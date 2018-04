Srovnáváme datové tarify do mobilu. Vybere si každý

A co v Evropě? Evropská data vycházejí u operátorů levněji než data ve světě. Novou nabídku má nyní Telefónica O2, která několikanásobně zlevnila svůj datový balíček Eurodata s FUP 250 MB na 480 Kč včetně DPH. Tím se ve výhodnosti evropských dat dostala před ostatními operátory do vedení. Ovšem pozor, o překročení balíčku nebudete informováni.T-Mobile nabízí 50 MB na týden za 540 korun. U Vodafone je nejvýhodnější variantou připlatit si 50 nebo 177 korun za využívání tarifu den/měsíc za stejných cenových podmínek jako v ČR, ovšem toto zvýhodnění lze použít jen pro tarify Internet v mobilu a Internet v mobilu na den (více viz Nová zahraniční data Vodafonu...).