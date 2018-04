Srovnání neomezených tarifů: jen blázen by šel k T-Mobilu

Fakt: Telefónica O2 představila své neomezené tarify v květnu 2008. Už tehdy schytává kritiku za neúměrně vysokou cenu u zcela neomezeného tarifu Neon XXL, která atakuje hranici čtyř tisíc korun. Firma záhy pochopila, že cenu značně přepískla, a svůj vrcholný tarif začala nabízet se slevou. Dnes při objednávce online vyjde Neon XXL o poznání levněji, na 2 730 korun měsíčně.

Fakt: T-Mobile přichází se stejnou nabídkou nyní, tedy po téměř dvou letech, přesto je schopen nasadit cenu ještě vyšší. Dva roky jsou přitom v oboru telekomunikací zatraceně dlouhá doba a mnoho se toho změnilo. T-Mobile měl rozhodně prostor k tomu, aby konkurenci doslova zabil cenou. Jenže opak je pravdou. Nemluvě o tom, že namísto prostého okopírování konkurenční nabídky mohl zapojit více invence.

Přehnanou sebedůvěru operátora lze ostatně ilustrovat i na jiném příkladu; pojďme jen přeplout Atlantik a podívat se, za kolik srovnatelnou službu nabízí stejný operátor Američanům. Neomezené volání do všech sítí lze získat za 49,99 dolarů, při dnešním kurzu tedy zhruba za 900 korun měsíčně. Jasně, je třeba zohlednit i odlišná specifika obou trhů, ale rozdíl 3 000 korun měsíčně? Obrázek nechť si udělá každý sám.

Po dvou letech s příplatkem až 1 260 korun

T-Mobile tedy u svého neomezeného plánu cenu lidově řečeno přestřelil. Za 3 990 korun u něj sice získáme zcela neomezené volání kamkoli, tedy kromě prémiově placených linek, ale to je vše. Kdo by čekal, že v rámci takto vysokého paušálu bude například zahrnuto i neomezené zasílání SMS, byl by na omylu. Přitom právě tento benefit by operátora zas tak moc nestál, jelikož marže na textovkách jsou obrovské a skutečná nákladová cena představuje jen zlomek z ceny tržní.

Srovnání s konkurencí je zde velmi snadné. Telefónica u svého Neonu XXL nabízí taktéž zcela neomezené volání kamkoli v ČR a to za základní cenu 3 900 korun měsíčně. Jak už bylo ale zmíněno, tento tarif lze přes internet získat i za 2 730 korun. A to už je pořádná výhoda oproti T-Mobilu, ušetříte měsíčně 1 260 Kč, ročně 15 120 Kč či dokonce 30 240 korun za celou dobu 24 měsíčního úvazku. To už je suma, za kterou si můžete koupit opravdu slušnou exotickou dovolenou.

T-Mobile Grand PLUS O2 Neon XXL Měsíční paušál 3 990 Kč 3 900 Kč (2 730 Kč při

objednávce online) Volání do vlastní sítě zdarma zdarma Volání do pevné sítě zdarma zdarma Volání mimo vlastní síť zdarma zdarma SMS 1,50 Kč 1,60 Kč MMS 4,90 Kč 5,90 Kč

Pozn.: Ceny uvedeny včetně DPH

Abychom ale jen nekritizovali, je třeba zmínit i výhody nového tarifu T-Mobilu. Oproti konkurenci nabízí o desetník levnější SMS a o celou korunu nižší cenu za jednu ememesku. S ohledem na možný propastný rozdíl v měsíčních paušálech je to ale zcela zanedbatelný rozdíl.

Volné minuty nebo kredit?

V případě nižších tarifů T-Mobile Grand a Neon XL od Telefóniky O2 je srovnání poměrně složitější. Oba tarify sice nabízejí stejný benefit - neomezené volání do vlastní sítě a na pevné linky - a dokonce i za stejný měsíční paušál ve výši dvou tisíc korun, Telefónica ale v rámci paušálu nabízí ještě 600 volných minut na volání, zatímco T-Mobile 1 000 korun v podobě kreditu. Ten lze kromě volání utratit i za SMS či MMS.

Rozhodování mezi těmito tarify je na úrovni zákazníka velmi ovlivněno tím, do jaké sítě bude volat nejvíce. Pokud je to T-Mobile, zřejmě sáhne po Grandu, je-li to ale O2, pak je jasnou volbou Neon XL. A pokud to jsou ostatní operátoři, je vlastně úplně jedno, který z tarifů si vybere. Tedy bylo by, kdyby O2 svůj Neon XL opět nenabízel s výraznou slevou. Při online objednávce totiž tento tarif vyjde jen na 1 400 korun měsíčně, což v řeči čísel znamená úsporu 600 korun za měsíc oproti T-Mobilu, tedy 14 400 korun za celý dvouletý úvazek. Opět cena slušné dovolené.

T-Mobile Grand O2 Neon XL Měsíční paušál 2 000 Kč 2 000 Kč (1 400 Kč při objednávce online) Volné jednotky 1 000 Kč kredit (využitelný i na SMS a MMS) 600 volných minut Volání do vlastní sítě zdarma zdarma Volání do pevné sítě zdarma zdarma Volání mimo vlastní síť 2,90 Kč/min 3,00 Kč/min SMS 1,50 Kč 1,60 Kč MMS 4,90 Kč 5,90 Kč

Pozn.: Ceny uvedeny včetně DPH

V základu nabízí oba tarify za měsíční paušál dva tisíce korun i slušnou porci volných jednotek, které každý měsíc vyčerpá jen hodně náruživý telefonista. Zatímco u O2 lze ale volné minuty využít skutečně jen na volání, kredit T-Mobilu Grand utratíte například i za SMS a MMS. Pokud ale kredit u tarifu Grand využijete pouze na volání, vystačí jen na 344 minut hovoru.

V případě sazeb nad rámec nabízeného benefitu vítězí opět T-Mobile, desetihaléřové až korunové rozdíly jsou ale vzhledem k možnému rozdílu měsíčních paušálů a využitelných minut skutečně zanedbatelné.

O2 svůj nižší tarif sráží tím, že nevyužité volné minuty nepřevádí do dalšího zúčtovacího období. T-Mobile nevyužitý kredit alespoň převádí do dalšího měsíce, kdy je čerpán přednostně. Pokud ho ale neprovoláte ani v tomto období, následující měsíc nenávratně propadne.

Oba tarify používají v dnešní době naprosto neomluvitelné účtování po minutách, známého také pod označením 60+60. I kdybyste tedy telefonovali jednu vteřinu, operátor vám strhne minutu z volných jednotek či naúčtuje minutovou sazbu nad rámec volných jednotek.

Konkurence se možná brzy přidá

Ze srovnání vychází jako jasný vítěz Telefónica O2, která drtí nabídku T-Mobilu především svými zvýhodněnými paušály. T-Mobile zásadně promarnil svou šanci přilákat nové zákazníky. Zajímavé bude sledovat další vývoj tzv. flatových nabídek, lze totiž očekávat, že se k tomuto trendu připojí i Vodafone a dost možná i U:fon. Oba operátoři pro letošek chystají nové portfolio svých tarifních plánů.