Srovnání tarifů podle počtu volných minut

Pokud se dnes rozhodnete stát majitelem některého mobilního telefonu na našem trhu a užívat služeb paušálních tarifů, budete postaveni před těžkou volbu. Podle několika kritérií si vyberete sobě nejvíce vyhovující měsíční program. Kromě aktivačního poplatku, zálohy na paušál, sazbu za volání do jednotlivých sítí nebo jiných služeb to bude i počet volných minut. Nyní vám přinášíme srovnání tarifů podle této služby.

Úvodem

Hned zpočátku bychom vás chtěli informovat o několika specifických službách jednotlivých operátorů. Dvě z nich jsou Týden u EuroTelu a Nonstop u Paegasu. Tyto dvě služby se liší pouze názvem cenou a oblastí uplatnění. Týden lze užívat za 188Kč. měsíčně (pokud máte tarif EuroTel Business 88,20Kč), čímž získáváte zlevněné volání do sítě EuroTel za 2,73Kč/min. v sobotu, neděli a o svátcích 1,05Kč/min. Služba Nonstop pracuje na stejném principu jen je daleko jednodušší. Za měsíční poplatek 161,70Kč, voláte do všech sítí v české republice o 20% levněji.

Aktivační poplatek u Radiomobilu činí 3 675Kč s dotovaným telefonem a 1 574Kč bez dotace přístroje. EuroTel nabízí dotovanou aktivaci za 3860 Kč a nedotovanou za 1 675Kč. Oskar zatím nevyžaduje aktivační poplatky pouze zálohu ve výši 1000Kč.

EuroTel vyžaduje zálohu za tarif ve výši měsíčního paušálu zatímco u Paegasu je tato záloha jednotná, 500Kč.

Špička

Špička u EuroTelu trvá od 8:00 hodin do 16:00 hodin u Relaxu a Kompletu, u ostatních od 8:00 hodin do 20:00 hodin. Paegas má špičku od 8:00 hodin do 18:00 hodin. Oskar určil špičku mezi osmou a osmnáctou hodinou, ale týká se jen Slyším Vás a Dohody s Oskarem, ostatní tarify mají sazby za hovory nerozlišené podle denní doby.

20 - 59 volných minut

Paegas 20 Jistota Volám málo Slyším Vás Volné minuty 20 40 20 40 Měsíční paušál (Kč) 309,75 414,75 157,50 10,50 ceny sazeb za volání do jednotlivých sítí (špička / mimo špičku) EuroTel 6,30 / 5,25 9,98 / 5,25 6,30 29,40 Paegas 4,94 / 2,63 2,63 6,30 29,40 Oskar 6,93 / 6,30 11,03 / 6,30 6,30 14,70 / 11,03 SPT 8,90 / 4,20 9,98 / 4,20 6,30 29,40 SMS (Kč/SMS) 2 1 1 0,50 / 0,35

Z hlediska počtu volných minut je v tomto případě nejvýhodnější tarif Slyším Vás. Měsíční program Jistota se stejným počtem je aktivován pouze pro zákazníky s průkazem ZTP/P a nevyžaduje aktivační poplatek. Slyším Vás je navíc programem, který nabízí nejlevnější textové zprávy ze všech tarifů. Zasáhnout by měl, ale zákazníky, kteří potřebují být spíše na příjmu a příliš neuskutečňují hovory.

60 - 119 volných minut

Global Komplet Paegas 60 Volám často Volné minuty 60 60 60 100 Měsíční paušál (Kč) 866,25 309,75 572,25 525 ceny sazeb za volání do jednotlivých sítí (špička / mimo špičku) EuroTel 6,93 / 4,20 7,25 / 4,10 6,30 / 5,25 4,70 Paegas 6,93 / 4,20 10,40 / 7,25 4,20 / 2,63 4,70 Oskar 10,08 10,40 / 7,25 6,93 / 6,30 4,70 SPT 6,93 / 4,20 10,40 / 7,25 7,25 / 4,20 4,70 SMS (Kč/SMS) 2 2 1 1

Spodní hranice počtu volných minut u EuroTelu začíná na 60 minutách a nabízí hned dva tarify. Global a Komplet. Zakoupením sady Komplet s mobilním telefonem Nokia 5110 za 4 995Kč, se nezavazujete smlouvou na dva roky. Znamená to že vlastně získáte dotovaný telefon bez aktivačního poplatku.

120 - více volných minut

Business Paegas 120 Paegas 300 Dohoda s Oskarem Volám stále Volné minuty 300 120 300+100 data 300 300 Měsíční paušál (Kč) 2 126,25 1044,75 1884,75 577,50 1050 ceny sazeb za volání do jednotlivých sítí (špička / mimo špičku) EuroTel 4,20 5,25 5,25 5,25 / 3,15 3,70 Paegas 4,20 3,68 / 2,63 3,68 / 2,63 5,25 / 3,15 3,70 Oskar 10,08 6,30 6,30 3,15 3,70 SPT 4,20 6,20 / 4,10 4,10 5,25 / 3,15 3,70 SMS (Kč/SMS) 2 1 1 1 1

Cena měsíčních poplatků v této kategorii napovídá o tom, kterým uživatelům je určena. V ceně se odráží i počet volných minut. EuroTel Business, Paegas 120, Paegas 300, Dohoda s Oskarem i Volám stále jsou jednotně považovány za tarify určené pro pracovní účely a časté volání.

Bez volných minut

Relax Start DATA&SMS (Paegas) SMS&DATA (EuroTel) Volné minuty 0 0 0 0 Měsíční paušál (Kč) 267,75 341,25 204,75 204,75 ceny sazeb za volání do jednotlivých sítí (špička/mimo špičku/noční hodiny) EuroTel 12,60 / 2,63 10,08 / 4,20 5,25 (data) 15,75 / 5,25 (hlas) 4,20 / 2,10 (data) Paegas 12,60 / 5,78 10,08 / 4,20 3,15 (data) 15,75 (hlas) 8,40 / 4,20 (data) Oskar 12,81 10,08 6,30 (data) 15,75 (hlas) 8,40 / 4,20 (data) SPT 12,60 / 2,63 10,08 / 4,20 9,87 / 4,20 (data) 15,75 (hlas) 8,40 / 4,20 (data) SMS (Kč/SMS) 2,50 2 1 *

* - Cena jednotlivých SMS je u tarifu SMS&DATA určena jejich počtem>



1 - 50 SMS - 1,50Kč/SMS



51 - 1000 SMS - 1,20Kč/SMS



1001 - 10 000 SMS - 0,90Kč/SMS