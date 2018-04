Srovnání HPC Pro, notebooků a levných databank.

Mnoho zájemců, kteří váhají mezi HPC Pro nebo notebookem mají tento názor: "Cena HPC Pro zařízení je podle mne zatím celkem vysoká ve srovnání s levnými notebooky, kdy například Toshibu Liberto 100 koupíte dnes za 40 000 bez DPH." Toto tvrzení je částečně pravdivé, ale při srovnání některých parametrů může zájemce o koupi pozměnit názor. V následující tabulce je srovnání parametrů HPC Pro a levného notebooku. položka HPC Pro

např. NEC 770 levný notebook za 40 tis. maximální pamět RAM v ceně 3 600 Kč za rozšíření RAM modem 56K v ceně 4 000 Kč za PC kartu 56K aplikační software v ceně min 10 000 Kč za software výdrž 10 hodin v ceně min 10 000 Kč za 3x sadu náhr. baterií start aplikací v ceně nelze zrychlit přístup po suspendu/reboot v ceně nelze zrychlit Podle této tabulky je mezi HPC a Notebookem užitkový rozdíl 25-28 000 korun, ve prospěch HPC Pro. V tabulce není navíc počítáno s tím, kolik stojí váš čas při práci s klasickým notebookem: čekání na start a vypnutí systému, opakované 5 minutové rebooty a restarty a další "příjemné" vlastnosti klasických systémů Win95/98/NT. Při úvaze o ceně přístrojů s Windows CE, lze jít tzv. minimální cestou a tak spočítat, kolik by stál přístroj, kdybychom koupili to nejlevnější a postupně přidávali další a další komponenty. Zkusme tedy spočítat cenu HPC Pro na základě dílčích komponentů. Začněme u lepší jednoúčelové databanky typu "Casio", a přidávejme: cena lepší databanky 6 000 Kč rozšíření paměti +16 MB 1 800 Kč rozšíření paměti +16 MB 1 800 Kč

(NEC má 32 MB) barevný display 640x240 2 000 Kč 2x PCMCIA slot 3 000 Kč LiON článek 2 500 Kč licence Windows 2 000 Kč licence MS Pocket Office 5 000 Kč licence propojovacího a synchronizačního softwaru a cena kabelu 3 000 Kč IRDA port 750 Kč práce se zvukem (reproduktor, mikrofon a audio jack) 750 Kč fax/modem 56K 4 000 Kč VGA výstup 2 000 Kč OEM software 1 000 Kč Celková cena vychází na nějakých 35 600 Kč. Je tedy nepravděpodobné, že by HPC Pro s plným vybavením klesli cenově pod uvedenou hranici kolem 35 000 Kč. Další otázkou je možnost/nemožnost používat na HPC Pro některé programy z normálních Windows - neboli problémy s přenosem aplikací a softwaru. Odpovědět na tuto otázku znamená promyslet, zda budete skutečně využívat speciální aplikace. Pokud potřebujete především základní aplikace pro kancelářskou práci, tak právě ty jsou na HPC Pro od výroby. Pokud máte v kanceláři stolní PC, napojené například na firemní server, a k němu budete paralelně pracovat na notebooku, budete stejně narážet na otázku synchronizace a sjednocení dat. Zatímco u kombinace notebook-PC není žádný program, který by se vám staral o synchronizaci například obou Outlooků, HPC k tomu máte speciální program (Windows CE Services), který otázku synchronizace a duplicitních dat celkem obstojně řeší. Závěr by tedy mohl být: Pokud by byl notebook váš jediný počítač, zvolte notebook.

Pokud již máte PC, zvolte "doplňkové PC" - HPC Pro.