Mini souboj. Srovnání HTC One mini a Samsung Galaxy S4 mini

HTC se po loňském úspěchu Samsungu Galaxy S III mini inspirovalo a připravilo pro letošní typ Galaxy S4 mini soupeře. Recept je stejný, image a jméno špičkového modelu se tu snoubí s menšími rozměry, trochu obyčejnější výbavou a příznivější cenovkou. Oproti loňskému mini ovšem oba letošní zmenšené modely uspokojí i náročnější uživatele.

Oba malí soupeři nejsou ve skutečnosti tak malí, jak jejich název napovídá. Ostatně, displeje s úhlopříčkou 4,3 palce patřily ještě před dvěma lety k tomu největšímu mezi smartphony vůbec. Oba dnešní soupeři jsou tak důkazem toho, jak se vnímání chytrých telefonů za poslední roky změnilo.

Pokud hledáte opravdu co nejmenší smartphone a přitom nechcete dělat mnoho kompromisů z hlediska výbavy, je lepší volbou Samsung Galaxy S4 mini. Přece jen je výrazně menší než konkurenční HTC, v kapse je téměř neznatelný. Samsung je také větší univerzál, má výměnnou baterii i slot na karty. HTC ovšem kontruje výrazně lepším displejem, doslova luxusním zpracováním a lákavým fotoaparátem.

Věříme, že Samsung si bude díky rozměrům a celkově větší oblíbenosti značky hledat zákazníky snáze (zejména mezi ženami), ale HTC je mu více než zdatným soupeřem.

Co může od nákupu jednotlivých kousků odradit? U HTC se nemusí každému líbit prostředí Sense 5 a ovládání pouze pomocí dvou tlačítek. Samsung zase sice láká na některé chytré funkce, ty ovšem trochu zpomalují reakce telefonu a jeho konstrukce je oproti HTC lacinější.

Vzhled a konstrukce: hliník proti plastu

Ačkoliv si jsou filozofií One mini a S4 mini hodně podobné, ve skutečnosti nenajdeme dva soupeře, kteří by se od sebe lišili více. Výrazné rozdíly začínají už v oblasti vzhledu. Design obou telefonů vychází z jejich velkých předobrazů a kopíruje je velmi výrazně. S4 mini může působit jako opravdu pouze zmenšený S4, ovšem ve skutečnosti je štíhlejší díky širokoúhlejšímu displeji. Podobně je na tom i HTC, které navíc změnilo i některé další detaily vzhledu, takže je jeho mini přeci jen svébytnější model.

Oba kousky skvěle padnou do ruky, Sasmung především díky příznivým rozměrům a malé tloušťce. HTC je větší, jeho zadní plocha je však příjemně zaoblená a i provedení boků přispívá k lepšímu držení. Samsung je výrazně menší, má rozměry jsou 124,6 × 61,3 × 8,9 mm, zatímco HTC měří 132 × 63,2 × 9,3 mm. S hmotností 107 gramů oproti 122 gramům u HTC je také Samsung lehčí a celkově se lépe ztratí v každé kapse.

Na druhou stranu při držení v ruce má určitě lepší pocit majitel One mini. Jeho zpracování je špičkové. Hliník, který tvoří většinu těla a působí velmi luxusně na omak. Oceňujeme polykarbonátové lemování. Toto řešení je praktičtější než ostré hliníkové hrany velkého One, je komfortnější při držení a hrany nejsou náchylné ke vrypům. Vedle One mini vypadá Galaxy S4 mini jako chudý příbuzný. Jeho tělo je sice kvalitně zpracováno, ovšem plast působí podstatně obyčejnějším dojmem. Ale jeho snímatelný zadní kryt je praktičtější řešení, které přitom nemá vliv na kvalitu zpracování telefonu.

Displej a ovládání: HD, qHD a Android po svém

Výrazné rozdíly mezi soupeři pokračují i v ovládání a displejích. Oba telefony mají úhlopříčku 4,3 palce, ale to je zřejmě vše, co mají zobrazovače shodné. HTC má SLCD2 panel s rozlišením 1 280 × 720 pixelů, Samsung tradiční AMOLED s rozlišením 960 × 540 pixelů. Displej HTC je tedy výrazně jemnější a v praxi je v přímém porovnání rozdíl opravdu vidět. Displej HTC je pro oko příjemnější.

Ovšem displej Samsungu by bylo nezralé předem odsoudit. HTC v poslední době své telefony vybavuje opravdu perfektními displeji a One mini je nejnovějším králem vyšší střední třídy. Jeho displej má velmi dobré podání černé barvy, i když Samsung je na tom s AMOLED panelem přeci jen o něco lépe. Ale rozdíly jsou méně viditelné než rozdíly v rozlišení.

Bílá je lepší u HTC, které se také může chlubit věrnějším a příjemnějším podáním barev. Na druhou stranu u Samsungu je v menu dostupná možnost úpravy barevného profilu. Kdo tedy nemá rád velmi živé až nepřirozené barvy AMOLED displejů Samsungu, najde tu částečné řešení. Přesto celkově panel HTC působí lépe. Obraz je u něj také méně zapuštěn pod krycím sklem, i když ani tady na tom není Samsung vůbec špatně.

Z hlediska ovládání si ovšem většinu potenciálních zájemců získá na svou stranu Samsung. Jeho grafické prostředí Touch Wiz je decentnější úpravou Androidu než Sense 5 v podání HTC. Hlavně je tu však důvěrně známé klasické rozložení ovládacích tlačítek: hardwarové home uprostřed a senzorové klávesy menu a zpět po stranách. To HTC si situaci zjednodušilo. Tlačítko menu eliminovalo a vystačí si jen s klávesou zpět a home. Obě tlačítka jsou senzorová a na umístění home vpravo si musí uživatel chvíli zvykat.

Menu tlačítko vlastně nechybí, u Androidu 4.2.2, který oba telefony pohání, totiž může mít virtuální formu a ve většině aplikací má své vyhrazené místo. Nic to ovšem nemění na tom, že je nutné si na rozmístění ovládacích prvků u One mini trochu zvykat. Jeho prostředí se od čistého Androidu liší více než to u Samsungu, ale na druhou stranu hlavní odlišností je jen nová hlavní obrazovka Blink Feed.

To je přehled zpráv z vybraných zdrojů (uživatel si vybere obory zájmu) a příspěvků ze sociálních sítí (Facebook, Twitter, Flickr, Instagram a LinkedIn). Pokaždé, když uživatel odemkne telefon, má tu čerstvou dávku novinek. U Samsungu lze toho samého docílit pomocí některé aplikace třetích stran a jejího widgetu, ale integrace přímo do systému u HTC může být lákavá. Někomu se ovšem Blink Feed nemusí líbit. Pak lze jako domovskou obrazovku nastavit jinou část úvodní plochy, to už jsou normální místa pro ikony a klasické widgety.

Co se týče výkonu, oba telefony jsou na tom z hlediska praktického fungování stejně. Jsou svižné a fungují většinou bez zaškobrtávání. U Samsungu se ovšem mohou zádrhele občas objevit, to pokud má uživatel zapnuté různé chytré funkce, jako jsou ovládání pohybovými gesty nebo inteligentní displej (nezhasne, dokud se na něj díváte). A to i přesto, že S4 mini má 1,5 GB RAM oproti 1 GB u HTC a shodný dvoujádrový procesor Snapdragon 400 taktovaný na vyšších 1,7 GHz namísto 1,5 GHz.

Baterie: náročnější displej vs. více výkonu

Oba soupeři mají velmi podobný hardware. Trochu vyšší takt, a tudíž teoreticky vyšší spotřeba při maximálním vytížení, je u Samsungu kompenzována mírně vyšší kapacitou baterie. Ta má 1 900 mAh, u HTC je k dispozici 1 800 mAh. Menší akumulátor tu navíc pohání energeticky náročnější displej. Baterie u HTC je také napevno vestavěna, zatímco u Samsungu je výměnná, což je výrazná výhoda.

V praxi není mezi výdrží obou telefonů příliš velký rozdíl. Je však vidět, že s využíváním potenciálu displeje je spotřeba HTC vyšší. Běžně oba telefony bez problémů přestojí den perného používání. Méně nároční uživatelé se mohou dostat i na dva dny, ale to je asi zbytečné mrhání potenciálem.

Telefonování a zprávy: drobné výhody tu a tam

Při telefonování a práci se zprávami záleží většina funkcí na operačním systému a v podstatě si tu není na Androidu nač stěžovat. Ale i tak najdeme mezi telefony mírné rozdíly, tu na jednu, tu na druhou stranu. Tak například klávesnice pro zadávání textu je mírně pohodlnější v případě HTC. Její rozložení je logičtější, nechybí tu čárka ani tečka hned vedle mezerníku. U Samsungu je pro psaní čárky potřeba trochu tápat.

Klávesnice HTC je také přehlednější. Zdá se tedy, že pro psaní dlouhých textů je lepší. Jenže Samsung získává mírnou výhodu v případě psaní tahy. To má sice i HTC, ale systém Samsungu funguje rychleji a spolehlivěji. Navíc při psaní SMS zprávy nezkracuje, zatímco diakritika v SMS u HTC znamená zkrácení na 70 znaků.

HTC má ovšem pro změnu mírně navrch v oblasti kvality zvuku. A teď nemluvíme o tom, že má výborné stereo reproduktory na čelní straně, které daleko lépe reprodukují už obyčejné vyzvánění. Mírně lepší je i čistota zvuku ve sluchátku, nejspíš právě díky kvalitnější konstrukci reproduktoru. Oba telefony disponují potlačováním okolního hluku. HTC dovoluje nastavit vyšší hlasitost, takže v extrémních případech se s ním telefonuje lépe. U Samsungu zase lépe nahmatáte dvojklávesu pro regulaci hlasitosti.

Organizace a data: NFC a infraport nebo LTE

Z hlediska softwaru je výbava obou telefonů velmi bohatá a případné rozdíly nebudou v praxi hrát příliš velkou roli. Samsung například postrádá aplikaci pro tvorbu a editaci kancelářských dokumentů, z e-mailu ovšem přílohu otevře a to většinou stačí.

Větší a důležitější rozdíly ovšem najdeme v hardwaru. Základní rozdíl je v paměti. HTC má standardně 16 GB vnitřní paměti (plus přístup ke schránce Dropbox s výborným zálohováním nastavení telefonu), Samsung jen 8 GB. Jenže S4 mini disponuje slotem na karty microSD, zatímco HTC nikoli, a tak se rázem karta obrací.

Bluetooth umějí oba telefony ve standardu 4.0, pak jsou tu ovšem rozdíly. Tak třeba HTC standardně podporuje sítě LTE a není k tomu potřeba žádný softwarový update ani nic podobného. To u Samsungu to s podporou LTE není jisté. Model GT-I9195, který se u nás prodává, by totiž měl mít LTE hardwarově vestavěno, zatím je však softwarově zablokováno. Kdy se situace změní, nevíme. Samsung má však navrch v podpoře NFC, které u HTC chybí. Specialitou malého Samsungu je také infraport umístěný na vrchní straně. One mini jej nemá ani přesto, že jeho větší sourozenec jej dostal.

Zábava: odlišné foťáky i zvuk

Odlišnosti pokračují i v oblasti zábavních funkcí. Tradičně tu probíráme fotoaparáty, ale dnes ještě jednou zmíníme výhodu HTC v podobě stereo reproduktorů s čistším a kvalitnějším zvukem.

Galaxy S4 mini dostal osvědčený osmimegapixelový fotomodul, zatímco One mini po svém větším sourozenci zdědilo čtyřmegapixelový UltraPixel fotoaparát. V rámci úsporných opatření přišlo jen o optickou stabilizaci. Souboj je to velmi zajímavý, každý z telefonů fotí svým zvláštním způsobem a každý dosahuje trochu jiných výsledků.

Fotografie pořízené HTC One mini

Ultrapixelový fotoaparát HTC má výhodu především ve věrnějším barevném podání snímků a v zajímavějších softwarových možnostech. Menší rozlišení totiž znamená opravdu bleskurychlé focení a HTC může navíc používat funkci Zoe, která pořídí sérii snímků i krátké video v okamžiku chvíli před i po zmáčknutí spouště. S takto pořízenými snímky se pak dá zajímavým způsobem pracovat kdykoli později a vyrábět z nich různé koláže, vybírat ty nejlepší snímky (nebo vybrat obličeje s úsměvy, rozfázovat pohyb a podobně) a krátká videa lze sdílet nebo z nich sestříhat různé klipy.

To se ovšem trochu vzdalujeme od samotné podstaty fotoaparátu, tedy focení. Vězte však, že práce s foťákem je u HTC zábavnější a dává uživateli více možností.

Fotografie pořízené Samsungem Galaxy S4 mini

Ovšem své trumfy má i Samsung. Jeho snímky jsou ostřejší a díky vyššímu rozlišení mají podstatně vyšší úroveň detailů. Poznat to může být už v případě některých snímků sdílených jen na sociálních sítích, obzvláště pokud použijete výřez z původní fotky. Na druhou stranu HTC podává díky velkým pixelům schopným pojmout více světla lepší výkony v horších světelných podmínkách. Opět sice platí, že snímky ze Samsungu jsou ostřejší, avšak je na nich také výrazně viditelnější šum, který tu přibývá rychleji než u HTC.

Zajímavostí je také fakt, že v plném rozlišení fotí každý z fotoaparátů v jiném formátu. Samsung v tradičnějším 4:3, HTC v modernějším 16:9. Nevýhodou u HTC je, že obraz při focení zabírá celý displej, takže do případné kompozice zasahují ovládací prvky fotoaparátu, což může vést k tomu, že pravá strana snímku zůstane až příliš prázdná. Ale kdo se naučí s touto vlastností pracovat, docílí pochopitelně skvělých výsledků.

Rozhodnout, který fotoaparát je lepší, není vůbec lehké. Mnoho si nepomůžeme ani porovnáním videa, kde jsou si oba telefony blíže než u výsledných fotografií. U HTC může někoho zaujmout možnost natáčet video s HDR, ovšem HDR funkce celkově potřebuje i u běžných snímků ještě hodně doladit. To statické obrázky pořízené s HDR u Samsungu vypadají podstatně lépe.

Shrnutí: každý z jiného těsta

Výsledky porovnání fotoaparátů jasně ukazují, že ačkoliv jsou HTC One mini a Samsung Galaxy S4 mini přímými soupeři, jsou to velmi odlišné telefony. Často se doberou podobných výsledků, ale rozdílů je opravdu celá řada. Samsung platí za tradičnější a univerzálnější přístroj, který se lépe schová v kapse. Osloví širokou skupinu uživatelů a nabízí některé hodně zajímavé softwarové funkce, které konkurence nemá.

HTC je zjednodušeně řečeno o mnoho zajímavější přístroj. Má atraktivnější, byť trochu objemnější tělo a působí opravdu luxusně, což je v dané třídě hodně neobvyklé. Navrch má v případě displeje, jenže třeba v oblasti vnitřní paměti, baterie nebo některých možností konektivity dělá kompromisy. Jeho fotoaparát je hodně netradiční a atraktivnější z uživatelského hlediska, výsledky už ovšem tak přesvědčivé nejsou.

A kterého ze soupeřů zvolit? Berte jednoduše ten, který vám více vyhovuje a více se vám líbí. Snad nikde jinde to neplatí tolik jako u těchto soupeřů. Je totiž velmi pravděpodobné, že koho osloví HTC, toho Samsung moc nenadchne. A samozřejmě i naopak.