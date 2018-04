SROVNÁNÍ: Nokia Lumia 920 má šanci uspět i proti nejlepším androidům

Telefony se systémem Windows Phone byly vždy svou výbavou přinejmenším o třídu slabší než nejlepší konkurenti. Původní verze systému totiž nepodporovala vícejádrové procesory a ačkoli konkurenční modely poháněly čtyřjádrové čipsety, Lumia 900 k nám v létě dorazila s mírně zastaralým jednojádrovým Qualcommem 1,4 GHz.

Při běžných úkonech ale slabší hardware vůbec nevadil. Díky vysoké optimalizaci byly totiž takové telefony minimálně stejně svižné jako nejlepší rivalové. Systém Windows Phone se navíc ani po zaplnění aplikacemi a delší době používání nijak viditelně nezpomaloval.

Platforma Windows Phone, která se doposud nestačila na mobilním trhu nijak výrazněji prosadit a její tržní podíl činí řádově jednotky procent, ale potřebovala výraznou obměnu: pověstný životabudič, který by systém dokázal dostat do hry. Mají jím být obměněné "osmičky" spolu se zcela novými telefony.

Windows Phone 8 přicházejí s řadou vylepšení a eliminují hlavní nedostatky předchozích verzí. Prozatím nejlepším dosud představeným smartphonem s novými Windows je Nokia Lumia 920. Zařízení, které už konkurenci rozhodně nebude lhostejné, ale naopak jí dokáže přidat nejednu vrásku.

V dnešním parametrickém srovnání jsme nejlepší lumii postavili proti Samsungu Galaxy S III a Motorole RAZR HD. Ačkoli byla nová "žiletka" představena zatím pouze pro Spojené státy, téměř jistě se s ní setkáme i v Evropě (více v předchozím textu).

Rozměry, hmotnost a zpracování

Design každého smartphonu ze srovnávaného tria je něčím zajímavý a telefony nejsou snadno zaměnitelné. Naproti tomu jejich fyzické proporce jsou velmi podobné, což je dáno samozřejmě především úhlopříčkou displeje. Ačkoli nejmenší dotykový panel zůstal Lumii 920, je z celé trojice nejširší, ovšem Galaxy S III zaostává jen o desetinky milimetru.

Nejtenčí je RAZR HD, Nokia s bezmála 11 milimetry je telefonem jasně nejtlustším. Hmotnost 185 gramů pak jasně signalizuje, že novinka z Finska bude v kapse rozhodně cítit. Konkurenti mají o 40, respektive o 50 gramů méně, a to na poměry mobilního telefonu není málo.

Samsung Galaxy S III Motorola RAZR HD Nokia Lumia 920 Rozměry š × v × t [mm] 70,6 × 136,6 × 8,6 67,9 × 131,9 × 8,49 70,8 × 130,39 × 10,7 Hmotnost [g] 133 146 185 Objem [cm3] 82,93 76,04 98,79

Otázku zpracování prozatím nemůžeme posoudit. Zatímco skořápku Galaxy S III díky dlouhodobému používání známe dokonale, Lumii 920 jsme mohli osahat jen krátce. Vyzkoušet RAZR HD pak mohli zatím jen účastníci tiskové konference v New Yorku.

Tam jsme sice chyběli, ale ohlasy přítomných jsou v tomto ohledu velmi pozitivní. Karbonová záda totiž doplňuje obvodový kovový rámeček a rozměrný displej kryje Gorilla Glass. Telefon se navíc chlubí částečnou odolností vůči náhodnému styku s vodou. Lumia 920 v tomto ohledu navazuje na styl definovaný předchozími modely 800 a 900, takže jednolité tělo je opět z odolného polykarbonátu.

Displej

Displeje Samsungu a Motoroly mají společnou použitou technologii i HD rozlišení, úhlopříčka se pak liší jen nepatrně. Nokia vsadila na IPS displej úhlopříčky 4,5 palce, který má ještě vyšší rozlišení a parametrem DPI předčí i Retina displej iPhonu 4/4S.

To ale není vše, Nokia slibuje perfektní čitelnost i za jasného slunečného dne a navíc jej bude možno ovládat také v rukavicích nebo nehty, což u konkurenčních displejů není možné.

Samsung Galaxy S III Motorola RAZR HD Nokia Lumia 920 Technologie kapacitní Super AMOLED kapacitní Super AMOLED IPS TFT Matice PenTile RGB RGB Barvy 16 milionů 16 milionů 16 milionů Úhlopříčka 4,8" (121,9 mm) 4,7" (119,4 mm) 4,5" (114 mm) Rozlišení [px] 720 × 1 280 (HD) 720 × 1 280 (HD) 768 × 1 280 (WXGA) Počet bodů 921 600 921 600 983 040 DPI 306 312 333 Ochranné sklo Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Výkon a výdrž

Ještě nedávno byla čipová sada Qualcomm Snapdragon S4 výsadou jen HTC One S, ovšem v poslední době se u představených novinek objevuje stále častěji. Výjimkou není ani RAZR HD spolu s nejlepší lumií.

Dvoujádrové řešení Qualcommu totiž poskytuje dostatek výpočetního výkonu a navíc moderní 28nm výrobní technologie zajišťuje úsporný provoz telefonu, a tím i vysokou výdrž na jedno nabití.

Operační paměť má celé trio stejnou. 1 GB je hodnota naprosto dostatečná, byť některé verze Galaxy S III (korejská nebo varianta prodávaná v USA u AT&T) mají rovnou dvojnásobek.

Vnitřní paměť Lumie 920 pojme 32 GB dat, ovšem jistou část samozřejmě uzme operační systém. Nokia navíc upřednostnila nerušené designové linie a nezabudovala do těla telefonu rozšiřující microSD slot. Tím ale oba rivalové disponují. A zatímco RAZR HD ke slotu nabízí 16 GB paměti, v případě Samsungu to může být i dvojnásobek a časem dokonce i 64 GB. Tato verze se ale zatím nedostala do prodeje.

Nejvyšší výdrž slibuje spolu s úporným hardwarem 2 530mAh baterie RAZRu HD, ani lumia na tom však nemusí být vůbec špatně. Samsung jako jediný díky odnímatelnému krytu umožňuje vyměnit základní baterii za větší. Lumia 920 pak nabízí bezdrátové nabíjení.

Samsung Galaxy S III Motorola RAZR HD Nokia Lumia 920 Čipová sada Exynos 4212 Qualcomm Snapdragon S4 Qualcomm Snapdragon S4 CPU ARM Cortex-A9 1,4 GHz ARM Cortex-A15 (Krait) 1,5 GHz ARM Cortex-A15 (Krait) 1,5 GHz Počet jader 4 2 2 Výr. proces 32 nm 28 nm 28 nm GPU Mali 400MP Adreno 225 Adreno 225 RAM 1 GB 1 GB 1 GB FlashROM 16/32/64 GB 16 GB 32 GB microSD slot ano ano ne Baterie 2 100 mAh (vyměnitelná) 2 530 mAh (pevná) 2 000 mAh (pevná)

Operační systém

Galaxy S III i RAZR HD byly představeny s Androidem 4.0 Ice Cream Sandwich, Samsung by ale již brzy měl dostat Jelly Bean update. Ten má přislíbený i motorola, ovšem ta bude v prodeji zřejmě až během října/listopadu, takže aktualizace přijde nejdříve začátkem příštího roku.

Samsung tradičně systém obohatil o rozhraní TouchWiz, daleko zajímavější jsou ale některé v praxi velmi užitečné funkce. Přední kamerka telefonu tak například sleduje oči uživatele, a zabraňuje tak pohasnutí displeje i v případě, že je překročen časový limit jeho osvětlení. Ani při delším čtení webu nebo studování dokumentu tak není nutno v pravidelných intervalech klepat na displej. V případě psaní SMS pak stačí telefon přiblížit k uchu, čímž dojde k vytočení přiřazeného čísla (více o funkcích v Galaxy S III najdete v recenzi).

Motorola také slibuje několik užitečných funkcí, jako je například komplexní aplikace pro správu spotřeby, kde bude možno nadefinovat několik profilů a v nich určit chování bezdrátových modulů nebo nastavit jas displeje.

Hodnotit Windows Phone 8 by zatím bylo předčasné, jisté však je, že velká aktualizace eliminuje téměř všechny zásadní nedostatky, které byly verzím 7 a 7.5 dlouhodobě vyčítány (absence multitaskingu, chybějící podpora paměťových karet, větší možnosti modifikace hlavní obrazovky, atd.).



Fotoaparát a multimédia

Fotoaparát PureView dosud měla Nokia 808. Jde o obří čip s 41 miliony buňkami, který díky technologii převzorkování pixelů dokáže být v jistých mezích alternativou k optickému zoomu (více o PureView v dřívějším článku).

PureView dostala do vínku i nová Lumia 920, v tomto případě se ale Nokia zaměřila na jinou schopnost fotoaparátu: poradit si co nejlépe s horšími světelnými podmínkami, tedy nedostatkem světla.

Klíčem k úspěchu zde přitom není pouze BSI (Back Side Illuminated, na snímač dopadá více světla, než tomu je u běžné konstrukce) a vysoká světelnost f/2.0 objektivu, který opět pro Nokii vyrobila německá společnost Carl Zeiss. Více světla při expozici na snímač dopadne také při delším čase závěrky, což má ale vždy za následek rozmazání fotografie.

Nokia tento problém částečně řeší zajímavou konstrukcí optiky, kdy volné (plovoucí) uchycení optických členů částečně eliminuje třes telefonu, který se především u delších časů logicky projeví. Samozřejmostí je výkonný LED blesk. Díky uvedeným vymoženostem dokáže nová lumia i za tmy zachytit velmi slušné fotografie.

To zástupci firmy prezentovali hned na tiskové konferenci v New Yorku, kdy byla jedna a tatáž scéna za stejných světelných podmínek zachycena také iPhonem 4S a nejlepším samsungem. Výsledek přitom jasně hovořil pro nokii.

Ač jsou tedy fotoaparáty papírově u celé trojice velmi podobné, je téměř jisté, že bude mít Lumia 920 v tomto ohledu velký náskok.

V ostatních parametrech si ale vedou lépe konkurenti s androidem. Ať už je to nativní podpora pro DivX/Xvid kontejner (u Windows Phone 8 snad brzy vyřeší aplikace třetích stran), FM rádiový přijímač nebo možnost telefon jednoduše propojit s televizí. To ovšem bez redukce umí pouze RAZR HD, na jehož boku najdeme microHDMI konektor. V tomto ohledu tak nelze určit jednoznačného vítěze.

Galaxy S III Motorola RAZR HD Nokia Lumia 920 Hlavní fotoaparát 8.0 MPix 8.0 MPix 8.0 MPix (optika Carl Zeiss) Autofokus ano ano ano Blesk LED LED LED Další možnosti fotoaparátu videa 1 080p při 30 snímcích/s, během filmování možno pořizovat fotografie videa 1 080p při 30 snímcích/s, , během filmování možno pořizovat fotografie, videa 1 080p při 30 snímcích/s, optická stabilizace obrazu, technologie PureView Sekundární fotoaparát 1,9 MPix (videa 720p při 30 snímcích/s) 1,3 MPix (720p videa) 1,3 MPix FM rádio ano (RDS) ano (RDS) ne 3.5 mm audio jack ano ano ano TV výstup ano (A/V) ano (microHDMI) ne DLNA ano ano ano Podpora DivX ano (nativně) ano (nativně) ne

Konektivita

RAZR HD i Lumia 920 nabídnou zatím nejrychlejší mobilní datové přenosy přes LTE, což Galaxy S III umí jen u verze prodávané v USA. Celá trojice podporuje NFC pro přímé mobilní platby nebo přenos velkých datových balíků dotykem přes wi-fi.

Galaxy S III Motorola RAZR HD Nokia Lumia 920 Sítě Quadband GSM / Quadband UMTS (podle regionu) Quadband GSM / Quadband UMTS (podle regionu) Quadband GSM / Triband UMTS Data GPRS/EDGE, HSPA+, LTE verze GPRS/EDGE, HSPA, LTE GPRS/EDGE, HSPA, LTE wi-fi 802.11 a/b/g/n, hotspot 802.11 a/b/g/n, hotspot, DLNA 802.11 b/g/n, hotspot BT 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP NFC ano ano ano

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S III Motorola RAZR HD Nokia Lumia 920 Cena 15 000 Kč cca 15 000 Kč cca 15 000 Kč Dostupnost v prodeji Q1/2013 (?) Q4/2012

Vítěz není jednoznačný

Kráska z Finska zaujme velkým jemným displejem, který půjde snadno ovládat i v rukavicích. Velkým lákadlem bude i fotoaparát s technologií PureView, které tentokrát slibuje pěkné snímky i za nevalných světelných podmínek. Lumia 920 je ale také poměrně velký a těžký kousek a vysoká hmotnost nebude každému po chuti.

RAZR HD bude mít náskok co se týče zpracování a použitých materiálů, kdy kevlar doplní odolné sklo a kov. Určitě nejvyšší bude výdrž telefonu na jedno nabití, akumulátor kapacity přes 2 500 mAh spolu s úspornou čipovou sadou je toho dostatečnou zárukou. Potěší 16 GB vnitřní paměti, kterou lze dále navýšit paměťovou kartou. Přitom právě paměťový slot výrobci u svých nejlepších modelů v poslední době často ignorují. Snadné propojení s televizí pak umožní microHDMI konektor.

Galaxy S III boduje největším displejem, který ale není tak jemný jako u jeho soupeřů. Oproti nim je ale telefon jako celek nejtenčí a má i nejnižší hmotnost. Vysoký výkon zajišťuje čtyřjádrový Exynos s taktem 1,4 GHz, dostatečný prostor na data poskytuje vestavěná paměť spolu s microSD slotem.

Jednoznačného vítěze tak v tomto srovnání nelze určit, každý z telefonů v něčem získává a jinde naopak ztrácí. Z celkového pohledu však mluvíme o trojici výborně vybavených zařízení.