Srovnání Palm vs. Psion z pohledu uživatele Palmu

K PDA přístrojům s operačním systémem PalmOs jsem se dostal víceméně ze zvědavosti zhruba před rokem, kdy jsem odložil své Casio PocketViewer100, které pro mě tehdy představovalo vrchol ať už dotykovým displejem ovládaným perem nebo možností "číst" si Neviditelného psa pracně překonvertovaného do formátu interního zápisníku pomocí vlastní utilitky.

Tehdy jsem si pořídil rok starého PalmPilota Personal a začal zkoumat jeho možnosti a schopnosti. Zhruba měsíc jsem nevycházel z údivu, co vše s Palmem mohu dělat a co vše si tam mohu nahrát. Říkal jsem si "jak jsem mohl doposud bez tohoto zařízení žít" :-).

Rok se s rokem sešel, 2 mega vnitřní paměti a nepříliš kvalitní displej přestaly stačit a já se začal poohlížet po něčem lepším. Padl mi do ruky zachovalý Vx, ovšem s vadným akumulátorem. Šel na výměnu, ale už se nevrátil a já stál před rozhodnutím, co si pořídit. Za částku, která mi zůstala z této transakce, bych nové Vx nepořídil a do "trojkové" řady už se mi nechtělo - ostatně kdo vyzkoušel váhu, tloušťku a celkový design řady Vx, jistě mi dá zapravdu. A pak jsem našel inzerát, který nabízel starší Psion Revo za tuto cenu. Každá zkušenost k něčemu je a tak jsem za pár dnů v ruce třímal žlutobílou krabici.

Revo si mě získalo na první pohled a to jak designem, tak hlavně klávesnicí. Vkládání dat pomocí téhle klávesnice se sice nedá srovnat s "velkým" keyboardem, ale plně postačuje. Hned mě napadlo, proč se ještě nenašel výrobce, který by uvedl na trh právě takové externí klávesničky pro Palm, ke klávesnicím Portable Keyboard, nebo GoType (dle mého názoru zbytečně velkých a hlavně drahých).

První testovací den se mi zdálo vše skvělé. Aplikace Word a Sheet bezchybně fungující a převádějící soubory jak z Psionu na PC, tak i zpět a to pouhým přetažením na ikonu MY PSION - jak snadné. Ovládání zvládne kdokoli, kdo někdy pracoval s Windows. Aplikace Phoneman mi načetla mých 72 čísel z mé Nokie 8210 během 2 vteřin. Pak jsem se ještě zkusmo připojil přes infraport k providerovi a stáhl si 38 čekajících zpráv během zhruba 2 minut a v programu silně připomínajícím Outlook Expres si je pohodlně přečetl. Nádhera!

Ovšem druhý den nastalo lehké vystřízlivění. Pořídit záznam např. o schůzce do datebooku (v Psionu nazývaném Agenda) jednou rukou za chůze prakticky nelze. Popis schůzky člověk ještě jakžtakž vyťuká za pochodu, ovšem jakmile dojde na upřesnění času, je zle. Je třeba stisknout Shift a lovit čísla na numerické klávesnici. Zadávání času na Palmu se mi zdá daleko přehlednější.

Na Palmu si dost čtu, ať už Palmknihy, nebo webové stránky převedené do formátu Isila. Jdu třeba ulicí, jednu ruku v kapse, druhou držím Palm a palcem listuji. V podstatě jsem nenápadný ;-). Ovšem představa téhož s Psionem... Pochod městem s 200gramovým mininotebookem v dlani - tady už o pohodlí nemůže být řeč. A co teprve moje oblíbené čtení v posteli (někdy i potmě) - Psion Revo totiž nemá podsvícení.

Tři dny testování mě přesvědčily o tom, že jsem s Psionem nevykročil správným směrem. Pro mobilního uživatele, který si ráno v kanceláři natáhne do Psiona data, objede pár firem, tu doplní něco do wordovského souboru, tu něco do excelovské tabulky a to vše pak večer v kanceláři nahraje zpět do počítače, je Psion Revo ideální. Rychlé a poměrně pohodlné vkládání dat díky klávesnici, zdařile zpracovaný e-mailový klient, práce s mobilním telefonem. Uvědomil jsem si, že tohle já jako obyčejný uživatel nevyužiji.

O to byla větší moje radost, když jsem po víkendu objevil na www.jarmark.cz inzerát, ve kterém pisatel sháněl Psion Revo a nabízel za něj IBM WorkPad C3 (samozřejmě s doplatkem). Ještě téhož večera jsem se opět stal Palmistou :-).

P.S.: Když dopisuji stylusem tyto řádky, uvědomuji si, jak příjemně by se tento článek psal na Revu...

Jednotlivé body jsou seřazeny podle důležitosti od pro mě nejpodstatnějších po nejméně důležité

Srovnávané přístroje (IBM WorkPad a Psion Revo) - pro srovnání nepodstatné

Klady Psiona

rychlé zadávání dat díky klávesnici

interní aplikace spolupracující s Excelem a Wordem

propracovaná práce s mobilním telefonem a poštou

Zápory Psiona

pracné vkládání a vyhledávání dat "za chůze"

pomalé spouštění nespuštěných aplikací

velikost a váha

baterie NiMh - musí se úplně vybíjet a nabíjet

chybějící podsvícení

Klady Palmu

rychlé zadávání a vyhledávání potřebných informací

velikost a váha

opravdu SPOUSTA softwaru a to jak sharewaru, tak freewaru

baterie Lion - lze dobíjet kdykoli

Zápory Palmu