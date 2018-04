Srovnání nových Windows Phone. Nová HTC proti Lumiím a Samsungu

V uplynulých dnech a týdnech jsme se dočkali celkem pěti nových smartphonů s operačním systémem Windows Phone 8. Nejprve nás uvedením modelu Ativ S v Berlíně překvapil Samsung, plánovaně své novinky představila 5. září Nokia. A 19. září završilo sérii HTC.

Windows Phone 8X by HTC

Samsung má připravený jeden špičkový model, který se postaví proti nejlepším novinkám konkurence. Ativ S tak změří síly s Nokií Lumia 920 a novým Windows Phone 8X by HTC. V nižší třídě zatím korejský výrobce nechává konkurenci prostor, prát se tu budou pouze Nokia Lumia 820 a Windows Phone 8S by HTC.

V nejvyšší třídě různé úhlopříčky

Zajímavostí je, že s výrobcem si uživatelé v té nejvyšší třídě rovnou vyberou i úhlopříčku displeje. Samsung Ativ nabídne displej největší, úhlopříčka bude 4,8 palce. Nokia u Lumie 920 vsází na 4,5 palce a HTC nabídne displej nejmenší, jen 4,3 palce. Vzhledem k HD rozlišení (nokia má dokonce rozšířené 768 x 1 280 namísto běžných 720 x 1 280) ale bude displej HTC nejjemnější.

Soupeři se budou předhánět i v kvalitě displeje, Nokia s jejím IPS displejem klade důraz na věrné barvy a vynikající čtenost na slunci. Velkým trumfem finského výrobce je také možnost ovládat displej třeba v rukavicích nebo nehty, což je u současných dotykových telefonů velmi neobvyklé. HTC zase použije prověřený S-LCD2 panel, který své kvality prokazuje u modelu One X a uchvacuje především tím, že obraz vypadá, jako by nebyl pod krycím sklem. Samsung zase vsází na zářivý Super AMOLED (opět s PenTile mřížkou, jako u Galaxy S III) s živými barvami.

Nokia Lumia 920

HTC i Nokia budou telefony z jednoho kusu materiálu a nebudou mít výměnnou baterii. Nokia nabídne lesklé zářivé barvy, HTC na tom bude s barevností podobně, jen jeho tělo dostane matné provedení. Samsung se uchýlil k decentnějšímu kovovému vzhledu, tělo ale z kovu nebude, je to jenom zdařilá imitace. Zadní kryt půjde ale sejmout a uživatel se tak dostane k baterii i slotu pro microSD karty, který nabídne Samsung v nejvyšší třídě jako jediný. Lumia 920 bude oproti konkurenci pořádně těžká, zřejmě kvůli vestavěnému bezdrátovému dobíjení, které u soupeřů chybí.

Z hlediska konektivity na tom budou soupeři velmi podobně, jen Nokia ale zřejmě dostane podporu evropských LTE sítí. HTC zklame jen 16GB pamětí, Lumia dostane 32 GB, Samsung bude k dispozici ve variantách 16 a 32 GB plus bude mít slot na karty.

Při pohledu do specifikací jsou na první pohled velmi podobné fotoaparáty novinek. Jenže jedině Nokia nabídne novou technologii PureView se speciálním optickým stabilizátorem, její čočka má navíc světelnost f/2.0. Tu nabídne i HTC (navíc i u čelního fotoaparátu), tchajwanský model se ale musí obejít bez stabilizace, a tak budou snímky kvalitativně asi mírně zaostávat. Třetí v řadě bude zřejmě Samsung, který přebírá fotoaparát z modelu Galaxy S III. Špatný tedy fotoaparát rozhodně nebude, ale se světelností f/2,6 budou snímky v tmavém prostředí hůře prosvětleny.

Samsung ATIV S

Samsung tento malý handicap bude chtít nahradit baterií. Všechny telefony pohání shodný 1,5 GHz dvoujádrový čip Snapdragon S4, Ativ S ale nabídne největší baterii s kapacitou 2 300 mAh. Nokia si vystačí se 2 000 mAh a HTC dokonce jenom s 1 800 mAh.

Windows Phone 8 nebo Nokii

V nižší třídě spolu budou na poli Windows Phone 8 soupeřit pouze dva modely. Rozdá si to Nokia Lumia 820 s Windows Phone 8S by HTC. Nokia nabídne větší displej s úhlopříčkou 4,3 palce, HTC bude mít čtyřpalcový. Rozlišení WVGA je u obou společné. Souboj technologií se odehraje i zde, HTC bude mít S-LCD panel, Nokia svůj ClearBlack AMOLED.

Windows Phone 8S by HTC

Displej HTC bude jemnější a vejde se do celkově menšího těla telefonu. Tělo HTC navíc bude podstatně lehčí, Nokia nabere na hmotnosti tentokrát zřejmě kvůli výměnným krytům, které jsou její specialitou. K telefonu půjde dokoupit například kryt s vestavěným bezdrátovým nabíjením nebo kryt se zvýšenou odolností.

Rozdíl bude i v procesoru, Nokia dostane silnější 1,5 GHz dvoujádro, HTC si vystačí s taktem 1 GHz. HTC také nabídne mírně větší baterii (1 700 vs. 1 650 mAh), takže by při nižším taktu mohlo vykazovat lepší výdrž.

Nokia Lumia 820

Nokia nabídne ve standardu více paměti, rovnou 8 GB. HTC bude mít jenom 4 GB, oba telefony ale mají slot na karty microSD. Fotoaparát HTC má rozlišení 5 megapixelů a technologie z androidích modelů One, Nokia bude disponovat 8megapixelovým fotoaparátem. Na některých trzích bude zřejmě Lumia oproti Windows Phone 8S bodovat podporou LTE, tu zatím HTC u svých modelů nespecifikovalo. Celkově je Lumia 820 oproti 8S o něco málo vybavenější, HTC by ale mohlo bodovat cenou. Tu ale přesně neznáme ani u jedné z Windows Phone 8 novinek (u Nokií je to předběžně 11 a 15 tisíc).

Rozdíl v softwaru

Jednotliví výrobci mezi sebou budou na poli Windows Phone telefonů soupeřit i softwarovou výbavou. Tady musíme podotknout, že Nokia mapy pro navigaci se staly běžnou součástí systému a využít by je tak měli všichni výrobci. Nokia ale i přesto bude zřejmě mít náskok. Nabídne doplňkové navigační aplikace, které konkurence nemá, upravený bude i její software fotoaparátu, takže půjde ze snímků například odstraňovat nežádoucí pohybující se objekty. A různých dalších vylepšení má Nokia v rukávu více. Otázkou je, zda budou právě tyto drobnosti tím rozhodujícím pro zákazníky.