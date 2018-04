Srovnání tarifů 4: Čtyřka, Pětka, Paegas 300 a EuroTel Business

Tarif / Služba ČM Čtyřka ČM Pětka Paegas 300 EuroTel Business Akivace * 0 Kč (1000 Kč záloha) 0 Kč (1000 Kč záloha) 2515 - 3675 Kč 2625 - 3864 Kč Měsíční paušál ** 525 Kč

(4 roky úpis) 1050 Kč 1885 Kč 2063 - 2126 Kč Minuty zdarma *** 210 ve špičce, 90 mimo špičku 300 (převod do dalšího měsíce) 300 300 Záloha na mezinárodní hovory 5000 Kč 5000 Kč aktivovány automaticky aktivovány automaticky Tarifikace první minuta je účtována celá, pak po 60 vteřinách první minuta je účtována celá, pak po 1 vteřině po 30 vteřinách po 30 vteřinách Špička 8-18 8-18 8-19 8-20 Volání do pevné sítě - ve špičcce 5,25 3,70 4,10 4,20 - mimo špičku 3,15 3,70 4,10 4,20 - víkend 3,15 3,70 4,10 2,70 Volání do EuroTelu - ve špičce 5,25 3,70 5,25 4,20 -mimo špičku 3,15 3,70 5,25 4,20 -víkend 3,15 3,70 5,25 1,05 Volání do Paegasu - ve špičce 5,25 3,70 3,70 4,20 - mimo špičku 3,15 3,70 2,63 4,20 - víkend 3,15 3,70 2,63 2,70 Volání do Českého mobi. - ve špičce 3,15 3,70 6,30 10,40 - mimo špičku 3,15 3,70 6,30 10,40 SMS zprávy - vždy 0,53 1,05 1,05 2,10

Tučně jsou vyznačeny nejvýhodnější minutové ceny, to jste jistě pochopili. Ceny dle oficiálních informací operátorů včetně DPH.

Poznámka k cenám Českého mobilu - každý měsíc můžete protelefonovat tolik, kolik peněz jste složili na záloze. A to ve všech tarifech.

* Aktivace se u Paegasu a EuroTelu liší podle toho, zda aktivujete dotovaný telefon (dražší) nebo nedotovaný telefon (lacinější)

** Měsíční paušál lze u EuroTelu dostat na nižší uvedenou úroveň platbou inkasem z účtu.

***Minuty zdarma jsou zdarma do všech běžných národních destinací.

Takže jaký laciný tarif si vybrat a na co si dát pozor?

Do této kategorie spadají dva tarify Českého Mobilu. Proč to? Tarif Čtyřka je tarifem výherním - tedy tím tarifem, na základě něhož Český Mobil vyhrál. A protože je docela zajímavý, nemá Český Mobil moc zájem, aby si ho lidi aktivovali. Takže zájemce o něj může být jen fyzická osoba a upsat se musí na 4 roky používání. A to je zlé - kdo ví, kde budou ceny za čtyři roky. volné minuty se navíc nepřevádějí do dalšího měsíce a také tarifikace je po minutě, nikoliv vteřinová po první minutě, jako tomu je jinde u Českého Mobilu vyjma dalšího výherního tarifu Jednička.

Přesto, i pokud si vyberete tarif Pětka, který je dvakrát dražší v měsíčním paušálu, stále jste na polovině výdajů EuroTelu a téměř polovině RadioMobilu. I zde platí, že vyjma víkendového volání je EuroTel s cenami těžce u konce s dechem - a který businesmann potřebuje laciné volání o víkendu...

Také Paegas 300 vychází dosti nevýhodně vyjma volání do vlastní sítě a to ještě hlavně po špičce.

Co říci? Z cenového hlediska je nejlepší Čtyřka, ale další podmínky ji činí téměř nesnesitelnou, ledaže máte důvěru ve čtyřleté závazky. Jinak volte Pětku - cenově je naprosto optimální.