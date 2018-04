Srovnejte si předplacenky, ušetříte

Předplacené karty jsou oblíbeným startovním bodem pro uživatele mobilních telefonů. Tyto karty byly kdysi hlavním tahákem do mobilních sítí začínajících operátorů. Plaťte jen to, co provoláte, anonymita a žádné měsíční poplatky. To byly hlavní lákadla karet Twist, Go a Oskarty. Už ale neříkaly, že jakmile se v mobilní síti svého operátora zabydlíte, začne vás lákat na levnější volání s tarifem.

Předplacenky mají samy o sobě několik tarifů, díky kterým si můžete nastavit ceny podle toho, jestli radši telefonujete nebo posíláte textovky. V rámci těchto tarifů se tak mohou objevit i hodně veliké rozdíly.

Metodika



Vybrali jsme typické uživatele předplacených karet i s jejich volacími návyky. Proto vám představujeme školáka Honzíka, studentku Janu, muže v domácnosti Jardu a babičku Hermínu. Na závěr vám vypočteme, kolik by provolali s předplacenými kartami od různých operátorů.

Školák Honzík

Malý klučina s kučeravými vlasy dostal svůj první telefon k desátým narozeninám. Telefon potřebuje má hlavně proto, aby ho mohli rodiče kontrolovat. Měsíčně pošle dvacet textovek a provolá 10 minut. Využívá hlavně prozvánění a šetří si kredit na SMS. MMS neposílá a data nevyužívá.

Studentka Jana

Jako každý teenager se vyžívá v posílání textovek. Za měsíc pošle 100 a víc SMS. Volání využívá jen v případech, že potřebuje odvézt z koncertu a nebo nemá přístup k pevné lince rodičů. Měsíčně tedy provolá kolem 30 minut. Za pěkné vysvědčení dostala véčko s foťákem, a když nabije kredit, tak pošle svým kamarádkám jednu MMS z party.

Muž v domácnosti Jarda

Díky manželčině kariéře Roman může zůstat doma s jejich malou Terezkou. Protože má občas volný čas, ale musí zůstávat doma s dítětem, provolá kolem padesáti minut manželce a pošle 50 SMS kamarádům. MMS neposílá a data nevyužívá.

Babička Hermína

Babička dostala k vánocům od svých dětí telefon jen proto, aby jí mohli zrušit pevnou linku. Textové zprávy vůbec neposílá a jednou týdně zavolá vnoučatům, jak se mají. Když už volá, tak volá dlouho. Provolá tak kolem 40 minut měsíčně. MMS neposílá a data nevyužívá.

Jak jsme vybírali tarify

Používali jsme ceny tarifů, které jsou platné a pořídit se dají dnes. Tím pádem z nabídky vypadly dočasné akční tarify jako třeba výhodný Eurotel GO Special. Bez problémů není ani Flexisazba u Oskarty, protože ani jeden z našich uživatelů nepřesáhl hranici 700 korun, což je meta, které je nutné dosáhnout pro využívání levnějších sazeb.

Volání do vlastní sítě

Volání do vlastní sítě by z našich modelových uživatelů využívala především babička a Jarda. Nejlevnější volání v základu má Oskar, jehož 3,50korunová minutová sazba ve špičce i mimo špičku je až o necelou korunu před svým největším konkurentem v této kategorii - Twistem od T-Mobile. Podle tabulky tedy první místo obsadil Oskar a jeho základní Oskarta. Ještě levnější je Oskarta s Flexisazbou, ale ta platí až po provolání sedmi set a více, a to už je mnohem výhodnější pořízení některého z paušálů.

Tarif s nejlevnějším voláním Cena Oskarta 3,57 T-Mobile Twist Extra (špička / mimo špičku)* 4,50 / 3 Eurotel Go Original 7,50 / 5**

Ceny jsou včetně 19% DPH.

* Twist Extra zahrnuje měsíční paušál 69 korun.

** Cena ve formátu první minuta / další minuta

Volání do cizí sítě

Do cizí sítě se u předplacených karet volá většinou až v okamžiku nejvyšší nouze. Volání ven je drahé, a pod pět korun neklesne ani u jednoho z operátorů. U volání ven je nejlevnější placený tarif T-Mobile Twist Extra, kde stojí minuta 6,50 korun. Ostatní tarify jsou od sedmi korun výše. Nejdražší je T-Mobile Twist Standard, který s minutovou sazbou 7,90 snadno přeplatí všechny konkurenty.

Tarif s nejlevnějším voláním do cizích sítí Cena Oskarta 7,14 T-Mobile Twist Extra 6,50 Eurotel Go Original 7,50 / 5 *

Ceny jsou včetně 19% DPH

*Cena ve formátu první minuta / další minuta

Posílání SMS

Posílání SMS jsou paradoxně jednou z nejčastějších aktivit majitelů předplacenek. Textovky jsou ale ve srovnání s cenami na paušálech dražší. Ale budiž. Nejnižší cena SMS u předplacených karet je na úrovni dvou korun. Nejdražší se může vyšplhat až na 3,70 u základního tarifu GO Original.

Tarif s nejlevnější SMS Cena Oskarta 2,38 T-Mobile Twist Extra * 2 Eurotel Fun Go 2

Ceny jsou včetně 19% DPH

* Tento tarif je podmíněn 69korunovým paušálem.

Jako bonus přidávají operátoři k předplacenkám občas nějaké to zvýhodnění. Nejsou to tak velké věci jako u tarifních zákazníků, ale i tak potěší. Většinou se jedná o služby, které mohou využívat jak tarifní, tak i předplacení zákazníci.

Hodně využívané jsou služby zvýhodňující volání na jedno číslo. Klasikou je, že si můžete vybrat jedno číslo ve vlastní síti a na něj voláte se slevou. U T-Mobile je to T-Mobile Nej se 3,40 korunami za minutu. Oskar má nabídku širší a na jeho nabídku zvýhodněných čísel si můžete prohlédnout v tabulce níže. První krok ke zlepšení této služby udělal Eurotel, který zavedením služby Eurotel Star zlevnil volání na vybrané číslo o 20 procent, a to na číslo v jakékoliv síti, včetně těch pevných.

* aktivace paušál cena / minuta počet čísel Moje Jednička 238 0 1,50 1 Moje Rodina 119 0 1,79 4 Moji Nej... 0 23,80 sleva 1,19 Kč za min 5

Ceny jsou včetně 19% DPH

Ceny volání platí jenom v síti Oskar.

Z aktuálních nabídek můžeme připomenout akci T-Mobile Bonus. Věrnostní program, který do konce srpna umožňoval stálým zákazníkům T-Mobile volat o víkendech za polovic, změnil nabídku. Od září zase můžete posílat v rámci této nabídky SMS s 25% slevou. Přesnější informace můžete najít v tomto článku.

Přechod na tarif

Ideální stav pro operátora je okamžik, kdy už provoláváte měsíčně hodně peněz a začnete pokukovat po některém z tarifů. U našich typických uživatelů by po tarifu mohla začít uvažovat tak maximálně Jana. Jaký je postup a co vás bude stát přechod na tarif z předplacené karty?

Není přechod jako přechod. U T-Mobile si můžete vybrat, zda přejdete na zvýhodněný tarif nebo na normální a vezmete si k němu telefon za zvýhodněnou cenu. V případě, že přecházíte na zvýhodněný tarif HIT a nechcete nový telefon, vyjde vás přechod na 99 korun a pětistovkovou zálohu.

Když si však chcete přechod osladit i novým telefonem, vyjde vás to poněkud dráž. Jestliže vaše karta není starší než dvanáct měsíců, vyjde vás přechod s možností levnějšího telefonu na 3569 korun. A při přechodu na Tarif 20 Start nebo Tarif Student můžete zapomenout na dotovaný telefon. V případě, že jste volali s vaší Twist kartou již déle než rok, vyjde vás přechod na tarif na 2378 korun.

U Oskara je přechod značně jednodušší. Stačí zavolat na infolinku a domluvit se s operátorem, jaký paušál by se vám líbil. Abyste se přechod z předplacených vod podařil, musíte mít na účtu kredit ve výši jednoho tisíce korun, který Oskar používá jako jistinu, vratnou po půl roce. Nejjednodušší má přechod největší operátor Eurotel. Stačí si zajít na značkvou prodejnu, kde vám převedou číslo bezplatně. Jedinou podmínkou je plusový stav kreditu. Samotný převod pak trvá maximálně pět dnů.

Závěrečný přehled všech cen u předplacených karet.

T-Mobile Twist Standard T-Mobile Twist Extra Oskarta Oskarta s Flexi ET GO

**** ET GO Special ET Fun GO ET Quatro GO Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 0 0 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 3,57 / 3,57 2,38 / 2,38 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 /7,50 11,10 / 9 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 / 1* 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 / 1*** 7,50 / 7,50 7,80 / 3 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 3 SMS 3,40 2 2,38 2,38 / 1,19** 3,70 3,30 2 3,70

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

Eurotel GO Special platí jen do konce roku a v současné době již nelze aktivovat.

* Volání na T-Mobile v noci

**SMS do Oskara

*** Volání o víkendu

**** Ceny jsou ve formátu první minuta/další minuty

Celkové hodnocení

Za kolik a přes koho by nejvýhodněji volali naši čtyři uživatelé?

Honzík - Pro malého školáka je výběr operátora závislý na operátorech rodičů. Kdyby provolal svých deset minut a poslal 10 textovek, tak se měsíční účet bude pohybovat u všech operátorů kromě Eurotelu kolem sta korun.

Jana - Jana musí kredit dobíjet alespoň dvakrát měsíčně, protože její minimální stovka textovek Může si vybrat mezi nejlevnějšími zprávami u T-Mobile Twist Extra a Eurotel Fun Go a nebo spojit levnou SMS s levnějším voláním u Oskarty. Při výběru záleží na rozložení volání.

Situace je skoro vyrovnaná mezi Fun GO a Oskartou. S Fun GO si může volat za stejně draho na všechny operátory včetně toho vlastního. Sto textovek, třicet minut hovoru kamkoliv a jedna MMS by ji pak vyšla 434,50. Oskarta to samé zvládá za 409 korun za předpokladu, že Jana volá polovinu minut do své a polovinu do cizí sítě. U teenagerů tedy vyhrává Eurotel nebo v případě volání do vlastní sítě ještě připadá v úvahu Oskarta.

Jarda - U lidí ve středním věku, kteří telefon používají jako přístroj k volání a řešení problémů, by ideálním byl Oskar. Volá na jedno oblíbené číslo a jeho měsíční spotřeba se s Oskarem dostane na tři stovky.

Babička - U babiček je to podobné jako u dětí. Volají málo, většinou na jedno číslo a hovory mívají delší. V kombinaci se zvýhodněním volaných čísel se jeví pro babičku ideální T-Mobile nebo Oskar. Jen v případě, že by babička chtěla volat hlavně na pevnou linku, dalo by se uvážit volbu Eurotel s nadstavbou Eurotel Star.

Verdikt

Ceny hovorů se liší podle sítě, do které voláte i podle času, kdy se snažíte uskutečnit hovor. T-mobile zavedl k předplacené službě i paušály a Eurotel zase zvýhodněné balíčky. To celé vytváří tak složitý systém, že se nedá jednoznačně určit, který tarif je nejvýhodnější. Na první pohled by se dala jako vítěz určit Flexisazba od Oskara, ale 700 korun neutratí měsíčně každý. Ten kdo má navíc pravidelné účty přesahující tuto hranici, může s klidným pocitem sáhnout po paušálu a ještě ušetřit. To samé platí pro balíčky Eurotelu za 999 korun. Pokud hodláte volat často na jedno číslo, bude zajímavá nabídka Nej od T-mobile. Pro milovníky SMS jsou samozřejmě nejvýhodnější tarify Go Fun a Twist SMS.

