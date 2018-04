Srovnání se zahraničím je zavádějící, čílí se operátoři. Ekonomové nesouhlasí

"Ceny výrobků jedné značky, (například automobilů nebo módy) se na různých evropských trzích liší. To je obecný fakt, způsobený tržními podmínkami a kupní silou obyvatel. V případě mobilních operátorů je navíc nutné srovnávat ceny za služby a produkty ve vzájemném kontextu, žádný zákazník nepoužívá pouze SMS nebo pouze datové služby, ale využívá více služeb a produktů za různých podmínek. Relevantní je tedy spíše než jednotlivé ceny srovnávat celkovou hodnotu, kterou zákazník získá. Tzn. kolik provolá nebo utratí za mobilní internet, s jakým telefonem a kolik za to zaplatí. Britský či německý trh je pětkrát větší, takže naši zahraniční kolegové dosahují ve srovnání s námi poměrně velkých úspor z rozsahu a němeční nebo britští zákazníci Vodafonu platí za telekomunikační služby v průměru nekolikanásobně více než zákazníci českého Vodafonu. Britský Vodafone si tak například může dovolit maximálně dotovat telefony a nabízet větší počet volných minut, protože zákazníci cenu za dotované telefony a volné minuty zaplatí nepřímo na jiných službách (např. měsíčních paušálech nebo volání do jiných sítí). Vyšší náklady na volání u Vodafonu UK ve srovnání s Vodafonem ČR jsou dobře vidět na: 1. cenách: minutová sazba za volání do jiných sítí je v průměru 4-5x vyšší než za volání do vlastní sítě (Vodafone ČR má u Nabitých tarifů stejnou sazbu za volání do všech sítí)

minutová sazba za volání do jiných sítí je v průměru 4-5x vyšší ve Vodafone UK oproti našim Nabitým tarifům

Vodafone UK neumožňuje převod neprovolaných volných minut do dalšího měsíce (což cenu minutové sazby v případě neprovolání kreditu dále zvyšuje)

nejnižší paušál u Vodafonu UK výrazně převyšuje průměrný měsíční příjem na zákazníka Vodafonu ČR (nejnižší paušál u nabitých tarifů je pouze 119 Kč) 2. Smluvních vztazích: zákazník Vodafonu UK musí podepsat 12 - 18 měsíční smlouvu, po dobu jejíhož trvání garantuje operátorovi pravidelné měsíční paušály (Vodafone ČR smlouvy nepožaduje vůbec)

pro získání dotovaného telefonu musí zákazník Vodafonu UK podepsat 18 měsíční smlouvu, zatímco u Vodafonu ČR se zákazník při koupi dotovaného telefonu pouze ústně zaváže k 6 měsícům s námi a odejde-li dříve, pouze doplatí plnou cenu telefonu"