilní telefon se stal legendou tak rychle jako Apple iPhone. Nová generace nepřináší na první pohled mnoho změn, ale to vzhledem k popularitě přístroje ani nebylo potřeba. iPhone opět vyráží k zákazníkům v plné síle!

Konkurenti iPhonu

Kdo porazí iPhone 3G? Konkurence nespí, a ačkoliv nejdřív doháněla samotný iPhone, v mnohém se nakonec dostala dál. Ale kdo a co vlastně přesně konkuruje iPhonu?

HTC Touch Diamond Trpasličí všeuměl z Tchaj-wanu

LG KS20 Pracovitý komunikátor s přehlednými Windows

Samsung F480 Druhá generace „dotykáčů“

LG KF700 Mistr v trojkombinaci



PREVIEW

Sony Ericsson C905

Tohle je nový král fotomobilů. Jako jedni z prvních jsme vyzkoušeli mobil s osmimegapixelovým fotoaparátem a podělíme se s vámi o naše zkušenosti.

RECENZE

Asus EEE PC 901

Nový model povedeného minimálního notebooku za méně než 10 000 Kč nabízí nové integrované technologie a skvělou výdrž. Ideální doplněk k běžnému notebooku nebo stolnímu počítači.

SOFTWARE

Chytrý mobil na dovolené

Vybrali jsme pro vás užitečné aplikace na daleké i blízké cesty. Označujte fotky GPS souřadnicemi automaticky, najděte si, jak vám frčí v kterémkoliv evropském velkoměstě městská hromadná a oslňte jazykovými znalostmi!



DÁLE V ČÍSLE

36 – Mobil jede na dovolenou – Příslušenství, které nesmí v batohu chybět

40 – Bláznivé melodie – Vyzvánění hýbou světem

AUDIO & VIDEO

TEST

Televize do kapsy

Vyzkoušeli jsme čtyři modely přenosných televizorů na dovolenou i pro všední dny. Liší se od sebe výbavou, cenou i svými schopnostmi. Nabízejí průřez současným trhem.

RECENZE

Revo Blik Radiostation – FM, wi-fi, internetová stanice i DAB

Tento přístroj pro poslech rozhlasu a hudby je první svého druhu, žádný jiný přístroj před ním neměl takové možnosti. Naladíte na něm FM rádio, ale i kteroukoliv z tisíců internetových stanic. Dokáže bezdrátově streamovat hudbu, třešinkou na dortu je DAB tuner.



TÉMA

Fotografování pod vodou

Toužíte po vlastních krásných snímcích podmořského světa, které znáte ze stránek časopisů? Záleží na tom, kde chcete fotografovat a kolik peněz investovat. Velmi slušné snímky pořídíte i s technikou, která se nevymyká běžným cenovým relacím.

DÁLE V ČÍSLE

Osobní internetová rádia – Fenomén současnosti

Elektronika na cesty – Připravte se na dovolenou předem

JAVA HRY



The Overtaker 3D

Krev, mnoho zbraní a supermoderní technologie. Tohle všechno patří do her, které jsou u mladší generace populární. Dříve to byla doména především počítačových hráčů, teď se postupně takové hry dostávají i do mobilů. Dnešní vyvedený kousek je dokonce v kompletní 3D grafice. Bude to stejná kvalita, na jakou jsme zvyklí z počítačů?



A další pravidelné rubriky…