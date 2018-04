Srovnání levných windows. Nokia Lumia 620, WP 8S by HTC a Huawei W1

Smartphony s operačním systémem Windows Phone a vcelku příznivou cenovkou vycházejí z našich testů s řadou pochval. Jsou to totiž na danou třídu dost výkonné stroje s jednoduchým ovládáním a přehledným systémem. Osloví jak začátečníky, tak pokročilé uživatele, přitom nevyluxují peněženku tak, jako drahé top modely. Výhodou strojů s Windows Phone je fakt, že oproti těm nejdražším modelům nemají ty levnější mnoho kompromisů a uživatel to, že se na telefonu někde šetřilo, příliš nepocítí.

Jsou to tedy ideální přístroje s výborným poměrem výkon/cena. Na našem trhu jsou momentálně k dispozici takové tři: Windows Phone 8S by HTC, Nokia Lumia 620 a Huawei Ascend W1. Brzy se k nim přidá i levnější sestra z finské stáje, Lumia 520. My dnes porovnáme stávající dostupnou trojici. Na první pohled se může zdát, že tři smartphony s velmi podobnou výbavou a s Windows Phone 8, které nedovolují výrobcům příliš systém přizpůsobit, budou až nudně vyrovnanými soupeři.

Jenže v praxi tomu tak není, srovnávaná trojice smartphonů snad ani nemůže být rozdílnější. Odlišnosti jsou nejen v designu a celkové konstrukci, ale v řadě detailů výbavy, což znamená, že každý ze srovnávaných kousků vyhoví trochu jiným nárokům. HTC uspokojí ty, kdo hledají skvěle zpracovaný reprezentativní telefon s dobrou výdrží baterie, na výdrž láká i huawei, který krom ní ještě boduje cenou. Nokia zase konkurenci převyšuje kvalitou displeje a množstvím exkluzivních aplikací, které jednoduše konkurence nemá.

Vzhled a konstrukce: windows třikrát úplně jinak

Testovaná trojice smartphonů se hodně liší už vzhledem. Ačkoli se všichni výrobci rozhodli v případě Windows Phone vsadit na svěží barevný design, v podání každého z nich je výsledek vždy úplně jiný. Navíc je nutné podotknout, že veselé barvy nejsou nutností, telefony jsou dostupné i v konzervativněji laděných barevných variantách, ostatně jediným barevným "exotem" v našem testu byla Lumia 620.

Lumie je ze srovnávaných kousků nejmenší, co se půdorysných rozměrů týče, vděčí za to o trochu menšímu displeji, než mají soupeři. Design je také nejoblejší a celkově působí Lumia 620 nejmladistvějším dojmem. K dispozici je telefon také v největším množství barevných variant, od klasických barev jako je černá a bílá přes žlutou až po oranžovou, časem by se i u nás měly objevit i další barevné varianty.

U barevných variant ovšem nabídka nekončí, Lumia 620 má totiž výměnné kryty, které půjde samostatně dokoupit. K dispozici bude celá řada variant včetně různých provedení double shot, jedno z nich jsme právě testovali. Dvě vrstvy krytu mají každá jinou barvu, ta vrchní je průsvitná a vytváří tak neobvyklý barevný efekt. Pro konzervativce nic lákavého, ale pro mladé uživatele je to velmi atraktivní varianta.

Co se atraktivity vzhledu týče, je však podle nás celkovým vítězem Windows Phone 8S by HTC. Vcelku jednoduché provedení telefonu je velmi elegantní a na danou třídu působí až nezvykle luxusním dojmem. Podílí se na tom především naprosto perfektní zpracování telefonu. Ti, kdo hledají usedlejší smartphone, zvolí u HTC černo-bílou barevnou variantu, pro odvážnější je tu dle nás nejslušivější modro-černá verze a nejbláznivější je žluto-šedé provedení.

U všech verzí oceňujeme naprosto špičkové zpracování telefonu, které 8S posouvá doslova o několik tříd výše. Žádný ze soupeřů na tom však není mechanicky vůbec špatně, jen nokia s lesklými plastovými kryty působí asi nejlaciněji. Co se huawei týče, je v oblasti vzhledu nejkonzervativnější ze soupeřů. V prodeji je (zatím) ve dvou barvách, černé a modré. V černé verzi je to opravdu hodně nenápadný telefon, modrá mu přece jenom dodá trochu šmrnc, ale na HTC a nokii určitě nemá. Na druhou stranu z hlediska zpracování působí čínský smartphone o něco lépe než finský produkt.

Všechny srovnávané kousky padnou výborně do ruky, a to díky příjemným rozměrům. Nejlépe je na tom nokia, jejíž situaci vylepšují výrazná zaoblení přechodů a rohů. Provedení z lesklého plastu však může v ruce klouzat a také jsou pod určitým úhlem výrazně vidět otisky prstů a mastnota. HTC z ruky určitě nevyklouzne, a to díky soft-touch povrchové úpravě, telefon se drží opravdu výborně, podepisuje se na tom i tenká konstrukce a oblá záda. Huawei je z této trojice největší a také nejhranatější, takže pocity při držení v ruce jsou malinko horší než u soupeřů. Huawei však má výhodu v provedení krytu, který je podobně měkčený jako u HTC, ale nejsou na něm tolik vidět otisky. Čínský smartphone se zdaleka nejméně upatlává.

Pro pořádek ještě porovnejme rozměry a hmotnosti soupeřů. Nokia má rozměry 115,4 × 61,1 × 11 mm a hmotnost 127 gramů, u HTC jsou hodnoty 120,5 × 63 × 10,3 mm a 113 gramů a u huawei 124,5 × 63,7 × 10,5 mm a 130 gramů. Velikostně se soupeřům přiblíží levnější Nokia Lumia 520, která má kvůli čtyřpalcovému displeji rozměry 199,9 × 64 × 9,9 mm.

Displej a ovládání: čtyři palce stačí

Vzhledem k použitému operačnímu systému je mezi jednotlivými testovanými smartphony naprosto minimální rozdíl z hlediska ovládání. Logika je zcela stejná, i uspořádání senzorových tlačítek pod displejem je shodné, ostatně, nemůže to ani být jinak. V čem se tedy kousky lišit mohou, jsou další ovládací tlačítka. I jejich sada je zcela standardní: dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, vypínací tlačítko a spoušť fotoaparátu.

Nokia má celou tuto sadu na pravém boku s vypínacím tlačítkem uprostřed, takže je asi nejlépe po ruce. Navíc je stisk tlačítek u lumie nejjistější. HTC však zaostává jen malinko, navíc jeho dvoustupňová spoušť má lepší preciznější chod. A vzhledem k rozměrům většinou ani nebude vadit umístění vypínacího tlačítka na vrchní straně telefonu.

Huawei Ascend W1

To platí i pro huawei, byť kvůli větší výšce (oproti nokii téměř o centimetr) už to má prst k horní hraně trochu dál. Ani tady není stisk tlačítek špatný, konkurence je na tom však o chloupek lépe. To jsou však asi veškeré rozdíly v ovládání telefonů.

Větší rozdíly najdeme u displejů. Všechny mají sice rozlišení 800 × 480 bodů, tedy WVGA, ale jinak se dost liší. Nokia má panel s nejmenší úhlopříčkou 3,8 palce, soupeři mají čtyřpalcové displeje. To dává finskému modelu v praxi téměř nezřetelný náskok v jemnosti displeje. Grafika systému je vůči rozlišení docela tolerantní, takže tady se žádných velkých rozdílů nedočkáme. Ani rozdíl ve velikosti displejů není příliš markantní.

Nokia Lumia 620

Co se samotné technologie displeje týče, jsou tu podstatně větší rozdíly. Vlastně je to hezká přehlídka toho, jak téměř téhož dosáhnout několika způsoby. Huawei má IPS panel, HTC S-LCD2 panel a nokia klasický TFT displej s technologií Clear Black. Ve všech případech jde o lepší displeje, než bychom možná v této kategorii čekali, vítěz je tu však poměrně jasný. Nokia má totiž nejlepší podání bílé i černé barvy a zároveň zdaleka nejlepší čitelnost na přímém slunci: čitelnost displeje se slunečním jasem prakticky vůbec neklesá.

Windows Phone 8S by HTC

Co se čitelnosti týče, jsou na tom technicky hodně rozdílné displeje HTC a huawei v podstatě stejně. Ani tady není čitelnost vůbec špatná, oproti mnohým dostupným smartphonům patří tato dvojice k nadprůměru. Na nokii však nemají, na slunci navíc u obou klesají pozorovací úhly, které jinak opět nejsou špatné. HTC má však přece jenom trochu navrch. Jeho bílá je oproti nokii sice trochu do šeda, ale to je pořád lepší než žlutý nádech huawei. V podání černé jsou si tito dva rovni, nokia má opět náskok. Displej finského smartphonu tak je sice nejmenší, ale z hlediska praktického používání nejlepší. Potěší, že ani jeden z displejů nemá tendenci přizpůsobovat si barvy vlastní realitě, u všech je barevné podání věrné a velmi příjemné.

Baterie: smartphony mohou i vydržet

Jeden den na jedno nabití, to je v podstatě typický scénář u mnoha současných smartphonů. V případě těchto Windows Phone kousků tomu však tak nutně být nemusí. I tady opět potkáme výraznější rozdíly v přístupu. Tak třeba nokia má akumulátor s kapacitou pouhých 1 300 mAh, to HTC má 1 700 mAh a huawei dokonce 1 950 mAh. HTC má akumulátor napevno vestavěný, druzí dva soupeři jej mají díky snímatelným krytům výměnné. Papírovým vítězem tu tak je huawei, v praxi jsou však rozdíly menší, než bychom čekali.

Pravda, nokia vydrží nejkratší dobu. Tam, kde finský zástupce vydrží dva dny na jedno nabití, dostanou se soupeři vcelku v pohodě na dny tři. To v praxi nemusí být tak zásadní rozdíl. Pokud patříte mezi střídmé uživatele smartphonů, pak se ovšem rozdíly ve výdrži ještě prohloubí, a to už může hrát větší roli. Nokia se dostane na tři dny při střídmém používání, HTC se může dostat i na pět dní na jedno nabití a u huawei na tom jsme podobně, možná mu oproti HTC zbude trocha energie navíc.

Větší kapacita akumulátoru a úsporné technologie, které Huawei do svých telefonů zavádí, tak tady neznamenají zásadní výhodu. I přesto, pokud toužíte po smartphonu s nejvyšší výdrží, bude huawei asi nejlepší volbou. S jednou baterií navíc je totiž možné se třeba při dovolené, kdy smartphone slouží opravdu jen střídmě, dostat na deset dní na jedno nabití, to už vydá na slušný výlet mimo civilizaci.

Telefonování a zprávy: rovnost díky systému

V oblasti telefonování a zpráv jsou si srovnávané přístroje asi nejvíce rovny, ostatně operační systém nedovoluje v podstatě žádné rozdíly v základním softwaru. Nokia jen navíc nabízí vlastní lokalizační komunikační aplikaci Pulse, ostatní možnosti jsou však shodné. Do Windows Phone už lze nainstalovat i řadu dalších alternativních komunikačních klientů, krom Skype je to třeba WhatsApp nebo Viber.

Co se kvality hovoru týče, nemají si přístroje co vyčítat, všechny jsou na tom vcelku dobře. Nokia umožní nastavit mírně vyšší hlasitost vyzvánění nebo hlasitého reproduktoru a navíc má telefon aktivní potlačování okolního hluku, takže pocity při telefonování jsou tu asi nejlepší. Na druhou stranu se nám u nokie (možná právě kvůli potlačování hluku) stávalo, že jsme při volání slyšeli ve sluchátku ozvěnu sama sebe. Nestává se to příliš často, ale nepříjemné to být dovede, takže výhoda jinak komfortnějšího telefonování se tu jaksi ztrácí.

Co se zpráv týče, snad jedině tady je mírně znát větší úhlopříčka HTC a huawei, psaní na jejich klávesnici je přece jenom malinko jistější a přesnější.

Organizace a data: paměť je důležitá

Různé rozdíly najdeme mezi telefony i v oblasti datové výbavy. Je tu klasická bezdrátová sada s wi-fi, HSPA a Bluetooth, zajímavé je, že ačkoli je hardwarová výbava velice podobná (HTC a nokia mají dvoujádro Snapdragon s taktem 1 GHz, 512 MB RAM a grafiku Adreno 305, huawei ke grafice přidává takt 1,2 GHz), má každý z přístrojů jinou verzi Bluetooth. Huawei má 2.1, nokia 3.0 a HTC 3.1. V praxi však budou rozdíly malé.

Nokia Lumia 620

Pokud je pro vás důležitá funkce NFC, není dobrou volbou HTC, které ji nemá. Huawei se prodává ve verzi s i bez NFC a nokia má tuto technologii vždy. Největší rozdíl představuje porce vnitřní paměti. Oba asijští zástupci mají 4 GB vnitřní paměti, nokia má 8 GB paměti. Všechny telefony mají slot na paměťové karty, takže se může zdát, že je to rozdíl vcelku nepodstatný. Jenže to není úplně pravda. Kapacita vnitřní paměti je totiž důležitá z hlediska možnosti instalace náročnějších aplikací.

Huawei Ascend W1

Ty totiž zatím u Windows Phone nejde instalovat na paměťovou kartu, takže vnitřní paměť tu roli hraje. A například mapy pro vestavěnou aplikaci, které lze u všech windows modelů stáhnout i pro použití off-line, se rovněž stahují do vnitřní paměti a nikoli na kartu. Takže nokia tu má jasnou výhodu, která mimochodem bude platit i pro levnější model Lumia 520.

Rozdíly jsou také v dodatečné programové výbavě. HTC má možná kvůli tomu, že si je vědomo nedostatku paměti, aplikaci pro uvolnění místa, v HTC hubu najdeme informace o počasí, akciích nebo zprávy z některých zdrojů. V rámci aplikací exkluzivních pro HTC si mohou uživatelé telefon vylepšit o svítilnu a převodník jednotek.

To nokia přináší podstatně bohatší možnosti. Je tu aplikace, která doporučuje zajímavé a užitečné aplikace, aplikace My Nokia přinese další užitečné rady, stejně jako Nokia Care. Aplikace Přenos mých dat usnadní přechod z předchozího telefonu. Nejdůležitějším rozdílem však je kompletní sada mapových aplikací Here. Kromě map, které jsou v podobě Bing map dostupné i pro ostatní soupeře (a jdou stáhnout off-line) má nokia ještě další užitečné aplikace. K mapám se tu přidává navigace Drive+, dále MHD navigace Transit, okolí pomůže prozkoumat augmented-reality program City Lens. To je už slušná konkurenční výhoda.

Zábava: rovnocenné fotoaparáty

I v zábavní oblasti jsou si telefony hodně podobné, ale opět najdeme rozdíly v detailech a v programové výbavě. Ani jeden z telefonů například nemá FM rádio, v testovací lumii chyběla i pro finské smartphony typická aplikace Nokia Music. Fotoaparáty jsou u všech kousků pětimegapixelové s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Natáčet video umí shodně v rozlišení 720p s frekvencí 30 snímků za sekundu.

Fotografie pořízené HTC Windows Phone 8S

Fotoaparáty podávají překvapivě vyrovnaný výkon, ve všech případech jsou fotky vcelku dobře použitelné třeba pro sdílení na Facebooku a prezentaci na webu, v maximálním přiblížení se přece jenom projevují nedostatky. U nokie je znatelná určitá míra neostrosti, HTC zase často zasahuje s větší kompresí, což trochu rozpíjí detaily. Huawei je někde uprostřed. Celkově tu nemáme jednoznačného vítěze.

Fotografie pořízené Nokií Lumia 620

V rozšiřitelnosti fotoaparátu opět vítězí nokia. Má například zábavnou funkci Cinemagraph pro rozpohybování části obrázku, panoramatická miniaplikace umožní vytvářet panoramatické snímky, aplikace Chytrý fotoaparát umí ze snímku vymazat nechtěný pohybující se objekt nebo vybrat všem osobám nejlepší obličej.

Fotografie pořízené Huawei Ascend W1

Aplikace PhotoBeamer umožní sdílet snímky na kterémkoli displeji ve vašem okolí, Creative studio pomůže s úpravou fotek. HTC má podobný program nazvaný Vylepšování fotek. A huawei nemá speciálního vlastního nic. Asijské modely se tedy musí spolehnout na nabídku aplikací z Windows Phone Store, tady však není problém nokii ve vybavě slušně dohnat. Třeba pro panoramatické snímky má přímo Microsoft připravenu aplikaci Photosynth.

Shrnutí: výběr od pěti tisíc

Windows Phone 8 modely Nokia, HTC i Huawei jsou opravdu atraktivní smartphony, které za danou cenu přináší velmi zajímavou výbavu a rychlý a stabilní operační systém. Na první pohled jsou si tyto kousky po stránce výbavy hodně podobné. V detailech však najdeme celou řadu rozdílů a každý z nich tak bude vyhovovat někomu jinému. HTC například působí nejluxusnějším dojmem a má nejlepší zpracování. Výborná je i jeho výdrž baterie, byť akumulátor je napevno vestavěný. Nevýhodou jsou jen 4 GB vnitřní paměti, která, ač je tu slot na karty, nemusí pro některé potřeby stačit.

Stejnou nevýhodu má i huawei, který se podobně jako HTC může pochlubit i skvělou výdrží baterie, tentokrát dokonce i s výměnným akumulátorem. Má i procesor s mírně vyšším taktem, což se teoreticky může hodit v některých náročnějších aplikacích. Nokia je ze všech designově nejmladistvější, což se nemusí líbit každému. Její výměnné kryty však mají řadu výhod, jeden z nich může například z telefonu udělat odolnější přístroj. Nokia má také nejlépe čitelný displej, byť je o kousek menší, takže u konkurentů se lépe píše na klávesnici.

Asi největší rozdíl je v programové výbavě, finský zástupce přináší celou řadu exkluzivních aplikací navíc, ať už jde o navigační kousky nebo programy rozšiřující funkce fotoaparátu. Výhodou nokie je i 8 GB vnitřní paměti.

Při koupi některého z testovaných kousků bude jistě hrát roli i cena. Ani tady však není situace úplně jednoznačná. Nejlevnější by měl být kousek od Huawei, jehož oficiální cena je 5 000 korun, v internetových obchodech jej seženete ještě o několik stovek levněji. HTC je ze srovnávaných kousků na trhu nejdéle a jeho cena už stihla klesnout na hodně zajímavou úroveň, ale hodně kolísá. Třeba Vodafone jej má za 5 777 korun, ovšem v e-shopech (a to i spolehlivých), jej lze sehnat o téměř tisícovku levněji.

Nokia nasadila u Lumie 620 oficiální cenovku těsně pod 6 000 korunami, což je sice nejvíce ze soupeřů, ale také to není konečná cena. Třeba operátor O 2 přišel s atraktivní cenovkou 5 595 korun. Vzhledem k větší porci paměti, lepší čitelnosti displeje a programům navíc tak nakonec Lumia 620 vychází z tohoto srovnání jako vítěz z hlediska poměru výkon/cena. Ale ostatní soupeři o mnoho nezaostávají a huawei umožní přece jenom při nákupu ušetřit pár stovek, HTC je zase přístroj, který působí o mnoho dražším dojmem.

Soupeři v katalogu mobilů

HTC Windows Phone 8S se čtyřpalcovým displejem se standardním WVGA rozlišením, dvoujádrovým procesorem o taktu 1 GHz a kapacitou paměti 512 MB nabízí také pětimegapixelový fotoaparát. Vnitřní paměť pojme 4 GB dat a je možno ji rozšířit pomocí microSD karet. Cena: 5 000 Kč

Huawei Ascend W1 zaujme především zákazníky, kteří hledají malý a levný smartphone. Telefon běží pod operačním systémem Windows Phone 8 a nabízí čtyřpalcový displej s klasickým WVGA rozlišením, dvoujádrový 1,2 GHz procesor a fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 4 800 Kč