Velké srovnání top smartphonů. Samsung proti HTC, Sony a Nokii

Do tuzemských obchodů v těchto dnech míří duo Samsung Galaxy S5 a HTC One M8 (více zde). A právě mezi těmito dvěma bude souboj o srdce (potažmo peněženky) kupujících nejúpornější. Zanedlouho tento tandem doplní další špičkově vybavený smartphone s Androidem Sony Xperia Z2.

Vůbec poprvé bude této androidí armádě více než důstojným soupeřem telefon s Windows Phone v podání minulý týden představené Lumie 930 (více zde). Finská kráska přichází s nesmlouvavou výbavou. Její FHD panel se totiž roztáhl do pěti palců a uvnitř hodnotně vyhlížejícího těla tepe čtyřjádrový procesor. Několikagenerační hardwarový deficit, který dříve nejlepší lumie dělil od androidí konkurence, je tak minulostí.

Přinášíme tabulkové srovnání parametrů tohoto zajímavého kvarteta, které bude patřit k tomu nejlepšímu, co letošní rok (minimálně do konce prázdnin) v oblasti chytrých telefonů přinese.

Rozměry a zpracování

Celá čtveřice mezigeneračně mírně narostla. Vyšší je tak i hmotnost jednotlivých telefonů. Nejtěžší je s nepatrným náskokem Nokia před Xperií Z2, jejíž kryt tvoří z velké části sklo.

Nokia u modelu 930 dala vale trochu obehranému designu, který špičkové lumie "pronásledoval" po několik generací. Odolný polykarbonát sice na zádech zůstal, ovšem rám tvoří odolný kov a ostřeji řezané linie telefonu sluší. Novinka tak v porovnání s předchozími modely 920/925 působí hodnotněji, i když i druhý jmenovaný model byl částečně kovový.

Ještě větší pochvalu si zaslouží HTC, protože se již tak výborné dílenské zpracování první generace (One M7) podařilo dovést k dokonalosti. Z hliníku jsou totiž nově i boky, a konstrukce tak působí celistvým dojmem. Plastový je pouze pruh na horní hraně, a to kvůli anténám bezdrátových modulů. Hned po prvním seznámení s telefonem bylo jasné, že nové HTC v této disciplíně aktuálně nemá přemožitele.

Samsung přes mnohé spekulace o kovovém šasi nebo snad později dostupné luxusní verzi Galaxy S5 zůstal věrný plastu. Zadní kryt je tak opět odnímatelný, což má své výhody (snadná výměna baterie, výměna krytu při poškození není drahá).

Samsung je nově také odolný vůči vniknutí prachových částic a vody v souladu s certifikací IP67. Zatímco prachotěsnost je vyšší než u Xperie, vodní lázeň snese Sony podle standardu IP58 lépe. V každém případě v tomto ohledu HTC a Nokia na rivaly ztrácí.

HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Rozměry š × v × t [mm] 70,6 × 146,4 × 9,4 72,5 × 142 × 8,1 73,3 × 146,8 × 8,2 71 × 137 × 9,8 Hmotnost [g] 160 145 163 167 Objem [cm3] 97,15 83,38 88,23 95,32 Šasí hliník/sklo plast/sklo sklo/hliník sklo/polykarbonát/hliník další - prachotěsnost a voděodolnost IP67 prachotěsnost a voděodolnost IP58 -

Výkon a výdrž

V oblasti výkonu panuje na první pohled téměř shoda, tři ze srovnávaného kvarteta totiž spoléhají na nový čipset Snapdragon 801 od Qualcommu. Ale zatímco Sony a HTC určené pro USA a oblast EMEA používá verzi MSM8974AB, Galaxy S5 a HTC pro asijský trh disponuje výkonnější verzí s koncovkou AC. Ta má nejen vyšší maximální takt procesoru, ale i grafické jednotky Adreno 330 (více v tomto článku). Jisté je, že na na nedostatek výkonu si majitelé srovnávaných telefonů stěžovat nebudou, ať se rozhodnou pro kterýkoli z nich.

A platí to samozřejmě také pro Lumii 930, která je prvním WP telefonem se čtyřjádrovým čipsetem, jejichž podporu přinesla "osmičková" verze systému. Pro starší verzi totiž byly maximem dvoujádrové procesory, a lumie tak z pohledu výbavy na konkurenci ztrácely. Lumia 930 ovšem výrazné hardwarové rozdíly stírá a rivalům se vyrovnává.

Ano, používá sice starší Snapdragon 800, ovšem Nokia (nyní pod Microsoftem) u svých telefonů už mnohokrát prokázala, že Windows Phone jsou lépe optimalizovanou platformou než Android, a svižná odezva při běžných úkonech i při graficky náročnějších operacích je tak víc než jistá.

Novému HTC One se podařilo eliminovat nedostatek první generace v podobě absence paměťového slotu, kterým se chlubí i jeho dva soupeři. V otázce velikosti operační paměti nabízí nejvíce Xperia Z2, a to 3 GB.

Ještě důležitější než výkon je u současných smartphonů, a to nikoli jen těch špičkových, slušná výdrž na jedno nabití. Při pohledu na kapacitu akumulátorů (jmenovité napětí 3,8 V), hardware a velmi podobnou velikost displeje by měla mít v tomto ohledu navrch oproti ostatním Xperia Z2.

Samsung však do systému zakomponoval tři různé šetřící režimy podle aktuálního využití telefonu (prohlížení webu, navigace, hraní her), a díky nim se prý výdrž baterie zvýší až o čtvrtinu.

Podobně HTC slibuje díky módu Extreme Power Saving 15hodinovou výdrž na každých 5 procent baterie. V tomto režimu přístroj deaktivuje veškeré nepotřebné procesy na pozadí včetně push notifikací a soustředí se na možnost volání, psaní/příjímání SMS a e-mailů. Dvacetiprocentní stav baterie by tak měl znamenat až 60 hodin na příjmu, což vůbec nezní špatně.

HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Čipová sada Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 CPU Krait 400 2,3 GHz (Evropa/USA); 2,5 GHz (Asie) Krait 400 2,5 GHz Krait 400 2,3 GHz Krait 400 2,2 GHz Počet jader 4 4 4 4 Výr.proces 28nm 28nm 28nm 28nm GPU Adreno 330 Adreno 320 Adreno 330 Adreno 330 RAM 2 GB 2 GB 3 GB 2 GB FlashROM 32 GB 16/32 GB 16 GB 32 GB microSD slot ano ano ano ne Baterie 2600 mAh (pevná) 2 800 mAh (vyměnitelná) 3 200 mAh (pevná) 2 420 mAh (pevná) Bezdrátové nabíjení ne pouze se speciálním krytem ano vestavěné

Displej

Trend zvyšování úhlopříček se dosud nezastavil, a tak má celá čtveřice mezigeneračně displej opět o něco větší. Nejvíce se zvětšovalo ve Finsku, Lumia 930 má totiž v úhlopříčce rovných 5 palců, dosud přitom bylo pro lumie maximem 4,5 palce. Výrobci se navíc podařil husarský kousek, a to značně větší panel (v úhlopříčce nárůst téměř 13 mm) napasovat do téměř stejně širokého telefonu. Nová Lumia se tím zbavila zbytečně velkých okrajů, které byly pro starší modely typické.

Na stejnou hodnotu (tedy 5 palců) panel povyrostl také novému HTC One, Xperii displej v úhlopříčce povyrostl o půl centimetru, Samsungu pak o desetinu palce.

Ačkoli bylo trojlístku bez výjimky dříve přisuzováno QHD rozlišení, nakonec zůstalo zcela dostatečné FHD. Stejné rozlišení ruku v ruce s většími panely sice znamená mírně hrubší kresbu, ale stále je jemnost zobrazení daleko za hranicí 400 pixelů na palec, a zdravé lidské oko tak nemá šanci jednotlivé pixely při běžné pozorovací vzdálenosti rozpoznat.

Důležité jsou také barevné podání nebo pozorovací úhly displeje. Takovou otázku však nelze objektivně vyhodnotit bez kompletní čtveřice smartphonů v redakci.

HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Technologie Super LCD3 Super AMOLED IPS LCD Triluminos AMOLED Barvy 16 milionů 16 milionů 16 milionů 16 milionů Úhlopříčka 5" (127 mm) 5,1" (129,5 mm) 5,2" (132 mm) 5" (127 mm) Rozlišení [px] 1 080 × 1 920 (FHD) 1 080 × 1 920 (FHD) 1 080 × 1 920 (FHD) 1 080 × 1 920 (FHD) Počet bodů 2 073 600 2 073 600 2 073 600 2 073 600 DPI 441 432 424 441 Ochranné sklo Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3 odolné sklo Corning Gorilla Glass 3

Multimédia a fotoaparát

HTC se nevzdalo svého ultrapixelového fotoaparátu a přichází se stejným snímačem, jako měl loňský model. Senzor tak opět boduje nebývale velkou ploškou každého bodu, což znamená efektivní využití dopadajícího světla, a tedy slušné fotky i ve zhoršených světelných podmínkách. Novinkou je druhý foťák na zadní straně, který dovolí fotografie ozvláštnit netradičními efekty, a dvojitý LED blesk k osvětlení scény.

Pátý Galaxy S dokáže zachytit až 16MPix snímky a pořizovat videa v kvalitě až 2160p při 30 snímcích za sekundu. Není třeba dodávat, že nahrávky takových parametrů budou každou minutu polykat desítky megabytů.

Xperia Z2 zdědila po předchůdcích (Z1, Z1 Compact) povedený fotomodul, který díky lepšímu hardwaru také zvládne 2 160p videa. Výborné výsledky v oblasti pořizování momentek očekáváme také od nové Lumie. Nakonec model 1020 se 40MPix PureView modulem dosud patří mezi nejlepší fotomobily, byť celkový dojem trochu kazil slabší dvoujádrový čipset, který se při pořizování snímků s takto velkým rozlišením tu a tam zadýchal. To v případě Lumie 930 nehrozí.

Nová Lumia bude podle posledních zpráv vůbec prvním smartphonem s vestavěným systémem 5.1 Dolby Digital Plus audio pro pořízení věrné audio stopy díky čtveřici vestavěných mikrofonů. Ty má také první phablet Nokie Lumia 1520 i Lumia Icon, kterou prodává pouze operátor Verizon v USA (Lumia 930 je pak jejím derivátem pro ostatní poskytovatele a trhy), ovšem aby bylo kvarteto mikrofonů plně funkční, je třeba speciálního softwaru. S tím přijde jako první právě Lumia 930 a zmíněné dva modely ji získají později v podobě systémové aktualizace.

HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Hlavní fotoaparát dvojitý 4.0MPix 16.0 MPix 20.7 MPix 20 MPix Snímač CMOS BSI (UltraPixel) CMOS BSI Exmor RS CMOS PureView Velikost snímače 1/3" 1/2.6" 1/2,3" 1/2,5" Velikost pixelu [mikrony²] 4,0 1,12 2 1,12 Světelnost objektivu f/2.0 f/2.2 f/2.0, optika G lens optika ZEISS Ohnisková vzd. (ekv. 35mm) 26 mm 28 mm 27 mm 26 mm Autofokus ano ano ano ano Blesk dvojice LED (emitují světlo různé barvy) LED LED 2 × LED Videa, další přednosti 1 080p při 30 snímcích/s, 720p při 60 fps, HDR, stabilizace obrazu, pořizování zpomalených videí, režim Zoe 2 160p 30 snímků/s, 1 080p při 60 fps, HDR, stabilizace obrazu 2 160p 30 snímků/s, 1 080p při 60 fps, 720p při 120 fps, HDR, stabilizace obrazu 1 080 při 30 snímcích/s, optická stabilizace Sekundární fotoaparát 5,0 MPix, 1 080p videa při 30fps, HDR 2,1 MPix (FHD videa při 30 snímcích) 2,0 MPix (FHD videa při 30 snímcích/s) 1,3 MPix, f/2,4 FM rádio ano (RDS) ne ano (s RDS) ano TV výstup ano (MHL A/V) ano (MHL A/V) ano (A/V) ano (MHL A/V) DLNA ano ano ano ano

Konektivita

Možnosti konektivity jsou u srovnávaných přístrojů téměř shodné a platí, že pro různé trhy se samozřejmě liší podporované frekvence standardů. Wi-fi včetně dnes běžně podporovaných funkcí (direct, hotspot) je naprostou samozřejmostí, stejně jako NFC pro rychlý přenos dat dotykem (přes wi-fi) nebo platby.

Znovuzrození se loni u HTC One dočkal infračervený port, díky kterému telefon nahradí ovladač k televizoru. Tato periferie nechybí ani omlazenému One a najdeme ji také u Galaxy S5. Celá čtveřice používá zmenšenou velikost SIM, v případě HTC a Nokie je potřeba kartu ořezat na tu aktuálně nejmenší velikost nano.

HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 Sítě Quadband GSM / Quadband UMTS (frekvence dle regionu), LTE Quadband GSM / Quadband UMTS, LTE (dle regionu) Quadband GSM / Quadband UMTS (frekvence dle regionu), LTE Quadband GSM / Quadband UMTS (frekvence dle regionu), LTE Data GPRS/EDGE, HSPA, LTE GPRS/EDGE, HSPA, LTE GPRS/EDGE, HSPA, LTE GPRS/EDGE, HSPA, LTE SIM nano micro micro nano wi-fi 802.11 a/b/g/n, hotspot, Wi-Fi direct 802.11 a/b/g/n, DLNA, wi-fi direct, hotspot 802.11 a/b/g/n, DLNA, hotspot, Wi-Fi direct 802.11 a/b/g/n, DLNA, wi-fi direct, hotspot BT 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP 4.0, A2DP Infraport ano ano ne ne NFC ano ano ano ano

Přednosti jednotlivých rivalů v kostce

HTC boduje především prvotřídním dílenským zpracováním, které se od původního One ještě vylepšilo. Evoluce se dočkal fotoaparát, který je nově duální, a umí tak fotografiím vdechnout zajímavé efekty. Vestavěný nízkoenergetický koprocesor pak umožní telefon využít třeba jako krokoměr. Z minulé generace zůstaly také reproduktory BoomSound pro hlasitou reprodukci muziky.

Galaxy S5 sice nemá tak slušivý hliníkový kryt, ale je konstruován s ohledem na odolnost vůči prachu a vodě (v hloubce jednoho metru telefon bez úhony vydrží půl hodiny). Jako jediný se také chlubí čtečkou otisků prstů pro rychlé odemykání telefonu.

Stupeň voděodolnosti je v případě Xperie Z2 ještě vyšší, hodně očekáváme od fotomodulu s kvalitní optikou ZEISS. Akumulátor nadprůměrné kapacity je pak příslibem slušné výdrže na jedno nabití.

Nokia by mohla být z tohoto kvarteta být tím nejlepším fotomobilem, navíc s pokročilým audio záznamem 5.1 Dolby Digital Plus. Vhod přijde také bezplatná turn-by-turn offline navigace a celkově značně nižší cena než v případě tří konkurentů.

HTC One M8 Samsung Galaxy S5 Sony Xperia Z2 Nokia Lumia 930 luxusní kovové tělo IP67 (odolnost vůči vniknutí prachových částic a stříkající vodě) odolnost IP58 (prachotěsnost a voděodolnost) fotoaparát PureView duální fotoaparát vyměnitelná baterie modul fotoaparátu nižší cena podpora rozličných gest, pohybový koprocesor různé chytré softwarové funkce akumulátor s velkou kapacitou 5.1 Dolby Digital Plus výkonné reproduktory BoomSound čtečka otisků prstů offline navigace v ceně

Cena a dostupnost

HTC One a Samsung Galaxy S5 míří do prodeje v tuzemsku právě v těchto dnech. Ceny ovšem nejsou nijak nízké, HTC je k mání za 17 499 korun, za Galaxy S5 si pak zájemci ještě tisícikorunu připlatí (více v samostatném článku).

Xperia Z2 se do prodeje dostane během následujících několika týdnů. Její cena se nebude od uvedené dvojice nijak výrazně lišit, blíže bude mít v tomto ohledu k Samsungu.

Naopak zřetelně nižší cena by mohla být velkou devizou Lumie 930, novinka by totiž mohla být v prodeji za cenu okolo 14 500 korun. A ušetřené tři až čtyři tisíce korun už budou pro mnohé váhající silným argumentem. Telefon však bude v prodeji nejdříve v červnu a do té doby může cena konkurence mírně spadnout. Ale jisté to rozhodně není.