Srovnání tarifů Eurotelu, Paegasu a Oskara

Pokud se v současné době rozhodnete stát účastníky jedné z mobilních sítí v naší republice máte na výběr ze 17 pevných tarifů a 4 pre-paid karet nabízených třemi operátory. Díky konkurenčnímu boji mezi nimi, najde téměř každý svůj tarif, který mu bude vyhovovat. Při volbě samozřejmě nerozhoduje jen měsíční paušál, ceny hovorného, SMS nebo jiných služeb, ale třeba i počet volných minut. Kritérií, podle kterých se potenciální účastník rozhoduje, jakému operátorovi a jakému programu dá přednost, je opravdu mnoho. Proto vám dnes přinášíme porovnání možností u Eurotelu, Paegasu a Oskaru.

Eurotel nabízí 6 pevných tarifů Relax, Start, Global, Business, Complet a Data&SMS + 2 pre-paid karty Go original a Go quatro

RELAX - měsíční paušál 255Kč, volné minuty žádné. Službu týden nenabízí. Měsíční poplatek za faxové a datové služby je 195Kč, což je shodné s tarify Start a Global. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Eurotel - SPT 12Kč/min. ve špičce, 2,50Kč/min. mimo špičku

Eurotel - Paegas 12Kč/min. ve špičce, 5,50Kč/min. mimo špičku

Eurotel - Oskar nerozlišeně 12Kč/min.

Eurotel - Eurotel 12Kč/min.ve špičce, 2,50Kč/min. mimo špičku

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

SMS - 2,50Kč/sms

Relax je nejvýhodnější po šestnácté hodině kdy končí špička, pro tzv. odpolední zákazníky.Pro uživatele, kteří potřebují telefon i k pracovním účelům nelze doporučit, 12 korun ve špičce kamkoliv je výrazně svazující.

START - měsíční paušál 325Kč, volné minuty žádné, k měsíčnímu paušálu je možno si předplatit I službu týden za 179Kč. Faxové a datové služby vyžadují měsíční poplatek 195Kč. Navíc je zde měsíční paušál za SMS 45Kč kde je zahrnuto 15 textových zpráv zdarma. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Eurotel - SPT 9,60 Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku. Týden v nočních hodinách 2,60Kč/min.

Eurotel - Paegas 9,60Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku, noční hodiny s týdnem 2,60Kč/min.

Eurotel - Oskar nerozlišeně 9,60Kč/min.

Eurotel - Eurotel 9,60Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku(s týdnem obojí za 2,60Kč/min.), noční hodiny 4Kč/min. s týdnem 1Kč/min.

Záznamová služba - 3Kč/min. ve špičce, 1Kč/min. mimo špičku

SMS - 2Kč/min.

U Startu je zarážející paušál na SMS (stejně jako u Globalu a Businessu).Výhoda pro zákazníka spočívá v tom, že ve 45 korunách měsíčního poplatku je zahrnuto 15 textových zpráv zdarma a další sms jsou odesílány jednotně za 2Kč, narozdíl od Relaxu u kterého odeslání zprávy stojí 2,50 a nevyžaduje měsíční poplatek na tuto službu.

GLOBAL - měsíční paušál 825Kč, 60 volných minut do jakékoliv sítě v České republice. Opět je možné předplatit si službu týden za 179Kč. Měsíční paušál za fax a data je stejný jako u předchozích dvou tarifů 195Kč. Měsíční paušál na sms 45Kč s 15 volnými minutami. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Eurotel - SPT 6,60Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku(s týdnem 2,60Kč/min. mimo špičku), noční hodiny 4Kč/min. s týdnem 1Kč/min.

Eurotel - Paegas 6,60Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku, noční hodiny 4Kč/min. s týdnem noční hodiny 2,60Kč/min.

Eurotel - Oskar nerozlišeně 9,60Kč/min.

Eurotel - Eurotel 6,60Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku (s týdnem obojí za 2,60Kč/min.), noční hodiny 4Kč/min. s týdnem 1Kč

Záznamová služba - 3Kč/min. ve špičce, 1Kč/min. mimo špičku

SMS - 2Kč/sms

BUSINESS - měsíční paušál 2025Kč, v ceně je 300 volných minut do jakékoliv sítě v České republice. Cena služby týden je 84Kč.Měsíční paušál za provoz faxových a datových se tentokrát neplatí, poplatek za provoz textových zpráv zůstává 45Kč s 15 sms v ceně. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Eurotel - SPT 4Kč/min. ve špičce I mimo špičku, 2,60Kč/min. v noční hodiny

Eurotel - Paegas 4Kč/min. ve špičce I mimo ni, 2,60 v noční hodiny

Eurotel - Oskar nerozlišeně 9,60Kč/min.

Eurotel - Eurotel 4Kč/min. ve špičce I mimo špičku (2,60Kč/min. s týdnem)

Záznamová služba - 3Kč/min. ve špičce, 1Kč/min. mimo špičku

SMS - 2Kč/sms

Business nedostal své jméno náhodou. Je pro skupinu zákazníků, kteří potřebují telefonování nejvíce. 300 volných minut a nejlevnější sazby za volání splní požadavky lecjakého businessmana, ale měsíční poplatek 2025Kč si nemůže dovolit každý.

COMPLET - měsíční paušál 295Kč, 60 volných minut do jakékoliv sítě v České republice.Není možné předplatit si týden a poplatek za faxové a datové služby je 195Kč měsíčně. Paušál za textové zprávy není. Sazby za jednotlivá volání do jiných sítí:

Eurotel - SPT, Paegas, Oskar 9,90Kč/min. ve špičce, 6,90Kč/min.

Eurotel - Eurotel 6,90Kč/min. ve špičce, 3,90Kč/min. mimo špičku

SMS - 2Kč/sms

Complet je nejnovější tarif Eurotelu. Zakoupením celé sady s Nokií 5110, aktivujete telefon. Rozdíl od ostatních programů je v tom, že dostanete k aktivaci telefon, ale nepodepisujete dodatek na dva roky za dotaci mobilu.

DATA&SMS - měsíční paušál 195Kč, žádné volné minuty. Při tomto tarifu není možnost konferenčního hovoru, faxové služby, přesměrování hovorů a nelze ani používat záznamník. Hovorné:

Eurotel - SPT, Eurotel 15Kč/min. ve špičce, 5Kč/min. mimošpičku

Eurotel - Paegas, Oskar 15Kč/min. kdykoliv

Datové přenosy

Eurotel - SPT,Paegas 8Kč/min. ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku

Eurotel - Eurotel 4Kč/min. ve špičce, 2Kč/min. mimo špičku

Eurotel - Oskar 8Kč/min.

Zajímavá je sazba za sms. Na tom kolik textových zpráv pošlete záleží jejich cena:

1-50 SMS - 1,50Kč/sms

51- 1000 SMS - 1,20Kč/sms

1001 - 10 000 SMS - 0,90Kč/sms

10 000 a více - 0,75Kč/sms

Tento tarif je určen především pro přenos dat, což je také usměrněno vysokými cenami hovorného.

EUROTEL GO - Samotnou pre-paid kartu GO dnes pořídíte za 1995Kč, kde je již přednabito 500Kč. Ke kartě navíc v balíčku získáte kupon v hodnotě 500Kč. Ceny GO sad se k dnešnímu dni pohybují od 3995K4 do 9995Kč. Kupony na dobití jsou v hodnotě 300Kč, 500Kč, 1000Kč a 2000Kč. Go original a Go quatro se od sebe liší cenami hovorného a dobou špičky.

GO ORIGINAL - hovorné:

Go - SPT 15,50Kč/min. ve špičce, 5,50Kč min. mimo špičku

Go - Paegas, Eurotel 5,50Kč/min. ve špičce i mimo ni

Go - Oskar 15,50 ve špičce I mimo ni

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

SMS - 3,30Kč/sms

Špička 7:00h. - 19:00h.

GO QUATRO - hovorné:

Go - SPT, Paegas 9,90Kč/min. ve špičce, 7,90Kč/min. mimo špičku

Go - Oskar 9,90Kč/min. ve špičce i mimo ni

Go - Eurotel 6,90Kč/min. ve špičce, 2,90Kč/min. Mimo ni

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

Špička 7:00h. - 16:00h.

Samotná aktivace karty u Eurotelu stojí 2500Kč (nedotovaná) nebo 3680Kč (s dotovaným telefonem dle nabídky). Aktivace DATA&SMS 2500Kč. U každého tarifu zaplatíte při aktivaci zálohu na paušál ve výši měsíčního poplatku. Záloha za roaming u každého programu je 5000Kč. Sadu Complet pořídíte za 5995Kč. Přiojení na WAP je také jednotné 2Kč/min. u každého tarifu. Špička u programu Relax trvá od 8:00h. do 16:00h. u ostatních od 8:00h. do 20:00h. Časové impulsy jsou po 30 vteřinách.

Paegas má ve své nabídce rovněž 6 pevných tarifů Paegas 20, Paegas 60, Paegas 120, Paegas 300, Jistota a DATA&SMS + 1 pre-paid kartu Twist

PAEGAS 20 - měsíční paušál 295Kč, 20 volných minut. Službu nonstop je možné si předplatit za 154Kč. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Paegas - SPT 9,90Kč/min.(s nonstopem 7,90) ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku(s nonstopem 3,20)

Paegas - Eurotel 5,60Kč/min.(s nonstopem 4Kč/min.), 5Kč/min. mimo špičku(s nonstopem 4Kč/min.)

Paegas - Oskar 6,60Kč/min. (5,40Kč/min. s nonstopem) ve špičce, 6Kč/min.(5Kč/min. s nonstopem) mimo špičku

Paegas - Paegas 4,70Kč/min.(s nonstopem 3,70Kč/min.) ve špičce 2,50Kč/min.(s nonstopem 2Kč/min.) mimo špičku

Záznamová služba - 2,50Kč/min. ( 2Kč/min. s nonstopem)

SMS - 2Kč/sms

Paegas 20 je určen především pro účastníky, kteří potřebují být na příjmu

PAEGAS 60 - měsíční paušál 545Kč, 60 volných minut. Nonstop lze předplatit za 154Kč. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Paegas - SPT 6,90Kč/min. ve špičce (5,50Kč/min. s nonstopem), 4Kč/min. mimo špičku (3,20Kč/min. s nonstopem), noční hodiny 2,50Kč min. (s nonstopem 2Kč/min.)

Paegas - Eurotel 5,60Kč/min. ve špičce (4,40Kč/min. s nonstopem), 5Kč/min. mimo špičku (4Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Oskar 6,60Kč/min. ve špičce (s nonstopem 5,40Kč/min.), 6Kč/min. mimo špičku (s nonstopem 5Kč/min.)

Paegas - Paegas 4Kč/min. ve špičce (s nonstopem 3,20Kč/min.), 2,50Kč/min. mimo špičku (s nonstopem 2Kč/min.)

Záznamová služba - 2,50Kč/min. (s nonstopem 2Kč/min.)

SMS -1Kč/sms

Výhodné volání v síti SPT dělá Paegas 60 tarif vhodný pro pracovní účely

PAEGAS 120 - měsíční paušál 995Kč, 120 volných minut. Nonstopje opět možné přiobjednat za 154Kč. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Paegas - SPT 5,90Kč/min. ve špičce (4,70Kč/min. s nonstopem), 3,90Kč/min. mimo špičku (3,10Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Eurotel 5Kč/min. ve špičce I mimo ni (4Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Oskar 6Kč/min. ve špičce I mimo ni (5Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Paegas 3,50Kč/min. ve špičce (2,80Kč/min. s nonstopem), 2,50Kč/min. mimo špičku (2Kč/min. s nonstopem) mimo špičku

Záznamová služba - 2,50Kč/min. (2Kč/min. s nonstopem)

SMS - 1Kč/sms

U Paegasu 120 je nejvíce zvýhodněné volání do sítě paegas, vhodnější spíš pro soukromé účely

PAEGAS 300 - měsíční paušál 1795Kč, 300 volných minut + 100 volných minut na datové přenosy. Nonstop stejně jako u předchozích lze pořídit za 154Kč. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Paegas - SPT 3,90Kč/min. ve špičce I mimo ni (3,10Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Eurotel 5Kč/min. ve špičce I mimo ni (4Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Oskar 6Kč/min. ve špičce I mimo ni (5Kč/min. s nonstopem)

Paegas - Paegas 3,50Kč/min. ve špičce (s nonstopem 2,80Kč/min.), 2,50Kč/min. mimo špičku (s nonstopem 2 Kč/min.)

Záznamová služba - 2,50Kč/min. (s nonstopem 2Kč/min.)

SMS - 1Kč/sms

Paegas 300 je vhodný pro časté volání. 100 volných minut v paušálu na datové přenosy se u jiných tarifů neobjevuje.

DATA&SMS - měsíční paušál 195Kč, volné minuty žádné. Sazby za přenos dat do jednotlivých sítí:

Paegas - SPT 9,40Kč/min.ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku, 2Kč/min. v nočních hodinách

Paegas - Eurotel 5Kč/min.

Paegas - Oskar 6Kč/min.

Paegas - Paegas 3Kč/min.

SMS - 1Kč/sms

DATA&SMS je určen výhradně pro přenos dat. Nelze volat ani přijímat hovory a není možná aktivace s dotovaným telefonem.

JISTOTA - měsíční paušál 395Kč, 40 volných minut. Objednání služby nonstop není možné. Sazby za přenos dat do jednotlivých sítí:

Paegas - SPT 9,50Kč/min ve špičce, 4Kč/min. mimo špičku

Paegas - Eurotel 9,50Kč/min. ve špičce, 5Kč/min. mimo špičku

Paegas - Oskar 10,50Kč/min. ve špičce, 6Kč/min. mimo špičku

Paegas - Paegas 2,50Kč/min. ve špičce i mimo ni

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

SMS - 1Kč/min.

Tarif Jistota je určen pro držitele průkazu ZTP-P. Při objednání tohoto měsíčního programu neplatí zákazník aktivační poplatek.

TWIST - SIM karta Twist je dnes k dostání za 1 399Kč, nebo 1 599Kč (SIM karta Twist GSM banking). Zde je přednabito 400Kč. Ceny sad se pohybují od 3 999Kč do 8 999Kč. Kupony jsou k dostání v hodnotě 400Kč, 800Kč a 2000 Kč. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Twist - SPT 9,90Kč/min. ve špičce, 7,90Kč/min. mimo špičku a 5Kč/min. v nočních hodinách

Twist - Eurotel 5,80 Kč/min. ve špičce i mimo ni

Twist - Oskar 6,80Kč/min. ve špičce i mimo ni

Twist - Paegas 5Kč/min. ve špičce i mimo ni, 2,80Kč/min. v nočních hodinách

Záznamová služba - 2Kč/min.

SMS - 2,80Kč/sms

Špička 8:00h. -15:30h.

Noční hodiny 19:00h. - 8:00h.

Aktivace u Paegasu je za 1499Kč (nedotovaná) a 3500Kč (s dotovaným telefonem). Aktivace tarifu DATA&SMS 2395Kč. Měsíční paušál za provoz faxových a datových přenosů se neplatí. Připojení na WAP je jako u Eurotelu 2Kč/min. Stejně tak záloha za roaming je 5000Kč. Záloha za paušál je jednotně u všech tarifů 500Kč. Špička u pevných měsíčních programů je od 8:00h. do 20:00h. Od 20:00h do 8:00h. soboty, neděle a svátky jsou mimo špičku. Časové impulsy jsou po 30 vteřinách.

Oskar zatím nabízí 5 pevných tarifů Slyším Vás, Volám málo, Volám často, Dohoda s Oskarem a Volám stále + 1 pre-paid kartu Oskartu

SLYŠÍM VÁS - měsíční paušál 10Kč, 40 volných minut (5min. ve špičce kamkoliv, 35min. mimo špičku do sítě SPT a na záznamovou službu). Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Oskar - SPT, Eurotel, Paegas 28Kč/min. ve špičce i mimo ni

Oskar - Oskar 14Kč/min. ve špičce, 10Kč/min. mimo špičku

Záznamová služba - 10,50Kč/min.

SMS - 0,50Kč/sms ve špičce, 0,35Kč/sms mimo špičku

Tarif Slyším Vás je velmi výhodný na provoz textových zpráv. Je určen pro uživatele, kteří potřebují být na příjmu, ale příliš netelefonují.

VOLÁM MÁLO - měsíční paušál 150Kč, 20 volných minut. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Oskar - SPT, Eurotel, Paegas, Oskar 7Kč/min. ve špičce i mimo ni

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

SMS - 1Kč/sms

VOLÁM ČASTO - měsíční paušál 500Kč, 100 volných minut. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Oskar - SPT, Eurotel, Paegas, Oskar 4,50Kč/min. ve špičce i mimo ni

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

SMS - 1Kč/sms

DOHODA S OSKAREM - měsíční paušál 550Kč, 300 volných minut (210 ve špičce, 90 mimo špičku). Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Oskar - SPT, Eurotel, Paegas 5Kč/min. ve špičce, 3Kč/min. mimo špičku

Oskar - Oskar 3Kč/min. ve špičce i mimo ni

Záznamová služba - 3Kč/min.

SMS - 0,50Kč/sms

Tarif dohoda s Oskarem jako jediný tohoto operátora vyžaduje podepsání smlouvy na 4 roky.

VOLÁM STÁLE - měsíční paušál 1000Kč, 300 volných minut. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Oskar - SPT, Eurotel, Paegas, Oskar 3,50Kč/min. ve špičce i mimo ni

Záznamová služba - 2,50Kč/min.

SMS - 1Kč/sms

OSKARTA - Za koupi Oskarty zaplatíte 400Kč, které jsou zároveň přednabity. Samotná karta je tedy zdarma. Bohužel tato skutečnost se odráží na faktu, že Oskar zatím nenabízí žádné sady s telefony. Kupony jsou k dostání v cenách 400Kč, 800Kč a 1500Kč. Sazby za volání do jednotlivých sítí:

Oskar - SPT, Eurotel, Paegas 6Kč/min. ve špičce i mimo ni

Oskar - Oskar 3Kč/min. ve špičce i mimo ni

SMS - 2Kč/sms.

Aktivační poplatek u Oskara není. Místo něj je tu systém jisté zálohy ve výši 1000Kč při aktivaci. Dotace telefonu se u Oskara také nedočkáme a nedotované ceny jsou poněkud vyšší než bychom čekali. Špička je od 8:00h. do 18:00h. 18:00h - 8:00h. + víkendy a svátky je mimo špičku.