Srovnání změn: neomezené mobilní tarify lze brát hned, u nižších počkejte

Stačily tři dny a tuzermský mobilní trh je vzhůru nohama. Ve čtvrtek uvedlo O2 nové Free tarify a především ten nejvyšší opravdu lze považovat za revoluční. Definoval totiž maximální částku, za jakou se bude měsíčně volat a textovat v rámci České republiky. A následující dva dny ukázaly, že tomu tak doopravdy je.

Dva dny staré srovnání je k ničemu Den po představení nových tarifů O2 jsme je srovnali s konkurencí. Jenže tento přehled nevydržel ani do odpoledne téhož dne. A o den později přinesl nové tarify i T-Mobile. V dalších týdnech pak přijdou další nové tarify. Staré srovnání tak má alespoň historickou hodnotu, za kolik jsme volali dřív.

Je jasné, že O2 bylo připraveno nejlépe a proto jako jediný z trojice tuzemských operátorů přineslo zcela nové tarify. Konkurenti Vodafone a T-Mobile sice reagovali rychle, první hned v pátek, T-Mobile v sobotu, ale jejich tarify jsou jen levnějšími a poupravenými variantami starých tarifů.

Vodafone i T-Mobile slibují, že během týdnů představí zcela nové tarify. A ty mohou být ještě výhodnější než na rychlo spíchnuté zlevněné varianty starých tarifů. Vodafone zlevnil dva tarify, T-Mobile tři. Jenže T-Mobile ani u jednoho zatím neumožňuje jejich získání bez úvazku, konkurence to za poplatek umožňuje. Navíc oba nižší tarify T-Mobilu nenabízejí zcela neomezené volání a SMS ve vlastní síti. Tato výhoda je k dispozici jen mimo špičku.

Srovnání nových tarifů O2, Vodafonu a T-Mobilu Cena tarifu (s úvazkem / bez úvazku) Volání a SMS ve vlastní síti Volání a SMS do všech sítí v ČR Volání a SMS nad rámec volných jednotek Data Vodafone neomezené volání do vlastní sítě 399 / 597 Kč neomezeně 50 minut 5,03 Kč za minutu, 1,51 Kč za SMS 150 MB Vodafone neomezené volání do všech sítí 691 / 901 Kč neomezeně neomezeně neomezeně 600 MB Free O2 249 / 399 Kč neomezeně X 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS X Free O2 Plus 499 / 649 Kč neomezeně 120 minut 3,50 Kč za minutu a 1,50 Kč za SMS 150 MB Free O2 CZ 749 / 899 Kč neomezeně neomezeně neomezeně 1 GB T-Mobile S Námi 390 273 / - Kč neomezeně mimo špičku 56 minut a 30 SMS 5,50 Kč za minutu a 1,50 za SMS 20 MB T-Mobile S Námi 590 472 / - Kč neomezeně mimo špičku 220 minut a 100 SMS 5 Kč za minutu a 1,20 za SMS 300 MB T-Mobile S námi síť nesíť 749 / - Kč neomezeně neomezeně neomezeně 1 GB

T-Mobile a Vodafone stále nabízejí dotované telefony. O2 už jen přístroje na splátky. Výjimkou je nejvyšší tarif T-Mobile, se kterým si zatím není možné dotovaný přístroj pořídit. O2 a Vodafone nabízí nové tarify s úvazkem 24 měsíců nebo bez něj, pak se ale připlácí. T-Mobile zatím uvedl jen tarify s dvouletým úvazkem. U všech operátorů lze přejít na nový tarif i se stávajícím úvazkem.

Snadné srovnání nejvyšších tarifů

Snadno porovnatelné jsou jen tři nejvyšší tarify. Ceny jsou téměř stejné, respektive Vodafone je o 58 korun levnější než zbývající konkurenti, kteří nasadili shodnou cenu. O2 i T-Mobile pak v tarifu nabízejí stejné služby včetně 1 GB dat. Vodafone má v nejvyšším tarifu 600 MB dat, proto je také levnější. Pro běžné uživatele ale i toto množství dat stačí.

U nejnižších tarifů se ještě vyplatí počkat

U nižších tarifů boduje O2 a Vodafone s neomezeným voláním a SMS v rámci sítě. To je služba, která může ušetřit stále poměrně drahé minuty za volání mimo síť. O2 chce za minutu mimo volné jednotky 3,50, Vodafone pak 5 korun. To samé si za minutu účtuje i T-Mobile, u kterého se za stejné peníze volá i ve vlastní síti ve špičce. A to je na dnešní dobu hodně drahé.

I u nižších tarifů je až na nejnižší tarif Free O2 alespoň několik volných minut mimo neomezené volání. To samé pak platí i pro data, jenže 20 MB u nejnižšího tarifu T-Mobile S Námi 390 je opravdu jen symbolická hodnota, v praxi k ničemu.

Přes razantní snížení cen a zřejmě nejdramatičtější týden v historii českým mobilních komunikací je ale stále velký prostor pro zlevnění, respektive pro vylepšení tarifů. Pravděpodobně další změny přijjdou se zcela novými tarify Vodafone a T-Mobile. Navíc na trh míří hned několik virtuálních operátorů, kteří by měli být aktivní právě v segmentu nižších tarifů a předplacených služeb.

Naopak, kdo využije zcela neomezené tarify, může vybírat už dnes. Ceny jsou dobré a to i v kontextu zahraničí (více zde).