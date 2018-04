Velké srovnání mobilních e-shopů. Vítězí Alza, zbytek těsně dotahuje

Společnost Alza v úterý spustila mobilní verzi e-shopu. Webová aplikace se po stránce vzhledu prakticky neliší od velké verze, košík je dokonce synchronizovaný s tím, který najdete po přihlášení na běžné webové stránce. U konkurence to není samozřejmost.

Datart uvedl aplikaci (k dispozici pro android i iOS) s řadu funkcí, kterou provází řada nedodělků. Daleko lépe na tom byl Sunnysoft, trochu podobný chytré horákyni. Do světa totiž před nedávnem vypustil rovněž android aplikaci, která uživatele při výběru kategorie na úvodní stránce pouze přesměruje na webovou verzi. Po stránce přehlednosti jsme však byli spojeni, škoda několika chybějících funkcí.

Do srovnání jsme přidali i aukční portál Aukro.cz, který nabízí upravenou webovou stránku a dokonce aplikaci pro operační systém Android a iOS. Způsob prodeje a prakticky celá filozofie se liší od výše zmiňovaných e-shopů. Pomocí telefonu můžete kupříkladu umístit předmět do aukce nebo se zúčastnit přihazování. Při porovnání pouze webové verze se Aukro umístilo velmi těsně za Alzou. Čistý štít mu lehce pošpinilo několik nedodělků v uživatelském prostředí a nepřehledně formátovaný popis předmětů.

Pokud není řečeno jinak, vždy jsme testovali mobilní variantu stránek na prohlížeči Chrome for Android nebo aplikaci pro operační systém Android. Žádný z testovaných e-shopů neměl výraznější problémy s rychlostí zobrazování obsahu. Do testu jsme pro zajímavost přidali dva zahraniční prodejce a srovnali je s našimi obchody.

Alza - rychlost a přehlednost

Alza nás zaujala lehkostí a čistostí pojetí mobilní varianty stránek. V kategoriích se neztratíte a výpisy produktů jsou obdobné jako ty, na které jsme zvyklí ze stolní verze obchodu. Samozřejmostí je řazení podle základních parametrů. Chybí ovšem konfigurátory, které ve stolní verzi například umožňují vybrat notebook podle několika klíčových parametrů jako procesor, váha nebo operační systém.

Detail produktu obsahuje všechny potřebné položky, a to včetně galerie a uživatelských recenzí s plusy a mínusy. Pro použití košíku nemusíte být přihlášeni. Přímo v průběhu zpracování objednávky si lze zvolit jednorázový nákup, vytvoření nového účtu nebo použití existující registrace. Komfort uživatelského rozhraní zvyšuje možnost rozkliknout či naopak smrštit jednotlivé nabídky, které díky tomu nezabírají cenný prostor na obrazovce. Potěšující je i synchronizace košíku, kdy nákup můžete dokončit u stolního počítače.

Odkaz - mobilní verze

Datart - od všeho něco

Pomyslného černého Petra si v našem testu odnáší Datart.cz, který se sice může pochlubit asi nejbohatšími funkcemi, které ale provází řada nedostatků. Kupříkladu slibovaná integrovaná čtečka čárových kódů pro rychlý nákup není integrovaná. Je to aplikace třetí strany, kterou si musíte zvlášť stáhnout. Neaktuální byly i údaje o dostupnosti, kdy v detailu zboží zářil nápis ihned k odběru, jenže v dalším kroku jsme se dozvěděli, že zboží není na žádné prodejně skladem.

Plusové body si Datart odnáší za nadstandardní funkce jako je navigace či zobrazení nejbližší pobočky na mapě. Užitečná je možnost cenového srovnání s ostatními velkými prodejci na trhu. Bohužel zatím není seznam konkurentů natolik obsáhlý, jako nabízí kupříkladu portál Heureka.cz.

Trochu nesví jsme byli z nesourodého vzhledu aplikace, kde jsou mixovány různé grafické styly a prvky. Dobře zpracovaný je katalog produktů včetně možnosti jednoduchého třídění. U detailního náhledu bychom však uvítali lépe formátovaný text technických parametrů a popisu produktu.

Nepodařilo se nám rovněž dostat více než jeden výrobek do košíku a na každý jsme museli zvlášť vytvářet objednávku. To mimo jiné znamená znovu vyplňovat všechny potřebné údaje, a přerušovat tak nákup. Aplikace trochu zápasí i se stabilitou a v průběhu testování ji musel systém dvakrát ukončit.

Celkově Datart nabízí velmi rozmanitou paletu funkcí, kterou bychom od podobné aplikace očekávali. Výsledný dojem však kazí menší či větší chyby a nedomyšlenosti v uživatelském rozhraní. Těšíme se však na další verzi aplikace, která by mohla ukazovat směr budoucího vývoje.

Odkaz - verze pro operační systém Android a iOS

Sunnysoft - prozatím zbytečná nativní aplikace

Trochu lišácky na problém s nativní android aplikací vyzrál Sunnysoft. Aplikace slouží pouze jako jakási brána pro přístup na mobilní web. Aplikace je tak naprosto zbytečná a podobně vám poslouží záložka v prohlížeči. Webové stránky upravené pro malé displeje jsou přehledné, ale po stránce uživatelského rozhraní stále ještě o trochu pokulhávají za Alzou. Některé části webu, jako jsou kupříkladu objednávky, vypadají velmi podobně. Přitom mobilní verze Alzy se objevila již okolo Vánoc.

Výtečně je zpracovaný detail každého produktu, součástí je přehledný popis a seznam technických parametrů. Hůře je řešena galerie, kde se každý obrázek zobrazí v samostatném okně bez navigačních prvků. Potěšující je rovněž seznam příslušenství pro každý výrobek. Největším mínusem tak zůstává nesynchronizovaný košík a chybějící třídění podle parametrů v nižších úrovních seznamu výrobků.

Odkaz - mobilní verze a aplikace pro operační systém Android

Aukro - aukční síň kdekoliv

Největší paletou aplikací se může pochlubit Aukro, které je k dispozici na obě hlavní chytré platformy a nabídne i propracovaný mobilní web. Aukro je aukční portál a do našeho srovnání se dostalo spíše pro porovnání, jak kvalitně lze rovněž převést funkčnost velkého webu do malého zařízení.



Mobilní web nabídne vše, co byste od něj očekávali. Najdete zde tedy třídění podle kategorií, přehled všech parametrů vašeho účtu a rozšířené vyhledávání například podle ceny daného předmětu. Součástí je možnost daný předmět sledovat, poslat zprávu prodejci nebo rovnou vydražit.

Kladně hodnotíme možnost pomocí mobilní aplikace rovnou vyfotit předmět, vyplnit potřebné položky formuláře a předmět okamžitě nabídnout k dražbě. Obě dvě nativní aplikace nám však přišly po grafické stránce o něco chudší než webová varianta. Ta navíc trpěla chybou, kdy se nekorektně zobrazovala galerie daného předmětu.

Společnou nectností všech verzí je zobrazení popisu daného předmětu. Prodejci je totiž dána možnost si popis libovolně upravovat pomocí HTML. To samozřejmě přináší nemalé problémy především mobilnímu webu, kdy je popis zobrazen jako holý text, což velmi ztěžuje čtení, ačkoliv třeba nemusely být použity žádné speciální vlastnosti HTML. Nativní verze aplikace tento problém řešení pomocí webového náhledu, který není vždy ideální. Aukro tak platí jakousi daň za to, že tuto funkci umožňuje a uvidíme, jak se s tímto problémem popere v příštích verzích aplikace.

Odkaz - mobilní verze a aplikace pro operační systém Android a iOS

Největší neznamená nejlepší

Přestože by se mohlo zdát, že tráva je na západ od nás vždy zelenější, není to v případě mobilních e-shopů pravda. Samozřejmě, že za našimi hranicemi je daleko více prodejců ochotno investovat do pohodlí zákazníků a mobilní obdobu má drtivá většina největších e-shopů. Vzali jsme si na paškál jednoho z největších prodejců Amazon.com. Jeho nativní aplikace jsou bohužel pro náš region nedostupné, ale na zmenšenou obdobu webu se nám podařilo dostat.

Oproti výše zmiňované Alze nabídne například možnost přidat dané zboží do seznamu přání (tzv. wish-list) nebo smazat či editovat uživatelskou recenzi. Jako šikovné bezpečnostní opatření se může zdát i opětovné zadání hesla před vytvořením samotné objednávky. Kdo by čekal nějaké další zásadní funkce, bude nejspíše zklamán. Mobilní web těží především z bohatosti obsahu, dlouholetých zkušeností a nabídce šité na míru, díky níž je Amazon úspěšný. Finální srovnání s našimi e-shopy však není natolik propastné, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Odkaz - mobilní verze

eBay - aukce ve velkém

Naším testem prošel i největší aukční portál eBay.com, který jsme vyzkoušeli v podobě nativní aplikace pro operační systém Android. Překvapila nás velkým množstvím funkcí od čtečky čárových kódů, nastavení nejrůznějších notifikací, obsáhlým vyhledáváním či připomínkami včetně všech náležitostí aukce.

Zklamáním zůstává grafická stránka, kde se modrá barva eBay mixuje s oranžovou, která je tradiční pro základní nastavení systému Android. Ani tradiční šedivý vzhled tlačítek a dalších položek formulářů neudělá díru do světa. Vzhledem k velikosti a finančním možnostem společnosti jsme opravdu čekali něco lepšího. Přestože je na tom Aukro po stránce funkčnosti o několik kategorií pozadu, opět se nedá říci, že by český zprostředkovatel prodeje nenabídl dostatečné pohodlí pro nákup a prodej zboží.

Odkaz - aplikace pro operační systém Android

Spící konkurence a první vlaštovky na obzoru

Další čeští velcí prodejci v podobě Mall.cz, Kasa.cz nebo CZC.cz zatím otálejí s uvedením mobilní verze. Současnou čtveřici testovaných českých e-shopů tak můžeme brát jako první vlaštovky, které se snaží využít rostoucí popularity mobilních zařízení.

V zahraničí jsou na tom trochu lépe. Některé společnosti vytvářejí kromě mobilní a klasické verze tzv. odlehčené verze, které jsou podobné spíše stolní verzi stránek a jsou určeny pro pomalejší mobilní připojení nebo tablety.