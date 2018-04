Srovnání modelů Palm100 vs. Palm105

m100

Model Palm m100 byl představen na podzim minulého roku a nový model Palm m105 byl uveden na trh v průběhu března letošního roku. Oba modely se v zásadě liší pouze instalovanou paměťí RAM, která je u modelu m100 2MB a u modelu m105 8MB. Jejich design je velice působivý a odpůrcům hranatých tvarů předešlých Palmů III-kové řady se budou oba modely určitě líbit. Navíc zde mají možnost výměnných (faceplate) krytů, takže mohou všem ukázat svojí osobitost.

m105

V době, kdy ještě nebyl na světě model m105, se na trhu začaly objevovat modely m100 s tzv. upgradovanou pamětí. Celá procedura spočívala ve výměně integrovaného obvodu na základní desce, a to čip z 2MB na 8MB. Tyto úpravy se vyskytly na různých internetových stránkách, kde byl k dispozici plánek a fotografie, které celou proceduru náležitě popisovaly. Toto se zřejmě doneslo a zapůsobilo na firmu 3Com alias Palm Computing a ta uvedla na trh novinku pod názvem Palm m105 s 8MB RAM.

m105 je lepší, než upgradovaný m100!

Je nutné uvést, že balení m105 je teď mnohem výhodnější, než si koupit m100 a předělat ji na 8MB. Je to z toho důvodu, že v balení k m105-ce dostanete navíc synchronizační kolébku (m100 měla pouze synchronizační kabel), dále softwarový balík Palm Mobile Internet Kit sloužící ke čtení, psaní a přenosu e-mailových zpráv, Web Clipping, AvantGo Channel Manager, odesílání a správce SMS zpráv.

Rozdíly mezi modely

Základními stavebními a mechanickými prvky jsou si oba modely prakticky rovny a na první pohled nejsou patrné. Až při podrobném hledání ze začaly veškeré rozdíly objevovat.

Základními rozdíly jsou paměť viz. popis výše a v celkovém balení přidaná synchronizační kolébka a softwarový balík Palm Mobile Internet Kit na CD.

Provedení výrobku

Plast, ze kterého je m105-ka vyrobena, mi přijde hrubší a méně lesklý tak, že na plastu nejsou vidět otisky prstů od zpocených rukou. Při dalším pečlivém ohledání jsem zjistil, že tlačítka m105-ky jsou více zapuštěna do vlastního přístroje, a tak pokud někdo nepoužívá odnímatelný plastový kryt s okénkem pro snadné sledování času a data, je prakticky nechtěné zmáčknutí dobře eliminováno. Také pant držící plastový kryt je přepracován.

Stylus

Dalším rozdílem je trošku jiný stylus, který je o něco kratší a jeho konec je špičatější pro lepší dotyk a rozpoznávání.

Displej

Další překvapení mě čekalo při samotném zapnutí m105-ky. Displej byl také přepracován a je teď mnohem kontrastnější a více "černý" na zeleném podkladu. Ne že by displej m100 byl špatný, to vůbec ne. Když jsem byl majitelem m100, říkal jsem si, jak dobrý displej s vylepšenou kontrastností a opravdu dobrým čtením za jakýchkoliv světlených podmínek mám, ale displej m105 je opět o krůček dále. Totiž displej m100 je tonálně více soustředěn do hnědé barvy, kdežto m105 má více zelený podklad a LCD je více černé, tudíž o něco kontrastnější. Další předností nového displeje je jeho vlastnost na dotyk. Tj. pokud "tapete" po displeji jeho snímací horní vrstva se tolik nepromačkává a celý displej působí tvrdším dojmem. U m100-ky se vám přece jenom zdá, že se více boříte do displeje, to se vám teď u nového displeje m105-ky stát opravdu nemůže a psaní se stává mnohem komfortnější a citelně lepší na dotyk.

Shrnutí

Pokud shrneme parametry obou přístrojů, nemůžeme jednoznačně říct, že některý je horší. Ale mohu vám doporučit, pokud si budete chtít koupit Palm m100, našetřete si ještě něco málo navíc a kupte rovnou m105-ku, zcela určitě se vám to vyplatí a stojí to za to i z pohledu větší paměti RAM, kolébky, softwaru a těch pár inovačních drobností, které vám zcela jistě zpříjemní život s Palmem.