Test Huawei Ascend W1 a Y300. Je libo Windows Phone, nebo Android?

Přímější srovnání telefonů si snad ani nedovedeme představit. Huawei W1 a Y300, oba zástupci aktuální modelové řady Ascend čínského výrobce, jsou totiž téměř jako jednovaječná dvojčata.

Rozdílů ve výbavě najdeme naprosté minimum a i design dává na první pohled jasně najevo, že jsou oba ze stejného těsta. Oba se také na trh dostávají v podstatě bez výrazných softwarových příkras, tedy hromady zbytečného softwaru. O to více při používání vynikne rozdíl mezi použitými operačními systémy.

Upřímně, levnému modelu podle našeho názoru více sluší Windows Phone, které lépe vyhoví potřebám méně náročného a smartphonů neznalého zákazníka. Jenže rozhodování není tak jednoduché. Zatímco androidí model stojí 4 000 korun a poskytne uživatelům prostor k větší variabilitě, typ se systémem od Microsoftu je o necelou tisícovku dražší. Zároveň je pro něj celkově k dispozici méně aplikací, ale boduje například skvělými mapami s možností stažení off-line a pár dalšími drobnostmi.

Vzhled a konstrukce – dvakrát jednoduché tvary

Už v oblasti designu jsou si oba telefony hodně podobné, ale najdeme tu i jednoznačné rozdíly. Hodně blízké jsou si oba kousky už rozměry. W1 měří 124,5 x 63,7 x 10,5 mm, Y300 je vysoký na chlup stejně, šířka je o desetinku milimetru větší a tloušťka je 11,2 mm. Oba smartphony mají shodnou hmotnost 130 gramů.

Plusy a minusy Huawei Ascend W1 Proč koupit? dobrý displej

kvalitní mapy

dobrá výbava

výdrž baterie

Proč nekoupit? vyšší cena

horší využitelnost paměti

méně dostupných aplikací Kdy? V prodeji Za kolik? 4 800 Kč

V ruce jsou však rozdíly mezi přístroji trochu větší než na papíře. Především Y300 je mírně zaoblenější, zatímco W1 se drží co nejhranatějších tvarů. To má za důsledek, že minimálně vizuálně vypadá W1 podstatně tenčí než jeho sourozenec. Oba telefony padnou docela dobře do ruky, androidí kousek však o malinko lépe, především díky větší oblosti spodní hrany. Ta může někomu u W1 připadat v dlani příliš ostrá.

Tělo, u obou telefonů, je vyrobeno z měkčeného plastu, takže ani jeden z modelů neklouže v ruce. I zpracování je na stejné, velmi dobré úrovni. A byť se tu Huawei nesnaží působit kdovíjak luxusně, lacině oba kousky také nevypadají. Co se designu týče, kromě hranatějších tvarů se W1 liší i mírným schodem ve spodní části telefonu a jiné je také rozmístění prvků po těle.

Y300 má vypínací tlačítko vlevo nahoře a uprostřed je jack konektor, W1 má vypínací tlačítko vpravo a konektor na levé straně. Pravý bok u Y300 nese dvojtlačítko regulace hlasitosti, u W1 je toto tlačítko na levé straně. U androidího modelu je tlačítko lépe nahmatatelné a má jistější stisk. Nabíjecí microUSB konektor je u Y300 vlevo, u W1 na spodní straně. Windows model má navíc na pravé straně tlačítko spouště fotoaparátu, které u androidího sourozence chybí.

Plusy a minusy Huawei Ascend Y300 Proč koupit? variabilita systému

příznivá cena

dobrá výbava

množství dostupných aplikací

Proč nekoupit? místy méně svižné reakce

fádní design Kdy? V prodeji Za kolik? 4 000 Kč

Hodně podobné jsou si zadní strany telefonů, ať už vzhledově, nebo konstrukčně. Prakticky celou plochu vyplňuje šlupička krytu baterie, kryt však sedí na místě skvěle a zároveň není problém jej vcelku snadno sejmout. Zatímco kryt windows modelu je hladký, androidí má jemné úhlopříčné vroubkování. W1 má na zádech navíc logo operačního systému, rozdílné je i umístění škvíry hlasitého reproduktoru. Čočka fotoaparátu a její orámování jsou však v obou případech vyvedené úplně stejně.

Musíme přiznat, že ani jeden z modelů není žádný designový zázrak. V testovaných černých variantách působí oba vcelku fádně. Daleko výraznější je to v případě androidího Y300, jehož vzhled je opravdu nemastný, neslaný, hodně konzervativní. Napravit by to mohla bílá varianta, která se u nás však zatím oficiálně neprodává. W1 je na tom o trochu lépe, jeho hranaté tvary mají trochu více šmrncu. Tvary lépe vyniknou v barevných variantách, které jsme viděli třeba už na letošním veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Jenže ani bílá, červená nebo modrá verze se u nás opět oficiálně neprodávají. Škoda, barevný W1 má něco do sebe.

Displej a ovládání – dva odlišné světy

Právě oblast ovládání je tou, kde se oba kousky liší zásadně. Použité operační systémy nemají vůbec nic společného, a tak budou zcela jistě tím, podle čeho se zákazníci budou mezi těmito dvěma modely rozhodovat. Oba operační systémy tu nebudeme popisovat detailně, soustředit se budeme jen na některé základní rozdíly mezi nimi.

Ještě než s tím začneme, dovolíme si poukázat na jeden možná trochu nečekaný, ale vcelku výrazný rozdíl mezi oběma kousky. Tím je displej. Oba modely jsou vybaveny podle parametrů naprosto shodným panelem, IPS displejem se čtyřpalcovou úhlopříčkou a rozlišením 480 x 800 pixelů.

Jenže panel u modelu Y300 je trochu více utopený pod krycím sklem a celkový výsledek je tak o dost jiný. Svou roli tu může hrát i použitý systém. Displej W1 má totiž lepší podání černé barvy, ta je podstatně hlubší a může se měřit se špičkou v této oblasti. Subjektivně je lepší i celkové barevné podání displeje, to však může být způsobeno barevným laděním systému.

Displej Huawei Ascend W1

Zatímco Windows Phone vsází na jednoduchou a sytou barevnost, u Androidu si Huawei opět neodpustil všelijaké grafické kudrlinky, které kombinuje s tlumenějšími barvami. To je sice ku prospěchu věci, protože prostředí na rozdíl od některých předchozích androidích čínských telefonů nevypadá tak pouťově, ale chybí mu určitá poutavost. Displej Ascend Y300 se také podstatně více leskne, což ovlivňuje jeho čitelnost na přímém slunci. Ta je tedy výrazně lepší u Windows Phone. Celkově je tak z tohoto hlediska daleko příjemnější pracovat s W1.

To může pro spoustu uživatelů platit i z hlediska operačního systému. A to i přesto, že se Huawei snažil Android ve svém modelu trochu zjednodušit. Paradoxně tak některým uživatelům způsobí zmatky. Uživatelské prostředí Y300 totiž postrádá klasické menu, aplikace tak najdeme rozsázené po domovské obrazovce společně s widgety. Podobně jako u iPhonu je lze třídit do složek, takže v nich může mít uživatel pořádek. Ale z počátku u Androidu působí toto rozdělení trochu neobvykle a po některých aplikacích jsme museli chvíli pátrat.

Displej Huawei Ascend Y300

Co u Huawei zachovali, je čtveřice ikon na spodním řádku obrazovky, která uživatele dostane k seznamu hovorů, kontaktům, zprávám a prohlížeči. Dál už může uživatel v systému pouze listovat do stran po jednotlivých obrazovkách s widgety a ikonami programů. Nahoře je typická notifikační lišta systému, kterou lze stáhnout dolů a odkud lze snadno vstoupit do nastavení nebo vypínat a zapínat některé konkrétní funkce pomocí panelu rychlých přepínačů.

Android je určen k tomu, že si jej uživatel má upravit k obrazu svému a v provedení huaweie bez menu to platí dvojnásob. Jinak bude uživatel aplikace hledat. Samotné ovládání systému pomocí trojice tlačítek pod displejem (zpět, home a menu) se uživateli rychle dostane pod kůži.

Filozofie Windows Phone je trochu jiná. Uživatel je tu lákán k tomu, aby si upravil úvodní obrazovku s takzvanými dlaždicemi. Sem může naskládat zkratky k oblíbeným programům nebo aktivní dlaždice, které tu nahrazují widgety. Výhodou je jednotná a přehledná grafika, která je elegantní a účelná zároveň. Menu je tu také vždy, tady naopak uživatel vliv na jeho uspořádání nemá – aplikace se tu řadí abecedně a lze mezi nimi snadno vyhledávat, ať už skoky na počáteční písmena jmen programů nebo samotným vyhledáváním.

Co bude zřejmě nováčky hodně štvát, je senzorové tlačítko hledání v pravém rohu, což je oproti androidímu modelu jediná odlišnost v této sestavě. Vyhledávací tlačítko totiž vždy spouští vyhledávač Bing a nikoli tak nějak podvědomě očekávané hledání v kontextu právě otevřené aplikace či obrazovky. Navíc Bing jako takový je v našich podmínkách vyhledávač prakticky na nic. Windows Phone také přináší koncept hubů, tedy jakýchsi center, okolo kterých se točí některé funkce. Huby jsou opět přehledné a dobře funkční.

V podstatě platí, že u Windows Phone mají většinu funkcí uživatelé více po ruce, v Androidu je nutné trochu více hledat. Pokud však pátráte po nastavení některé specifické konkrétní funkce, můžete narazit u obou operačních systémů. Zanořená struktura především v menu Nastavení je v obou případech často jen stěží srozumitelná i zkušeným uživatelům. Celkově platí, že Windows Phone je na první pohled přehlednější a přímočařejší, Android však přináší širší možnosti přizpůsobení a stále má v některých ohledech výhodu v nabídce aplikací.

V čem však Windows Phone svého rivala jasně překoná, je rychlost systému. Android ve verzi 4.1.1 je sice z hlediska rychlosti systému podstatně lepší než starší verze, ale Windows Phone na v podstatě stejném hardwaru funguje přeci jenom rychleji. Rychlejší je spouštění většiny aplikací, reakce systému jsou pohotovější a soustředěnější. Navíc se u Windows Phone nestává, že by se telefon byť jen na chviličku zadrhl, což se u Androidu čas od času stane.

Přitom na to nejspíš nebude mít vliv použitý hardware. Huawei Ascend W1 má totiž dvoujádrový snapdragon MSM8230 s taktem 1,2 GHz a 512 MB RAM, androidí model má o něco slabší MSM8225 s dvěma jádry s taktem 1 GHz. Windows phone ale fungují stejně dobře i právě na takovém slabším hardwaru.

Baterie – dva dny bez problémů

Oba testované kousky mají vyjímatelnou baterii, Y300 s kapacitou 1 730 mAh, W1 má o trochu větší kapacitu 1 950 mAh. V praxi není problém se s oběma přístroji dočkat dvoudenní výdrže na jedno nabití, pokud budeme hledat extrémy, windowsí model vydrží o něco déle.

S běžným režimem používání se u něj lze dostat na tři dny výdrže, v extrému dosáhneme i na pět dní. To u androidího modelu je to o něco horší, na tři dny se dostanete už při nutnosti více šetřit a maximem budou dny čtyři. I tak je výdrž tohoto modelu skvělá a oba smartphony jsou důkazem toho, že ne vždy je nutné nabíjet každý den.

Telefonování a zprávy – variabilita a přímočarost

Rozdíly mezi operačními systémy se projevují i v oblasti telefonování a práce se zprávami. Windows Phone používají pro práci s kontakty hub Lidé, kde je hezky soustředěno dění okolo jednotlivých kontaktů a sdružují se sem i informace z Facebooku. Na druhou stranu třeba vyhledávání v kontaktech je trochu otravnější než u Androidu, jehož seznam kontaktů v podání Huawei vypadá ve srovnání s Windows Phone zastarale a neinteraktivně.

Zatímco u Y300 stačí vstoupit do telefonní aplikace a vyhledávat pomocí slovníku T9, u Windows Phone je číselník a telefonní aplikace z tohoto hlediska k ničemu. Musí se právě do Lidé a tady je nutné ještě zmáčknout vyhledávací tlačítko (to na displeji, nikoli pod ním). Vzhledem k přímočarosti mobilních windows je tento rozdíl trochu s podivem.

Displej Huawei Ascend W1

Android má také širší možnosti nastavení vyzvánění, u Windows Phone je základním nedostatkem jednotná úroveň nastavení hlasitosti napříč celým systémem. To znamená, že zvuk z aplikací nebo vyzvánění mají vlastně stejnou intenzitu, pokud tedy nemá aplikace (typicky hra) vlastní menu s úrovní nastavení zvuku. U Androidu lze hlasitost pro aplikace a systémová upozornění volit zvlášť.

Velký rozdíl je také v klávesnicích, ale tady se tak trochu neumíme rozhodnout, která cesta je lepší. Microsoft opět vsází na jednoduchou klávesnici s přehledným rozložením. Už několikrát jsme psali, že se na ní díky tomu píše naprosto skvěle. Android přináší složitější klávesnici s propracovanějšími možnostmi predikce, navíc si zkušenější uživatelé mohou nainstalovat klávesnici, jaká se jim zlíbí. To u Windows Phone nejde. Huawei nedal Y300 do vínku svou propracovanou klávesnici, kde psaní pomáhají některé tahy nebo gesta, takže nad W1 v tomto ohledu velkou výhodu nezíská.

Displej Huawei Ascend Y300

Pochvalu obě klávesnice zaslouží za dobré rozložení, ve kterém nechybí důležité klávesy tečky a čárky (konkurence na ně často zapomíná), zkratka ke smajlíkům a další drobnosti. Na klávesnici W1 se díky dvěma diakritickým tlačítkům lépe píše po našem, tedy s háčky a čárkami.

Organizace a data – stejně paměti neznamená stejně

Hardwarová výbava obou srovnávaných kousků je opravdu prakticky stejná, rozdíly tu však jsou. Pochopitelně je tu sestava wi-fi, Bluetooth (v obou případech verze 2.1 s A2DP a EDR) nebo HSPA. NFC nemá ani jeden model. Rozdíl je však třeba v případě rychlosti datových přenosů v síti mobilních operátorů. Androidí model podporuje HSDPA přenosy dnes již trochu nízkou rychlostí 7,2 Mbit/s, model W1 nabízí zhruba trojnásobek – tedy 21 Mbit/s. Upload je u obou modelů 5,7 Mbit/s. V praxi jsme si však na pomalejší download u Y300 nestěžovali.

Oba telefony mají vestavěné 4 GB vnitřní paměti, u obou to však není konečné číslo. Windowsí model má 3,69 GB, jenže z toho ukrojí více než 1,9 GB samotný systém. S nějakými nainstalovanými aplikacemi a hromadou firemních e-mailů se tak volný prostor snadno smrskne pod 1 GB. Android na tom není o mnoho lépe, 4 GB na kterých začíná opět systém smrskne na asi 2,1 GB. Ukrajování pak pokračuje, předinstalované aplikace a e-maily opět ukrojí paměť na úroveň okolo 1 GB. U systému od Googlu je navíc kus paměti vyhrazen pro instalování aplikací a nelze jej využít jinak.

Displej Huawei Ascend W1

Zdá se tak, že by mohl mít windowsí model lepší pozici, jenže praxe je trochu jiná. A to kvůli slotu na paměťové karty. Ten mají sice oba přístroje, ale každý jej využívá trochu jinak. U Androidu lze totiž na kartu umisťovat prakticky cokoli, jde sem například instalovat i aplikace. To u Windows Phone nejde, aplikace patří jen do vnitřní paměti. Totéž bohužel platí pro mapové podklady, které lze u Windows Phone stahovat pro použití off-line třeba po celých zemích, zatímco u Androidu si uživatel může stahovat jen menší čtverce mapy.

Mapové řešení u mobilních windows je tak praktičtější pro cestovatele, kteří nechtějí v zahraničí plýtvat data, zároveň je však náročnější na úložný prostor a paměť W1 mapami uživatel zaplní velmi rychle. Práce s pamětí u Androidu je tak výhodnější, a pokud počítáte s tím, že chcete i z levného smartphonu z tohoto hlediska ždímat maximum, je Android lepší volbou.

Displej Huawei Ascend Y300

To platí i pro množství dostupných aplikací, byť ztráta mobilních windows není velká a důležité programy k dispozici jsou. Windows Phone má však výhodu v některé základní programové výbavě. Především integrace kancelářských programů je tu samozřejmostí a plnohodnotné Office s možností vytvářet a editovat dokumenty u androidího soupeře nenajdete. Dokonce tu není ani jen verze pro prohlížení, to však lze napravit doinstalováním. Kromě lepších map a office funkcí je výhodou Windows Phone i přímé napojení na on-line úložiště SkyDrive, byť opět platí, že u Androidu lze různých podobných služeb doinstalovat celou řadu. Z doinstalovatelných programů u Windows Phone zaujme například velmi dobře integrovaný Skype, na Androidu integrace tak propracovaná není. U Windows Phone bývá kritizován příliš obyčejný kalendář, jenže ten v androidím Y300 je tak odfláknutý, že tentokrát vyhrává model W1.

V případě Windows Phone už musí uživatelé dát sbohem klasickému USB Mass Storage, W1 se přes USB k počítači připojí jako MTP zařízení, do kterého lze přistupovat pomocí klasického průzkumníka. Smůlu tak mají jen příznivci souborových manažerů jako třeba Total Commander. Ascend Y300 umí MTP režim také, ale (jako u jednoho z mála) je u něj zachováno i Mass Storage.

Zábava – jednoduchost především

V zábavní oblasti je jediným viditelným rozdílem absence FM rádia u modelu Ascend W1. Jinak je opět výbava odpovídající, fotoaparát má v obou případech rozlišení 5 megapixelů, automatické ostření a přisvětlovací diodu.

Prostředí aplikací obou fotoaparátů se soustředí na jednoduchost a ani androidí model nepřináší mnoho možností nastavení. Snáze je tu přístupné jenom vyvážení bílé a navíc jsou tu různé filtry. Pokud by uživatel chtěl fotoaparátu Y300 dát nové možnosti, musí hledat jinou kompatibilní fotografickou aplikaci v Play Store. U Huawei je to trochu jednodušší.

Fotografie pořízené smartphonem Huawei Ascend W1

Základní funkce se rozšiřují pomocí miniaplikací lenses, které jsou dostupné ve Windows Store. Lenses mohou přinést poměrně široké možnosti rozšíření, třeba panoramatické snímání, které v základu chybí. Doinstalovat lze třeba sériové snímání s možností výběru nejlepšího snímku a další vychytávky, které jinak výrobci musí zabudovávat do základu.

Fotografie pořízené smartphonem Huawei Ascend Y300

Důležitější než jednotlivé funkce fotoaparátu však bude obrazová kvalita. A ačkoli tu papírově máme prakticky stejné soupeře, opět se ukazuje, že stejné neznamená vždy totéž. Ascend W1 má třeba mírnou výhodu v přítomnosti tlačítka spouště, které lze využít i ke spuštění foťáku. Ten je tak pohotovější než fotoaparát Y300. A tím to jenom začíná.

Y300 má fotografie celkově bledší a navíc trochu s růžovým nádechem. Další potíží je horší ostření Y300 na blízké předměty, tento problém je o to silnější, čím méně světla má fotoaparát k dispozici. Určitá měkkost a neostrost je vidět i u běžných snímků. Zcela v pořádku není ani řízení přisvětlovací diody. Snímky z W1 mají lepší barevné podání, jsou ostřejší a přitom to není na úkor úrovně detailů. I šumu je tu trochu méně než u Y300 a fotoaparát tak téměř v každé disciplíně svého androidího soupeře mírně překonává. Ani u jednoho z kousků však není fotoaparát kdovíjak světoborný, na druhou stranu v obou případech jsou na levné mobily výsledky více než přijatelné.

Shrnutí – více rozdílů, než se zdá

Na první pohled se zdá, že veškeré rozdíly mezi Huawei Ascend Y300 a Ascend W1 půjdou na vrub použitým operačním systémům. A ačkoli tomu tak většinou je, telefony se liší i v řadě detailů, které na systému úplně nezáleží. Rozhodování mezi těmito telefony nemusí být jednoduché. Y300 se může vzhledem k nižší ceně a přeci jenom běžnějšímu a univerzálnějšímu operačnímu systému s lepšími možnostmi rozšíření zdát lepší volbou.

Jenže situace není tak jednoduchá. Windows Phone jsou na obyčejném hardwaru spolehlivější a rychlejší systém, který navíc bude pro prvouživatele asi o něco přehlednější než Android. Systém však má horší správu (uživatelské) paměti, ztrácí také třeba v některých schopnostech telefonní aplikace. Jenže na straně W1 a mobilních windows je lepší výdrž baterie, přeci jenom o něco lepší fotoaparát nebo v praxi lepší displej. Širší jsou i možnosti práce s mapami a podstatně dále je integrace práce s kancelářskými dokumenty.

Oba modely Huawei jsou slušně vybavené smartphony za rozumnou cenu. Y300 se zdá být na první pohled právě kvůli vcelku výrazně nižší cenovce lepší volbou, avšak řada drobností, ve kterých W1 nad soupeřem vyniká, za příplatek za mobilní windows stojí. To ovšem jenom tomu, kdo nemá vůči mobilnímu systému od Microsoftu předsudky. Alespoň v dané třídě jsou totiž systémy vyrovnanými soupeři a co jeden ztrácí v jedné oblasti, dožene jinde.

Huawei Ascend W1 a Y300 a konkurence

Huawei Ascend W1 zaujme především zákazníky, kteří hledají malý a levný smartphone. Telefon běží pod operačním systémem Windows Phone 8 a nabízí čtyřpalcový displej s klasickým WVGA rozlišením, dvoujádrový 1,2 GHz procesor a fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Cena: 5 000 Kč

Huawei Ascend Y300 běží pod operačním systémem Android. Navazuje na model G300, proti němu má ale Y300 elegantnější design, hrany telefonu totiž nejsou tak výrazně zaoblené. Stejné zůstaly parametry zobrazovače (WVGA při 4 palcích), použit je modernější dvoujádrový procesor a výkonnější grafika, ale operační paměť zůstala na velikosti 512 MB. Cena: 4 000 Kč

Nokia Lumia 620, která je dostupná v sedmi barevných kombinacích, zaujme bohatou výbavou a poměrně nízkou cenou. Tvar telefonu je oblý a díky vcelku malým rozměrům velmi dobře padne do dlaně. Ve výbavě nejdeme pětimegapixelový fotoaparát nebo 8 GB vnitřní paměti. Cena: 5 800 Kč

Nokia Lumia 520 se čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon je nabízen v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty navíc lze snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera. Cena: 4 200 Kč

HTC Desire X běží pod operačním systémem Android. Hnací jednotkou telefonu je dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s pracovní frekvencí 1 GHz. Fotoaparát si poradí s momentkami v 5Mpix rozlišení nebo videi v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu. Cena: 6 000 Kč