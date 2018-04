Srovnejte si nabídku U:fona s konkurencí

Ačkoliv U:fon začíná s malým pokrytím, tak jako ostatně každý začínající operátor, přesto je na tom o něco lépe. Díky použitému standardu mu na pokrytí území stačí méně základnových stanic. Zhruba za dva měsíce by tedy měl být U:fon dostupný zhruba polovině populace.

U:fon také hned od počátku nenabízí všechny plánované služby. Mobilní vysílačky pro firmy nabídne od podzimu letošního roku, mobilní hlasové služby pak až příští rok. To by již měšl mít pokrytou většinu územé České republiky.

Zatím jen několik služeb

V současné chvíli si můžete u U:fona pořídit jednu ze dvou variant internetového připojení a také "pevnou" linku. I ta je vlastně mobilní (není do telefonní sítě připojena přes dráty, přijímá signál jako mobil), ale limitujícím faktorem přenositelnosti je v tomto případě velikost samotného aparátu a omezení použitelnosti na oblast kraje.

Aktuálně nabízené služby U:fona jsme postavili proti nabídkám konkurenčních operátorů. U:fon boduje nízkými cenami, poměrně slušnou rychlostí připojení, ale někomu můžou vadit poměrně ostře nastavené limity objemu stáhnutých dat. U:fon navíc nenabízí možnost přikoupení dalších limitů, takže po překročení objemu stáhnutých dat nepotěší razantní snížení rychlosti připojení. Přesto není nabídka čtvrtého tuzemského mobilního operátora nezajímavá a pro někoho může být velmi lákavá.

Zaujme především zájemce o levné připojení, kteří by jinak do internetu neinvestovali. Dobře poslouží i jako mobilní připojení na chalupu, nebo tam, kde jiná možnost není.

Základní tarif - U:fonův internet

Nabízí relativně malou rychlost připojení (153 kb/s), přičemž reálné odhady rychlosti se pohybují někde mezi 40 a 60 Kb/s. To není na první pohled mnoho, ačkoli není to tak dávno, co přišel tehdejší Český Telecom s ADSL o rychlosti 128 Kb/s a většina z nás jásala nad tou neuvěřitelnou rychlostí. Tato rychlost postačí opravdu jen pro základní práci - čtení e-mailů, procházení internetových stránek. Rozhodně od ní nemůžeme čekat stahování filmů a tak podobně.

Rychlost základního U:fonova tarifu zhruba odpovídá rychlosti GPRS či EDGE připojení. Takže si můžeme celkem dobře představit, jaká bude skutečná rychlost připojení. Naše zkušenosti ukazují, že pro základní práci rychlost postačí, zkoušeli jsme před nějakým časem přes GPRS stáhnout update Windows o velikosti kolem 50 MB. Trvalo to sice déle, ale vše proběhlo v pořádku. Podobně to bude s U:fonovým internetem.

V případě GPRS či EDGE používá většina uživatelů klasický mobilní telefon připojený k počítači. Pro pokročilejšího uživatele žádný problém, ale začátečníci mají občas problémy. Pro připojení přes U:fonův internet se využívá modem integrovaný ve stolním telefonu, který tedy zřejmě nebudete příliš často odpojovat. Takže s připojením by mělo být méně problémů.

Pokud jste chtěli co nejlevnější internet bez paušálu za pevnou linku, měli jste na výběr buď nějakého lokálního poskytovatele Wi-Fi, nebo právě neomezené GPRS/EDGE tarify od stávajících operátorů. Bez hlasového tarifu bylo možné si pořídit O2 Mobil 384 s rychlostí až 384 Kb/s a FUP 1,5 GB týdně (měsíčně 6 GB) za cenu 653,31 korun. Další možností byl T-Mobile Internet 4G Basic s rychlostí až 256 Kb/s a FUP 1 GB za 474,81 korun. U:fon přichází sice s nejnižší rychlostí, ale s FUP stejným jako v případě T-Mobile za cenu 237 Kč.

Jen pro úplnost dodejme, že nejlevnější ADSL vyjde také na 474,81 korun, ovšem k tomu musíme připočítat ještě paušál za pevnou linku. Nabídne ale zhruba desetkrát vyšší rychlost a FUP 3 GB. Kabelový internet UPC Starter přijde při rychlosti 2 Mb/s a FUP 10 GB na 475 korun. Veškeré zmiňované paušály jsou samozřejmě měsíční a uváděny včetně DPH.

Když chcete přece jen rychleji

Pokud chcete internet využívat přece jen intenzivněji, budete potřebovat rozhodně vyšší rychlosti. Za dolní hranici se dnes považuje rychlost 512 Kb/s. Pokud vám tedy nevadí platit paušál za pevnou linku, můžete sáhnout po ADSL. Většině uživatelů bude stačit základní rychlost 2 Mb/s zmíněná v předchozím odstavci.

Můžete ale sáhnout i po 8 Mb/s připojení, které při limitu FUP 30 GB přijde na 1426,80 korun měsíčně (plus paušál za hlasový tarif). Pokud máte štěstí a bydlíte v lokalitě s dostupným kabelovým internetem, můžete sáhnout po stejně rychlém UPC Classic, stojícím měsíčně 1224 korun s FUP na 60 GB a bez nutnosti platit paušál za pevnou linku.

Pokud se budete chtít spolehnout na mobilní připojení, můžete sáhnout po Internet Mobil 512 založeném na technologii CDMA. Ten nabízí rychlost 512 Kb/s s limitem FUP 6 GB (1,5 GB týdně) za 831,81 korun měsíčně. Další možností je Internet Mobil 1024 využívající technologii HSDPA s FUP limitem 10 GB a maximální rychlostí 1 Mb/s. T-Mobile nabídne Internet 4G Premium s poměrně vysokým FUP (10 GB) a rychlostí 1 Mb/s. To vše za 1188,81 Kč.

U:fon přichází s tarifem - Fofr internet - založeným na CDMA (ovšem Revize A), která umožňuje rychlost 3,1 Mb/s. Poměrně velkou výhodou je vysoká rychlost uplinku (směr od uživatele do internetu), která je 2 Mb/s. Tomu mohou konkurovat jen kabelové rozvody, ostatní technologie mají uplink výrazně nižší. Přitom rychlost uplinku oceníte, když budete například odesílat svoje fotografie do digilabu, případně si dělat internetovou galerii. Pro připojení prozatím nabízí U:fon USB modem od firmy AnyData, tedy stejné, která dodává modemy pro O2 Internet Mobil 1024.

Jak se zbavit pevné linky

Voláte méně a nechce se vám platit paušál za pevnou linku? A přesto chcete být připojeni k internetu? Dobrou volbou mohou být kabelové televize, u UPC si můžete pořídit UPC Telefon Basic v kombinaci s UPC Starter a zaplatíte 736,61 korun měsíčně za připojení rychlostí 2 Mb/s a s poměrně únosnými cenami volání. Bohužel dostupnost kabelových televizí je v Česku poměrně malá.

V ostatních případech jsme odkázáni na kombinaci mobilu a připojení k internetu. O2 Internet Kombi 1024 si lze pořídit s hlasovým tarifem, při nejlevnějším Simple 240 nabídne rychlost 1 Mb/s za 1 474,41 korun. To při ceně volání 5,83 Kč na pevné i mobilní linky.

Měsíční paušál Pevné linky (špička) Pevné linky (mimo špičku) Volání na mobily v ČR O2 Standard 403,31 1,58 0,75 5,24 U:fonův telefon 296 0,71 0,71 4,64

T-Mobile nabídne Internet 4G Standard za 831,81 Kč s rychlostí 512 Kb/s a voláním za 7,14 Kč za minutu. U Vodafone si můžeme pořídit Internet Na dlouho v kombinaci s nejlevnějším Nabito 100 a pokud se vejdeme do 10 MB měsíčně, pořídíme vše za 357 korun. Volání pak přijde na 6,55 Kč.

U:fon nabídne svůj telefon s internetem s relativně malou rychlostí (jen 153 Kb/s) a také FUP limitem 1 GB. Na pevné linky lze ale volat za 0,71 Kč, na mobily za 4,64 Kč. To vše za měsíční paušál 403 Kč.

Pro náročné multimediální zákazníky zatím U:fon není

Základní nabídka U:fona asi nepotěšila žádného stahovače filmů, který si už brousil zuby na to, že za necelou stokorunu získá alespoň 20 Mb/s připojení bez jakéhokoli limitu a FUP. Jistě, nejednomu z nás by se něco takového líbilo, ovšem operátoři nejsou charitativní organizace a jejich cílem je vydělávat. Proto také většina z operátorů nabízí i varianty služeb bez FUP – pokud ale chceme internet využívat intenzivně, musíme si také zaplatit více než ten, kdo potřebuje internet jen občas.