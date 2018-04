Když nechcete Samsung. Srovnání Galaxy S III mini s konkurencí

Některé mobilní nadšence nový Samsung Galaxy S III mini zklamal. Čekali totiž, že půjde o opravdu špičkový smartphone s maximem dnes možné výbavy v malém těle. Vcelku malý opravdu je, ale výbava odpovídá spíše loňskému než letošnímu maximu. Samsung tak chytře využívá označení populárního top-modelu a nabízí s jeho značkou i dostupnější přístroj.

Když nechcete Samsung... ... kupte si: Sony Xperia P, HTC Desire X, Windows Phone 8S by HTC nebo Huawei Ascend G330

Někdo to může brát jako podvod na zákazníky. Faktem je, že i v současné nabídce Samsungu, pokud nepočítáme výběhový Galaxy S II, se S III mini svou výbavou a výkonem řadí hned pod vlajkovou loď. U většiny uživatelů navíc jeho výbava převýší jejich potřeby. A ani s výkonem na tom novinka nejspíš nebude vůbec špatně.

I samotní představitelé Samsungu se nechali slyšet, že S III mini je model vytvořený speciálně podle přání evropských zákazníků. Zatímco třeba v Koreji nebo USA si uživatelé rychle zvykli na obří úhlopříčky, Evropanům připadají často telefony s více než čtyřpalcovými displeji zbytečně veliké. U telefonů s menšími úhlopříčkami ovšem bývají často nespokojeni s výkonem.

Toho si zřejmě jako první všiml tehdy ještě Sony Ericsson, který nabízel řadu modelů malých rozměrů, které výkonově za obřími monstry o mnoho nezaostávaly. A teď kouzlo této kategorie objevují i další výrobci. Výkonné a malé smartphony tak zažívají velký rozmach.

I pokud zúžíme výběr výhradně na chytré telefony se čtyřpalcovým displejem, dvoujádrovým procesorem a cenu pod 10 tisíc korun, mají zákazníci z čeho vybírat. Zajímavé však je, že většina telefonů této kategorie se teprve chystá na trh.

Delší dobu je v prodeji pouze Sony Xperia P, jejíž oficiální cenovka je 9 790 korun a i po uvedení konkurentů tak bude zřejmě v dané kategorii nejdražší. Sony má oproti soupeřům trochu lepší výbavu. Jeho displej má rozlišení 540 × 960 pixelů, fotoaparát 8 megapixelů (umí natáčet i Full HD video) a standardně je k dispozici 16 GB paměti (a 1 GB RAM).

Pro Sony je dostupný update na Android Ice Cream Sandwich, takže se většině konkurentů vyrovná. Naopak nevýhodou může být absence slotu na paměťové karty, slabší nevýměnná baterie nebo tvar telefonu. Tělo je sice užší než u soupeřů, ale kvůli přísně obdélníkovému tvaru telefon v ruce působí větší, než ve skutečnosti je.

To chystaný Samsung má sice poloviční paměť a nižší rozlišení displeje (navíc s PenTile mřížkou) i fotoaparátu, ale baterie má vyšší kapacitu a lze ji vyměnit. Má i slot na paměťové karty a rovnou z výroby dostane (jako jediný z konkurentů) Android 4.1 Jelly Bean. S cenou 8 999 korun bude i levnější.

Kdo nechce čekat na Samsung, může vyrazit do obchodů pro HTC Desire X, navíc u toho ještě výrazně ušetří. Čtyřpalcový smartphone s barevně sytým displejem stojí zhruba 7 600 korun a láká třeba na špičkové zpracování s unibody konstrukcí, které přitom nechybí slot na karty a výměnná baterie s velice slušnou kapacitou. Nižší cena se projevuje pouze ve 4 GB vestavěné paměti a 768 MB RAM nebo třeba u nahrávání videa. To totiž fotoaparát zvládá natáčet maximálně ve WVGA rozlišení. HTC Desire X právě testujeme a naše první dojmy jsou velmi pozitivní.

HTC bude mít v této kategorii i další žhavé želízko v ohni. Brzy totiž začne prodávat model Windows Phone 8S by HTC, jehož cena by se měla podle prozatím dostupných informací vejít pod 9 tisíc korun. Z názvu je patrné, že poběží na operačním systému Windows Phone 8. Prozatím půjde o jediný model se systémem od Microsoftu, který splňuje naše kritéria. Výbava v podstatě odpovídá modelu Desire X, jen fotoaparát umí natáčet HD video (720p) a paměť RAM se smrskla na 512 MB. Ale to by u Windows Phone vůbec nemuselo vadit.

Čínský Huawei má připraven kompaktní dvoujádrový smartphone Ascend G330, který bude nástupcem vcelku oblíbeného G300. Zavařit konkurenci to bude chtít především cenou, která by mohla dosáhnout hranice 5 tisíc korun. Uživatel za to dostane 4 GB vestavěné paměti, dvoujádrový procesor a pouze 512 MB RAM. Standardem bude Android 4.0 ICS a zázraky neočekávejme od displeje, který konkurence kvalitativně překonává po všech stránkách. A příliš lákavý není ani design.

Další zástupce této kategorie můžeme zřejmě očekávat v brzké době. Například Motorola ponechává třídu čtyřpalcových dvoujader na globálním trhu bez povšimnutí, ale v Číně prodává model XT760, který zaujme qHD displejem, má však pouze Android 2.3. Dá se očekávat, že i Nokia přinese přístroj spadající do této třídy, její Lumia 820 totiž míří malinko výš velikostí displeje i cenou. Pozadu by nemuselo zůstat ani LG, které nabízí u amerických operátorů modely Viper 4G, Connect 4G a Lucid 4G a doma v Koreji model Optimus EX SU880.