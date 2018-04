Teorie evoluce podle Sony. Srovnání Xperie Z, Xperie T a Xperie Ion

Překotné tempo uvádění novinek bylo u Sony způsobeno převzetím aktivit po Ericssonu a také tím, že se firma snažila intenzivně dohnat konkurenci. Už počátkem minulého roku se jí to částečně podařilo, když na trh přišly modely Xperia S a Xperia Ion. Prvně jmenovaný měl HD displej s úhlopříčkou 4,3 palce a byl cílen na evropské trhy, Ion s podporou LTE a větším displejem (4,6 palce)nejprve zamířil do USA, ale později se objevil i v Evropě.

Dalším účastníkem testu je Xperia T, představená v polovině minulého roku. Má displej modelu Ion v těle podobném populárnímu modelu Arc. Zásadním rozdílem je změna filozofie ovládání, novější generace fotoaparátu a celkově menší tělo. Vzhledem k různým chytrým detailům to byl loni na podzim první model od Sony, který jsme byli ochotni zařadit po bok tradičních top smartphonů jako třeba Samsung Galaxy S III nebo HTC One X.

Zkraje letošního roku pak Sony předvedlo model, který už konkurenci nechce dohánět, ale má naopak udávat tempo. Xperia Z naším nedávným testem prošla ověnčena superlativy. Je to dosud nejvybavenější smartphone, jaký jsme kdy testovali, a opravdu je tím kouskem, který momentálně v nejvyšší třídě nastavil laťku.

Pro Xperii Ion, nebo Xperii T je nová Xperia Z hodně nerovným soupeřem. O to více se ukáže, kolik cesty telefony od Sony za rok vývoje urazily. Naopak Xperia T a Xperia Ion jsou si kousky velmi blízké a dokazuje to i jejich cena.

Vzhled a konstrukce: kov, soft-touch a geometrické sklo

Sony tradičně chválíme za design. Firma má smysl pro detail a dovede vymyslet na poměry dotykových přístrojů vcelku originální tvary. O to překvapivější je to ve chvíli, kdy vedle sebe jednotlivé porovnávané modely položíme. Každý z nich je totiž úplně jiný a přitom se telefony hlásí k příslušnosti ke značce.

Rozdíl je i v materiálech. Nejnovější a zdaleka největší Xperia Z přísně hranatých tvarů sází na lesklý povrch z tvrzeného skla Gorilla Glass na obou stranách, Xperia T láká na prohnutí po vzoru Xperie Arc a soft-touch tělo, které neklouže v ruce. Je ze srovnávaných kousků také nejmenší. Nejstarší Xperia Ion má tělo kovové a rozměrově se řadí mezi T a Z.

Ion působí nejbytelnějším dojmem, avšak tělo má možná až příliš komplikovaných detailů, takže ztrácí na poli elegance. Na druhou stranu se dá pořídit i v atraktivním červeném provedení. Další nevýhodou je krycí sklo displeje, které se hodně umazává. Xperia T s nejmenšími rozměry a prohnutými zády se asi nejlépe drží, Ion je však v závěsu, a navíc je v ruce lépe vyvážen.

To nejnovější "zetko" je jinde, telefon je opravdu veliký a pro mnohé už bude jeho držení nepohodlné. V recenzi jsme si stěžovali, že jeho skleněné tělo je náchylné k otiskům, jenže čelní část Ionu je na tom podstatně hůř. A i na soft-touch těle "téčka" jsou vidět nepříjemné šmouhy. Zpracování je ve všech třech případech špičkové, celkově však nejlépe působí model Z, který je pro nás i favoritem z hlediska vzhledu.

Design i pohodlí držení telefonu jsou do jisté míry subjektivními kvalitami, takže jednoznačného vítěze vyhlásit nemůžeme. Pokud ovšem započítáme voděodolnou konstrukci Xperie Z, vítěz je jasný.

Displej: HD, nebo Full HD?

Xperia Ion byla jedním z prvních smartphonů s HD displejem. Jeho kvality dodnes nijak nepoklesly, ovšem konkurence hodně poskočila kupředu, takže se ve své třídě v podstatě řadí k průměru. To platí i pro Xperii T, která má vlastně stejný zobrazovač, ale nemá tak lesklé krycí sklo, a tak je jeho displej podstatně lépe čitelný na slunci.

Prostředí Sony Xperia Ion

Ačkoli mají starší modely opravdu kvalitní displeje, Xperia Z patří do úplně jiné třídy. Úhlopříčka tu vzrostla na pět palců a rozlišení na Full HD, tedy 1 920 × 1 080 pixelů. Zobrazení je opravdu úchvatně jemné, ale tváří v tvář starším modelům uvidí rozdíl asi jen uživatelé s ostřížím zrakem. Displeje jsou velmi jemné v obou případech a rozdíl mezi HD a Full HD je znát jen v graficky náročných hrách. Na displeji Xperie Z také uživatel uvidí více obsahu internetových stránek.

Prostředí Sony Xperia T

V přímém porovnání se staršími modely ovšem objevíme i jeden nedostatek úžasného displeje. Tím je nižší maximální úroveň jasu a o něco horší podání bílé barvy. Zatímco Xperia T umí bílou opravdu jasně a čistě bílou, Xperia Z ji má i při maximální úrovni jasu spíše do šedého odstínu. Důvodem pro menší maximální jas bude zřejmě spotřeba, kterou se nejspíš nepodařilo optimalizovat jiným způsobem.

Prostředí Sony Xperia Z

Ve srovnání s ostatními modely je nejslabším kouskem displej typu Ion. Bílá je silně nažloutlá a celkové barevné podání za novějšími typy zaostává, v porovnání s Xperií T až neočekávaně hodně. Displej Ion není špatný, ale tváří v tvář stájovým kolegyním prostě neobstojí.

Ovládání: cesta k virtuálním tlačítkům

Asi největší posun zaznamenaly špičkové Xperie v oblasti ovládání. Xperia Ion byla představena ještě s Androidem 2.3 Ginger Bread, ale aktuálně prodávané provedení má Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. To je stejná verze, kterou má i standardní Xperia T, ale u ní je již k dispozici aktualizace na Jelly Bean verze 4.1.2. To je pro změnu verze, kterou má jako základní i nejnovější Xperia Z a u té zase výrobce slibuje aktualizaci na verzi 4.2, a to snad již během několika týdnů.

Čtyřkový Android je ve všech třech případech solidní jistota, ovšem zároveň další ze záležitostí, která vyřazuje Ion z boje o zákazníky. Podobně jako T má i Ion dostat aktualizaci na verzi 4.1, jenže další postoj k aktualizacím u tohoto modelu už nemusí být tak příznivý. Xperia T je v tomto případě větší sázkou na jistotu, nejlépe je na tom pochopitelně nové zetko.

Jelikož byla Xperia Ion uvedena na trh ještě s Androidem 2.3, k ovládání tohoto telefonu slouží ještě vcelku standardní sada senzorových kláves pod displejem. Je tu kompletní čtveřice, která kdysi u Androidu začínala, tedy menu, home, zpět i klávesa vyhledávání. Kdo je konzervativní a na nových telefonech mu tlačítka chybí, najde právě v Xperii Ion skvělého společníka. Stisk senzorových tlačítek však vyvolává trochu tupou vibrační odezvu. U Ionu si ještě všimněme vypínacího tlačítka relativně vysoko na pravém boku. Toto umístění vcelku dobře vyhovuje při držení telefonu v pravé ruce, tlačítko by však mohlo být o něco níže.

To Xperia T má vypínací tlačítko uprostřed pravého boku. Toto umístění je doslova geniální pro leváky, praváci si však mohou stěžovat, že musí pro jeho zmáčknutí příliš zalomit palec. Ideálním kompromisem je Xperia Z, u které je tlačítko v horní polovině boku a je dobře přístupné jak pravákům, tak levákům.

Hlavním rozdílem nových modelů oproti Xperii Ion je však absence senzorových tlačítek pod displejem. V Sony se jich rozhodli vzdát a namísto toho vsadili na způsob ovládání, který Google naordinoval Androidu v jeho čisté podobě. Namísto ovládacích tlačítek pod displejem tak Xperia T a Z používají trojici virtuálních tlačítek přímo ve spodní části displeje.

Tento fakt má dva důsledky. Ve většině aplikací tu tlačítka permanentně zůstávají, takže využitelná plocha displeje je menší. Na druhou stranu na těle telefonu není potřeba prostor pro senzorová tlačítka, takže tělo může být o trochu menší. To je krásně vidět na příkladu modelů Ion a T. Úhlopříčka displeje je shodná, téčko je však výrazně menší. Je to vůbec jeden z nejmenších telefonů s úhlopříčkou okolo 4,6 palce. I Xperia Z je menší (na výšku) než jiné pětipalcové modely a to má Sony ještě v rukávu typ ZL, který rámečky zcela minimalizuje.

Změna způsobu ovládání také znamená, že Sony trochu ustoupilo od své grafické nadstavby a na Androidu toho vlastně nově tolik nemění. Kdo tedy hledá androidí smartphone bez většího množství továrních úprav, bude u Sony překvapivě spokojen. U modelu Z dokonce firma vzdala snahu prosadit svůj widget Timescape, který často zdvojoval funkce čistého systému. Pocity při používání zetka jsou tak opravdu velmi blízké Androidu z telefonů Nexus. Xperia T má několik drobných úprav navíc, ale také se její Android blíží tomu čistému.

Ani jeden z telefonů rozhodně nemá problém s rychlostí systému, na to jsou dostatečně výkonné i dvoujádrové procesory. Celkový pocit je lepší u obou modelů s Jelly Bean verzí systému, o hladší animace se totiž stará takzvaný Project Butter.

Baterie: Full HD opravdu žere

Všechny špičkové Xperie z poslední doby mají napevno vestavěnou baterii. Ion dostal akumulátor s kapacitou 1 900 mAh, novější T o trochu menší 1 850 mAh a typ Z 2 330 mAh. Na první pohled se zdá, že by mohl mít nejnovější model navrch, jenže Full HD displej ve spojení se čtyřjádrovým procesorem (ale především opravdu displej) má velkou spotřebu, a výdrž Xperie Z tak rozhodně není její silnou stránkou. Den telefon vydrží, ale na dva dny se vzdálit od nabíječky možné není. Při opravdu silném vytížení je někdy nutné vyhledat nabíječku už v pozdním odpoledni.

To starší modely jsou na tom lépe. Ion bez problémů vydrží den a ještě by mu trocha energie na den druhý zbyla. Asi nejlépe je na tom Xperia T. Novější verze systému a zřejmě i lepší optimalizace komponent se podepisují na skvělé výdrži. Den je samozřejmostí a při troše snahy se dá s telefonem fungovat dva dny na jedno nabití. To je na takto vybavený smartphone vynikající výsledek. Ve všech třech případech je navíc potěšující rychlost nabíjení telefonů. Ion a T jsou nabité z prázdné baterie do plné asi za hodinu a půl, zetku to trvá jen asi o čtvrt hodiny déle.

Telefonování a zprávy: maximální pohodlí

V mnohých oblastech jsou Xperia Ion, T a Z dost rozdílné telefony, ale v oblasti telefonování a práce se zprávami jsou si velmi podobné. Například klávesnice je u všech telefonů shodná, což je to dobře. Klávesnice Sony totiž nabízí široké možnosti přizpůsobení a patří k těm nejlépe vybaveným. Na rozdíl od konkurence tu nechybí řada důležitých tlačítek, pro psaní je tak tato klávesnice jedna z nejpohodlnějších vůbec.

Nejlépe je na tom Xperia Z, která má největší displej, a tudíž nejprostornější a nejpohodlnější klávesnici. Píše se na ní opravdu naprosto skvěle, lepší dotykový smartphone pro psaní textů asi neznáme.

I telefonní aplikace jsou vlastně shodné. Z a T mají světlý design, Ion má design tmavý. Ve všech případech funguje zcela bez problémů vyhledávání za pomoci T9 přes číselník telefonu. U všech tří modelů také chválíme široký rozsah nastavení hlasitosti vyzvánění. Nejvyšší úroveň je už opravdu hodně hlasitá a je téměř zbytečné ji používat.

Organizace a data: LTE jako třešnička na dortu

Xperia Ion byla jedním z prvních telefonů velkých výrobců, který byl vybaven podporou LTE sítí. Jenže to platí pro model určený pro americký trh, evropská varianta o LTE přišla. Bezdrátová výbava Ionu je tak shodná s novějším modelem T, který však dostal třeba o něco novější verzi Bluetooth (3.1 oproti 2.1). Nejširší podporu bezdrátových technologií má Xperia Z, která má Bluetooth 4.0 a i ve verzi na našem trhu podporuje sítě LTE.

Sony je velkým propagátorem NFC a tato funkce nechybí ani v nejstarším ze srovnávaných smartphonů. Všechny tři modely mají microUSB konektor s funkcí USB host, T a Z jej pak umí použít i jako obrazový výstup (MHL). Ion tuto funkci nemá, nicméně pro změnu disponuje HDMI konektorem, takže možnosti jsou tu vlastně stejné. Sony má i aplikaci pro bezdrátové sdílení obsahu s dalšími přístroji značky. Všechny tři telefony pak mají chytrou funkci, která po připojení určitého druhu příslušenství spustí určitou akci nebo aplikaci.

Co se paměti týče, Sony se ve svých topmodelech nikdy nehrnulo za co největší porcí vnitřní paměti. Ion tak má 13,2 GB paměti, Xperia T 16 GB vnitřní paměti a Xperia Z rovněž setrvává na této hodnotě. Ovšem všechny modely mají slot na paměťové karty microSD, takže lze paměť výrazně rozšířit.

Zábava: mnoho megapixelů pro nic

I zábavní výbava jednotlivých modelů je vlastně shodná, rozdíly jsou spíše kosmetické. Ion má fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů, T a Z mají novější čip s rozlišením 13 megapixelů. Čelní fotoaparát má u Ionu a T rozlišení 1,3 megapixelu a umí natáčet HD video, nejnovější zetko má dvoumegapixelový se schopností točit ve Full HD, stejně jako hlavní fotoaparáty všech modelů.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z Fotografie pořízená Sony Xperia T Fotografie pořízená Sony Xperia Ion

Uživatelské prostředí fotoaparátu typu Ion připomíná starší modely, soustředí se tedy spíše na jednoduchost fungování a možnosti nastavení nejsou tak široké jako u mladších kousků s inovovaným prostředím. Specialitou nových modelů s třináctimegapixelovým čipem je například režim superauto, který automaticky detekuje druh scény a podle toho přizpůsobí nastavení. Funguje to překvapivě dobře.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z Fotografie pořízená Sony Xperia T Fotografie pořízená Sony Xperia Ion

Ion a T mají fyzické tlačítko spouště, Xperia Z si musí vystačit už jen s tlačítkem na displeji nebo ostřením pomocí výběru bodu. Ostření trvá Ionu o trochu déle, ale na druhou stranu u nejnovějšího zetka nás překvapuje pomalejší start fotoaparátu. Možnosti nastavení foťáku T a Z jsou vlastně shodné a velmi bohaté, zetko však dostalo do vínku více ovládacích ikon přímo v aplikaci, což některé kroky usnadňuje. Foťák se dá nastavovat hodně detailně. Oba novější modely mají funkci HDR, u Ionu chybí. Xperia Z umí v režimu HDR dokonce natáčet i video. Je to jeden z prvních smartphonů s touto schopností.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z Fotografie pořízená Sony Xperia T Fotografie pořízená Sony Xperia Ion

Co se snímků týče, jsou fotoaparáty všech tří mobilů mírným zklamáním. Sony totiž mělo v předchozí generaci smartphonů skvělé fotoaparáty. Jeho pěti- a osmimegapixelové čipy patřily ve své době na naprostou špičku a čistotou obrázků často překonávaly papírově lepší soupeře. Čipy testované trojice s vysokým rozlišením totiž automaticky nepřinášejí výjimečnou kvalitu.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z Fotografie pořízená Sony Xperia T Fotografie pořízená Sony Xperia Ion

Naopak, vysoké rozlišení u malého čipu znamená velké množství šumu, které se pak Sony snaží odstraňovat softwarově. Navíc algoritmus komprese obrázků také není příliš citlivý, takže na snímcích jsou k vidění zbytečné fleky, způsobené nejen softwarovou redukcí šumu, ale i zbytečnou kompresí snímků.

Fotografie pořízená Sony Xperia Z Fotografie pořízená Sony Xperia T Fotografie pořízená Sony Xperia Ion

Můžeme jednoznačně říci, že nejstarší model je na tom s kvalitou snímků nejhůře a nejnovější nejlépe. U Ionu jsou snímky jakoby trochu zastřené bílým závojem, u novějších modelů tento neduh mizí a snímky mají věrnější barvy. Nejlépe je na tom z tohoto hlediska nejnovější Z.

Sony se zřejmě učí s novými čipy ještě zacházet, takže u Xperie Z se už podařilo obraz vcelku slušně vyladit. Fotoaparát zetka také navíc vyrábí nejlepší snímky za špatných světelných podmínek. Při fotografování ve tmě patří Xperia Z k současné absolutní špičce. Jen v opravdové tmě má automatika trochu potíže s ostřením (posvítí si diodou). Tímto neduhem Ion a T netrpí.

Ze všech tří kousků se kvalita fotek z Xperie Z nejvíce blíží ostatní špičkové konkurenci, kterou je třeba iPhone 5 nebo Nokia Lumia 920, Nokia 808 PureView a nové HTC One. Na trhu najdeme i pár dalších lépe fotografujících smartphonů, ale Xperia Z patří určitě k té lepší části portfolia.

Shrnutí: i starší může stačit

Sony za poslední rok urazilo hodně velký kus cesty a jeho smartphony v kvalitě funkcí dohnaly špičkovou konkurenci. Xperia Ion vlastně tento hon začala a i rok po představení je to hodně zajímavý smartphone. Z dané trojice si však asi najde nejméně zákazníků. Nevýhodou je oproti novějším modelům starší Android, nejisté aktualizace do budoucna a trochu starší model ovládání. To by však mohlo být pro některé tradicionalisty výhodou stejně jako fakt, že telefon díky přítomnosti senzorových tlačítek využije celou plochu displeje.

Výrazným argumentem pro koupi modelu Ion by mohla být cena. Ta v oficiálním

e-shopu Sony však příliš zajímavá není, cenovka 11 249 korun je jen o několik stovek nižší než u modelu T (11 650 korun). V internetových obchodech je však realita jiná a Ion je k dostání už od 8 tisíc korun. Jenže T není ani v tomto případě o mnoho dražší, začíná zhruba na 8 700 korun. Rozhodně je to lepší volba než Ion, ať už kvůli lepší výdrži na baterie, v praxi lepšímu displeji, nebo funkčně propracovanějšímu fotoaparátu.

Xperia Z je pak špičkový telefon nové generace. Takový, který prostě musí člověk chtít a rozmýšlet se bude maximálně mezi ním a jinými přicházejícími topmodely ostatních značek. T a Ion pro něj jednoduše nejsou konkurencí. Jsou určeny pro zákazníky, které daleko více zajímá poměr výkon/cena, zatímco model Z patří se sebevědomou cenovkou necelých 17 tisíc korun k tomu nejdražšímu, co se u nás dá koupit.

Pro mnohé uživatele je to už zbytečný telefon a starší a levnější Xperia T pro takové bude zcela dostačující. Oba modely jsou jakousi ukázkou toho, kde zhruba může ležet hranice přijatelnosti rozměrů telefonu. V podstatě už se uživatelé nemusí rozhodovat podle výbavy, ta je v obou případech špičková. Kdo však velký telefon nechce, Xperii Z si rozhodně nekoupí. V případě menších přístrojů však má Xperia T dalšího stájového soupeře, kterým je model Xperia V se 4,3palcovým HD displejem.