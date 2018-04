Vybíráme to nejlepší za nejnižší cenu. Ušetřit můžete tři až sedm tisíc

Špičkové smartphony jsou dnes hodně drahé, top-modely od Samsungu, HTC nebo Sony dokonce cenou překonaly donedávna tradičně nejdražší iPhone. Že však nemusí být nejlepší telefony nutně předražené, dokazují některé modely jiných značek. Z těch tradičních zvolilo vcelku agresivní cenovou politiku LG. Jeho novinka G3 nasadila zaváděcí cenu 13 990 korun za provedení se 2 GB RAM a 16 GB vnitřní paměti, verze se 3 a 32 GB stojí o tisícikorunu více. Oproti soupeřům je tak LG zhruba o tři tisíce korun levnější.

To internetový hit Oneplus One je na tom s cenou ještě mnohem lépe. Oficiálně začíná cena provedení se 16 GB paměti na 299 dolarech, varianta se 64 GB pak stojí o 50 dolarů více. Jenže u Oneplus je zásadním problémem dostupnost, telefon se zatím prodává jen na pozvánky a ve vybraných zemích. Různí distributoři jej dovedou dodat i českému zákazníkovi, cena se pak zvedne na zhruba 10 tisíc korun. To je za nejspíš nejvýkonnější smartphone současnosti stále lákavá nabídka.

LG i Oneplus toho mají hodně společného: bojují proti zavedeným a populárním top-modelům a chtějí je porazit. Oba přístroje proto zvolily obří 5,5 palcový displej a minimalistický design. LG se chlubí úchvatným QHD rozlišením, Oneplus zase vyladěním ve spojení s upraveným Androidem CyanogenMod, a tudíž extrémním výkonem.

Vzhled a konstrukce: velký a ještě větší

Jestli něco opravdu může odrazovat zájemce o tyto smartphony, je to jejich velikost. Vzhledem k úhlopříčce displeje 5,5 palce není ani jeden z nich drobeček. A to je přitom LG G4 výrazně menší než Oneplus, především proto, že pod displejem nenechává místo pro senzorová tlačítka. Inženýrům LG se také podařilo rekordně zmenšit rámečky displeje. Rozměry LG jsou tedy 146,3 × 74,6 × 8,9 mm, Oneplus vykazuje hodnoty 152,9 × 75,9 × 8,9 mm.

Na šířku tedy rozdíl moc velký není, tloušťka obou telefonů je shodná. To znamená, že se i velmi podobně drží v ruce. Do ní o něco lépe padne LG, a to díky mírně výraznějšímu zaoblení zad, oblejším rohům a mírně menší šířce. Jenže na druhou stranu Oneplus působí v ruce jistějším dojmem, telefon v dlani méně klouže (LG má opravdu hladký kryt) a pocitově je Oneplus bytelnější. To je dáno jak vyšší hmotností (162 gramů proti 149 u LG), tak faktem, že One nemá snímatelný kryt, zatímco LG ano.

Ani jeden z výrobců se však za celkové provedení a zpracování telefonu vůbec stydět nemusí. Slícování je precizní, vše drží pohromadě perfektně, nikde nic nevrže. Oneplus na nás působí trochu luxusnějším dojmem, od přístroje s danou cenovkou jsme to vůbec nečekali. Na druhou stranu si nemají ani jeden ze zástupců co vyčítat z hlediska negativ.

U špičkových telefonů je trochu zklamáním kompletně plastové provedení. Více vadí, že ani jedno z provedení není ideální z hlediska trvanlivosti. Námi testované Oneplus One se 16 GB paměti má bílé tělo, které se snadno zašpiní, typické je zabarvování do modra od džínoviny, drobné škrábance a oděrky se také snadno zanášejí špínou. Vhodnější je tmavá varianta, v té je k dispozici provedení se 64 GB paměti.

LG G3 jsme testovali v šedém provedení, které v plastovém těle docela zdařile imituje broušený kov. Škrábanců a vrypů to telefon neušetří, jsou tu však trochu méně vidět. Bližší prozkoumání však ukáže, že tělo je vůči škrábancům méně odolné než to u Oneplus.

Pokud jde o design, oba přístroje sází na maximálně minimalistické pojetí. To je u LG korunováno absencí tlačítek jak vepředu, tak na bocích, telefon má tlačítka netradičně na zadní straně. To Oneplus je z tohoto hlediska konzervativnější, má jak senzorová tlačítka, tak ovládací tlačítka na bocích. Rušivě nepůsobí a ovládají se jistě.

Displej a ovládání: rozlišení kontra výkon

I v případě displejů jsou si soupeři velmi podobní. Úhlopříčka je v obou případech 5,5 palce, liší se však rozlišení. Oneplus si ponechává klasiku, tedy Full HD (1 920 × 1 080 pixelů), LG jako jeden z prvních telefonů přichází s QHD rozlišením, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. To se projevuje na jemnosti, G3 má 534 bodů na palec, One pak 401 bodů na palec. V praxi není rozdíl nijak dramatický, pokud se nezačnete po rozdílech pídit. Na druhou stranu náš dlouhodobější test LG G3 potvrdil, že vyšší rozlišení se v praxi projevuje a uživatel si na něj zvykne a přechod k Full HD je krokem zpátky. LG tu tedy nad Oneplus trochu vede, ale rozdíl není dramatický.

V dalších oblastech jsou pak rozdíly mezi displeji ještě menší. G3 ani One nepatří mezi telefony s nejlepší čitelností na přímém slunci, v obou případech je spíš průměrná. Podobně jsou na tom displeje s jasem, barevným podáním i pozorovacími úhly. Barvy LG jsou trochu sytější.

Oba telefony mají určité vlastní přínosy v oblasti ovládání. LG začíná u netradičně umístěných tlačítek na zádech, na jejichž polohu jsme si překvapivě rychle zvykli. Pokračuje to přes možnost odemknout displej sérií poklepání (Oneplus se klepnutím jen probudí) a končí to konfigurovatelnou sadou virtuálních ovládacích tlačítek na spodním okraji displeje. To Oneplus používá klasická senzorová tlačítka, navíc na rozdíl od LG v rozložení menu, home a zpět, zatímco LG (v základním nastavení) používá androidí typické zpět, home a multi-tasking. Přepínání aplikací je tak u LG jednodušší, u Oneplus je nutné podržet menu tlačítko.

Oba přístroje používají Android 4.4 Kit Kat. LG s vlastními úpravami jak v grafice, tak v zabudovaných aplikacích, Oneplus v evropské distribuci spoléhá na CyanogenMod, tedy v podstatě čistý Android s různými užitečnými úpravami. Jednou z nich je například možnost spustit fotoaparát, svítilnu nebo ovládat přehrávání hudby gestem na zhasnutém displeji.

I hardware obou telefonů je hodně podobný. Čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 801 s taktem 2,5 GHz a grafika Adreno 330 jsou přítomné u obou. Oneplus má už v základu 3 GB RAM paměti, LG má tuto porci za příplatek. My jsme testovali slabší provedení LG, které se v testu AnTuTu umí dostat na skóre asi 35 000 bodů, Oneplus s více RAM dosáhne na mírně vyšších 36 000 bodů. V praxi je to však téměř jedno, oba modely mají výkonu více než dost a hravě zvládnou i ty nejnáročnější aplikace. U LG je to dobrá zpráva, velkou část výkonu totiž spolkne vyšší rozlišení displeje.

Baterie: opět velké podobnosti

Je až překvapivé, jak podobné jsou si srovnávané modely i v oblasti spotřeby energie. LG má výměnnou baterii s kapacitou 3 000 mAh, Oneplus napevno vestavěnou s mírně vyšší kapacitou 3 100 mAh. Vyšší rozlišení displeje znamená pro LG nevýhodu, nárok na výkon je vyšší a energie by měla ubývat rychleji. Jenže zrovna mezi Oneplus a LG moc velké praktické rozdíly ve výdrži nejsou. Oba smartphony je určitě záhodno nabíjet každý den, dostat se na dva dny výdrže je u Oneplus snazší, ale rozhodně to není úplně jednoduchý úkol.

Oba telefony disponují i vcelku základními úspornými režimy, konkurence v tomto případě umí zajít dál. Úsporu v podobě povypínání některých funkcí lze automaticky zapnout v případě poklesu nabití baterie pod určitou úroveň. U Oneplus je však toto nastavení trochu podivně skryto v nastavení vyzváněcích profilů. Uživatel si tak ovšem může z hlediska spotřeby definovat celou řadu profilů a pracovat s nimi podle potřeby, u LG je nutné měnit nastavení jednoho šetřícího profilu. Korejský soupeř má však navrch alespoň v tom, že disponuje bezdrátovým dobíjením.

Běžné funkce: tu a tam trochu jinak

Oneplus One patří k telefonům, které ponechávají konkrétní softwarovou výbavu co nejvíce na uživateli, nenajdeme tu tedy spoustu předinstalovaných aplikací, které by přinášely různé funkce. To se projevuje třeba v přítomnosti standardní SMS aplikace i telefonní aplikace. To LG má v daném ohledu softwaru více a například zmíněné aplikace jsou zásadně přepracované. Ta pro telefonování je trochu praktičtější, u psaní zpráv jsou rozdíly mnohem větší.

LG totiž dovoluje nastavit třeba výšku klávesnice, konfigurovat její rozložení a umí klávesnici zmenšit ke straně tak, aby byla lépe ovladatelná jednou rukou. V režimu na šířku se může klávesnice ke stranám rozdělit, aby to měly palce k jednotlivým písmenům blíže. To u Oneplus takové možnosti nejsou, pokud po nich toužíte, musíte se dívat po aplikacích třetích stran. Navíc tu jsou však již zmíněné vyzváněcí profily.



Podobně narazíme na rozdíly v datové výbavě. LG se prodává ve verzích se 16, nebo 32 GB paměti, má také vždy slot na karty microSD. Ten u Oneplus chybí, takže se musí uživatel spolehnout na vestavěnou paměť. Základní provedení jí má 16 GB, což není mnoho, lepší volbou je tedy 64 GB varianta. Zásadní jsou také odlišnosti v podobě podpory LTE sítí. LG je v tomto případě univerzálnější, podporuje nejen klasická evropská pásma 800, 1 800 a 2 600 MHz, ale v provedení D855, které se u nás prodává, i další pásma jako třeba 700, 900, 2 100 a 2 300 MHz. LTE si díky tomu u G3 užijete téměř na celém světě. Tedy tam, kde je pokrytí.

U Oneplus je podpora LTE pásem asi největším zádrhelem. Přístroj má totiž zabudovánu podporu pásem 700, 1 700, 1 800, 2 100, 2 300 a 2 600 MHz a jen dvě z nich (1 800 a 2 600 GHz) se mají používat u nás (a v Evropě vůbec). A bohužel jde o pásma, která pomohou pokrytí pouze ve městech. Mimo ně si tak s Oneplus definitivně nejrychlejší mobilní data neužijete. Bluetooth (4.0 u G3, 4.1 u One) nebo NFC nechybí ani u jednoho ze soupeřů.

Zábava: dvakrát třináct

Vzácná shoda panuje v případě fotoaparátu. Oba modely mají snímač s rozlišením 13 megapixelů, automatickým ostřením a dvojicí přisvětlovacích diod. Jsou tu však i odlišnosti, které hrají ve prospěch LG. Tak třeba diody má LG dvou barev, a lépe tak nasvítí různorodé scény. To je ovšem jen začátek. LG se chlubí i optickou stabilizací obrazu a syperrychlým laserovým ostřením.

To vše znamená, že v případě kvality fotografií má LG navrch. Rozdíl není nijak dramatický, ovšem je tu. Za dobrého světla je kvalita téměř srovnatelná, u Oneplus je jen mírně nižší úroveň detailů, ale při běžném užití fotek to uživatel nepozná. Oneplus však používá trochu příliš syté barvy a snímky z LG vypadají přirozeněji. S ubývajícím množstvím světla se pak rozdíly zvyšují, u One rychleji roste množství šumu, a tudíž klesá úroveň detailů. Oba telefony jsme měli k dispozici bok po boku pouze velmi krátce, takže jsme nestihli pořídit snímky ve ztížených světelných podmínkách, ovšem už jen mírný úbytek světla rozdíly dobře ukáže: písmo na hřbetech knih je mnohem ostřeji vykresleno u LG.

Fotografie pořízené LG G3

Trochu překvapením bylo, že Oneplus má oproti LG náskok v rychlosti fotografování. LG sice rychleji přeostřuje, ale samotné pořízení snímku mu trvá trochu déle. To u čínského nováčka lze snímky sekat jeden za druhým velmi rychle. Příjemnější je také ovládání fotoaplikace u Oneplus. Zajímavostí je množství režimů, mezi kterými se lze přepínat listováním do stran – filtr se okamžitě projeví na displeji. Například HDR ovšem v reálném čase Oneplus neumí, pořízení snímku tak trochu trvá. Automatické HDR u LG pracuje lépe. Aplikace však dovolí jen minimum nastavení, Oneplus je na tom trochu lépe.

Fotografie pořízené Oneplus One

Zásadním nedostatkem je však hledáček. Telefon vždy zobrazuje širokoúhlou scénu přes celý displej, a to i když fotíte v režimu 4:3, tedy na plné rozlišení (širokoúhlé snímky mají 10 megapixelů). Komplikuje to kompozici scény, u LG G3 takový přešlap není.

Shrnutí: tak stejní a tolik jiní

Naši dva dnešní soupeři jsou až překvapivě vyrovnaní. Mají velmi podobný hardware, podobný výkon i spoustu podobných vlastností. Přesto je mezi nimi hodně rozdílů. LG jako by kladlo větší pozornost na detaily jak v softwarové výbavě, tak ve vnějším provedení. G3 je tak menší a lépe padne do ruky, Oneplus je mezi přerostlými kousky ještě přerostlejší.

Na druhou stranu působí bytelnějším dojmem. LG získává navrch i u fotoaparátu, má lepší jeho displej a i trochu širší možnosti v ovládání. To u Oneplus One získá uživatel výkonný smarpthone s v podstatě základním softwarem. Hodně si toho může (a často musí) dořešit sám za pomoci aplikací třetích stran. Tato filozofie však může někomu také velmi vyhovovat.

Určit vítěze není vůbec snadné. A asi to také není fér. Oneplus One je totiž za danou cenu opravdu nepřekonatelná nabídka. S cenou smartphonů střední třídy přináší výkon těch nejlepších, v ideálním případě jej lze koupit za polovinu toho, co stojí LG. Jenže sehnat Oneplus je složité. A snadné to nebude ani se servisem či reklamacemi.

To LG G3 koupíte snadno a s podporou tu problém mít nebudete (jakkoli zrovna LG nepatří k nejspolehlivějším značkám). Cena 14 tisíc korun nevypadá oproti One tak lákavě, jenže ve světle ostatních soupeřů je G3 vlastně levné. Je to ve spoustě detailů vyspělejší smartphone.