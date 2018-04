Srovnání: Neomezené tarify O2 Free nemají v Česku konkurenci

Sice s velkým zpožděním, ale přece. Český mobilní zákazník se dočkal neomezených tarifů, které konečně snesou porovnání s tak oplývaným zahraničím. V tomto článku se však nezabývejme zbytkem světa, nýbrž nabídkou konkurenčních operátorů v tuzemsku ve stejném cenovém rozmezí. A ta na novinky O2 prozatím zdaleka nestačí.

Zcela bezkonkurenčním tarifem je už ten nejnižší: Free O2. Za 249 Kč totiž paušální tarif žádný z konkurenčních operátorů nenabízí (vyjmeme-li ze srovnání speciální tarify, např. studentské). Přitom už za tuto částku dostane zákazník zcela neomezené volání a textovky ve vlastní síti. U konkurence jsou nejnižší tarify za necelé čtyři stovky a oproti O2 nabídnou navíc jen datový balíček s 20 MB (T-Mobile), resp. se 150 MB (Vodafone) dat, ve všech ostatních parametrech ztrácí. Navíc u nových tarifů O2 je možné balíček se 150 MB dodatečně aktivovat za 150 Kč, čímž se cena dostane na úroveň konkurence (nabídne však mnohem více).

O řád vyšší tarif Free O2 Plus za 499 Kč už datový balíček se 150 MB nabízí v základu a přidává 120 minut do všech sítí. To je již při letmém pohledu na konkurenční tarify ve stejné cenové hladině bezpochyby číslo jedna. Navíc je nutné zmínit, že po provolání volných minut stojí každá další 3,50 Kč, u konkurence je to ve všech případech minimálně o korunu více.

Neomezený tarif? Konkurence je čtyřikrát dražší

Nejvyšší tarif Free CZ pak vítězí na plné čáře a nepotřebuje příliš dlouhý komentář. Za 749 Kč dostane zákazník "all inclusive" volání i SMS do všech sítí plus 1GB datový balíček. Na takovou nabídku nedosáhnou ani čtyřikrát (opravdu jsme se nepřepsali) dražší tarify u konkurence. Neomezený tarif u

T-Mobilu totiž stojí 3 290 Kč, u Vodafonu pak 3 299 Kč.

Nové tarify O2 Free a konkurence Tarify Cena tarifu Volání a SMS v síti Volání mimo síť Ceny nad rámec volných minut Data Free O2 249 Kč neomezeně x 3,50 Kč minuta a 1,50 Kč za SMS x Free O2 Plus 499 Kč neomezeně 120 minut 3,50 Kč minuta a 1,50 Kč za SMS 150 MB Free CZ 749 Kč neomezeně neomezeně x 1 GB T-Mobile S námi 390 390 Kč 19:00 - 7:00 neomezeně 30 minut a SMS 5,50 Kč a 1,50 Kč za SMS 20 MB T-Mobile S Námi 590 590 Kč 19:00 - 7:00 neomezeně 100 minut a SMS 5 Kč a 1,20 Kč za SMS 300 MB T-Mobile S Námi 790 790 Kč 19:00 - 7:00 + so/ne neomezeně 150 minut a SMS 4,50 Kč a 1,20 Kč za SMS 300 MB Vodafone Fér tarif 399 399 Kč neomezené SMS 50 minut 5,03 Kč a 1,51 Kč za SMS 150 MB Vodafone Fér tarif 599 599 Kč neomezené SMS 100 minut 5,03 Kč, 0 Kč za SMS 300 MB Vodafone Fér tarif 799 799 Kč neomezené SMS 200 minut 5,03 Kč, 0 Kč za SMS 300 MB

Retenční nabídky jako řešení?

KOMENTÁŘ Mobil.cz Víc už neplaťte, konkurence nové tarify O2 dorovná

Otázkou je, s jakými novinkami operátoři T-Mobile a Vodafone na svého rivala zareagují. A co by do té doby měli dělat jejich zákazníci? Mají prakticky dvě možnosti: přejít ke konkurenci, nebo to s nižšími cenami zkusit u takzvaného retenčního oddělení. Pokud totiž operátorovi pohrozí odchodem, je možné, dokonce i pravděpodobné, že se v leckterých případech dostanou s cenou i na úroveň O2 Free tarifů. T-Mobilu a Vodafonu pak nezbývá než vyhovět.