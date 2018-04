Projel jsem si zase jednou servery s GPS tematikou a našel pěkné srovnávací tabulky prodávaných GPS přístrojů. Přeložil jsem je, doplnil o některé aktuální údaje a tady je máte.

Jestliže jste se rozhodli pro koupi Vašeho prvního GPSka, pravděpodobně budete chtít využívat všechny základní možnosti, které nabízí, ale za hezkou cenu. Budete se tudíž dívat po přístrojích, které jsou jednoduché na obsluhu, mají tak 100-200 waypointů a několik typů navigačních obrazovek, které Vám říkají kde jste a kudy máte jít. Tyto možnosti mají všechny v tabulce uvedené GPSky kromě Magellan Pioneeru (vpravo).

Je fakt, že dnešní GPSky mají mnoho možností dříve obsažených pouze ve výbavě mnohem dražších modelů. To se však netýká Magellan Pioneeru, který je ve své třídě nejjednodušším, ale také nejsnáze zvládnutelným a nejlehčím přístrojem s nejnižší spotřebou baterií.

Všechny v tabulce uvedené GPS kromě Pioneeru jsou připojitelné k PC, žádná z nich nemá možnost připojení externí antény (ostatně pro dvanáctikanály není nezbytná), žádná nemá instalovánu podkladovou mapu se silnicemi nebo vodními toky, ale všechny kromě Pioneeru mohou spolupracovat s kompatibilním mapovým software, nainstalovaným na PC.

Pokud si budete kupovat GPSku v krámě a narazíte na výrazně levný model, zkontrolujte si, jestli má všechny popsané funkce, protože se může jednat o starší model, který vše nemusí obsahovat.

V další tabulce jsou přístroje, u kterých budete určitě budete překvapeni možnostmi, které nabízí tato cenová kategorie. Všechny jednotky přijímají 12 kanálů, mají rychlou inicializaci, špičkový příjem jak v autě, tak pod stromovým krytem. Přístroje mají číslicovou navigační obrazovku a doplňuje ji stavová obrazovka s nákresem projeté trasy.

Všechny jednotky mají 500 a více Waypointů, 20 a více definovatelných cesta uložitelný "backtrack" (cestu zpět). Všechny jednotky komunikují s počítačema podporují připojení diferenciálního GPS přístroje. Dalšími vymoženostmi je možnost připojení externí antény, simulační mód, mnoho různých systémů koordinát, informace slunci a měsíci, velkou výdrž baterií a interní zálohu baterií pro uchování informací v paměti. Žádná z GPS nemá instalovánu podkladovou mapu s pozemními a vodními cestami, ale všechny mohou být připojeny k počítači a dodávají signál specializovanému SW.

A bonbónek nakonec. Jedná se o přístroje s mapovou databází, které ukazují Vaši pozici v relaci s nahranými pozičními údaji, jako jsou silnice, města a vodní cesty. Každý z těchto přijímačů má vestavěnu databázi USA, hlavní cesty jezera a řeky. Detail se zvětšuje spolu se zvětšováním zoomu. Každý z přijímačů obsahuje i mapu světa, ale propracovanost detailů je "příslušná" dodaným podkladům a důležitosti státu. V každém případě jsou tam hranice a hlavní města.

Dnes jsou k mání tři typy přístrojů :

S vestavěnou mapou hlavních silnic, měst a vodních toků (GPS III).

S vestavěnou mapou a volitelnými kartridžemi (nebo CD) s detailněji zpracovanými mapami cest (NAV 6000, AccuMap12, Map Guide Pro)

Vestavěná databáze s volitelnými kartridžemi s možmostmi určení nejkratších cest a přesným směrováním včetně oblastí podzemní dráhy. (GPS StreetPilot)

Všechny jednotky jsou ruční, vhodné jak pro cestování po dálnicích na obchodních výletech, tak pro cestu na dovolenou nebo návštěvu. Jsou ideální pro "cestovatele" s neustálou touhou po ubíhajících kilometrech. Při použití s papírovou mapou vám přístroj ukáže KDE právě jste. Můžete si zadat křižovatky dálnic jako Waypointy a přístroj vás povede správným směrem a ukáže vám, jak daleko máte k nejbližší odbočce. A těm, kdo se vás budou ptát: "A opravdu jsme tady?", stačí dát do ruky GPSku a ukázat prstem na mapu.

Přídavné kartridže například do Garmin Street Pilota dále zpřesňují detaily projížděné trasy a umožní vám i najít optimální trasu mezi dvěma body a vést vás po ní přes všechny odbočky. Ideální pro cestování v neznámém prostředí ve vypůjčených autech.

GPSky s vestavěnými topografickými mapami zatím nejsou k dispozici, tyto mapy však jsou k dispozici na CD i pro náš region (Geobáze) na připojitelném notebooku.

Další kartridže jsou například s kompletní příbřežní navigací v daném regionu a tak dále a tak podobně, obraznosti se meze nekladou.

No a to je asi tak to nejzajímavější (zatím) co lze na trhu s GPS přístroji vidět, slyšet (ano, některé přístroje jako Garmin GPS 48 mají i zvukovou signalizaci) a zkusit. Cestujete? Vyberte si.