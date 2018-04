Srovnání tarifů: Jednička, Twist a Go

Tučně jsou vyznačeny nejvýhodnější minutové ceny, to jste jistě pochopili. Ceny dle oficiálních informací operátorů včetně DPH.

Poznámka k cenám Českého mobilu - každý měsíc můžete protelefonovat tolik, kolik peněz jste složili na záloze. A to ve všech tarifech.

* U předplacených karet Twist a Go se aktivačním poplatkem rozumí cena samostatně koupené SIM karty po odečtení hodnoty přibaleného kreditu (Twist 400 Kč a Go 1000 Kč).

**Minuty zdarma u ČM nezahrnují hovory mimo špičku z mobilu na mobil v ČR, všechny mezinárodní hovory vyjma hovorů do Maďarska mimo špičku a přenos dat a faxu mimo špičku

Takže jaký laciný tarif si vybrat a na co si dát pozor?

Český mobil boduje pořizovací cenou - Jedničku si můžete pořídit za 1000 Kč a ty ještě dostanete zpět v okamžiku, kdy se službami končíte. Jde tedy o jakousi bezúročnou půjčku, záruku, že zaplatíte.

V provozu je ale tarif Jednička výhodný jen pro opravdu velmi málo telefonující. Ve špičce díky účtování první minuty vždy v celku vyřídíte maximálně pět hovorů, šestý hovor vždy platíte cenou minimálně 29,40 Kč! Pokud tedy nečekáte více jak 5 hovorů ve špičce, pak směle do Jedničky. Jenže, je tu vůbec někdo takový? Další případ - netelefonujete a posíláte téměř výhradně SMS zprávy. Bylo by to vhodné pro firmy posílající SMS, jenže Jedničku si u Českého mobilu nemohou firmy aktivovat!

Jinak cenově vychází nejlépe Twist jako předplacená karta.