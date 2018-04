Slepý test. Vyberte, který mobil fotí nejlépe a možná budete překvapeni

Naším novým testem fotomobilů prošlo šest špičkových smartphonů renomovaných výrobců. Nechceme prozrazovat příliš velké detaily, to abychom minimalizovali možnost identifikace jednotlivých modelů. Každopádně můžeme říci, že mezi šesticí fotomobilů není žádný chyták, testu se opravdu účastnilo jen šest smartphonů. Ty pokrývají všechny tři hlavní mobilní operační systémy současnosti (Android, iOS i Windows). Testované smartphony mají foťáky s rozlišením od dvanácti do dvaceti megapixelů, z čehož vyplývá, že se do testu nedostalo třeba nové Sony Xperia Z5.

S ním máme trochu jiné plány. Jelikož se u Sony vyloženě chlubí tím, že Z5 má podle nezávislých testů ten nejlepší foťák, vezmeme si ho na paškál podrobněji – počkáme si na vítěze tohoto srovnání a Sony hezky potrápíme v souboji proti němu. A rádi přidáme i dalšího „chlubila“, kterým je Asus a jeho nový Zenfone Zoom – obojí samozřejmě za předpokladu, že se místní zastoupení odhodlají nám dané telefony k testu propůjčit.

Ale zpět k aktuálnímu testu. Všechny snímky byly pořízeny v automatickém režimu fotoaparátů. Fotili jsme v relativně sychravém počasí a za ne příliš ideálních podmínek, takže snímky celkově ukazují, jak si testované modely vedou v opravdu těžkých situacích. Z letní dovolené si s každým z nich přivezete mnohem atraktivnější snímky.

Abychom zajistili „anonymitu“ jednotlivých testovaných modelů, ze snímků jsme odstranili EXIF data a všechny jsme ořízli na formát 4:3, a to bezeztrátovou metodou. Teprve pak došlo na zmenšení JPEG obrázků na velkost 3 200 x 2 400 pixelů pomocí programu IrfanView. Všechny snímky byly podrobeny stejnému zmenšení při shodné JPEG kompresi. A fotky pak ještě přechroupal náš redakční systém, který se také na kvalitě podepíše. Proč tento krok? Jednoduše jsme chtěli, aby nešly telefony rozpoznat ani podle svého originálního rozlišení a některých dalších charakteristik.

Navíc při většině způsobů použití (sociální sítě, on-line fotoalba) jsou dnes fotografie z mobilů stejně zmenšovány či dále komprimovány, takže test díky stále relativně vysokému rozlišení odhalí schopnost telefonů poradit si s detaily, ale zároveň ukáže, jak budou snímky reálně vypadat při dalším zpracování. Ve fotogalerii si můžete tedy snímky prohlédnout v maximálním rozlišení, stačí kliknout na ikonu lupy v rohu obrázku.

Ale aby bylo možné posoudit i plnou kvalitu, udělali jsme u několika snímků v původním rozlišení bezeztrátový výřez zhruba téže oblasti o velikosti 1 200 x 900 pixelů – tady lze tedy posoudit skutečnou úroveň detailů, a to i díky tomu, že snímky v plné velikosti neprošly kompresí v redakčním systému, tak jak je tomu typicky u ukázkových snímků u všech našich recenzí. Objekty v záběru nemají vždy shodnou velikost, důvody jsou pro to v zásadě tři – různá rozlišení čipů, různý úhel záběru optiky a také samozřejmě lidský faktor, ačkoli jsme se snažili fotit stejné scény, občas jsme možná trochu sem nebo tam rukou uhnuli. I proto jde z detailů opět jen těžko určit původní rozlišení snímků a tedy se dopídit daného „autora“ fotek.

Testovací snímky

Stejné snímky jsou vždy sdruženy vedle sebe pro snadné porovnání, a to vždy ve stejném pořadí - první je tedy vždy testovací smartphone číslo 1, poslední pak číslo 6.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Už na prvním snímku je vidět, jak si různé smartphony poradí s ponurým světlem v exteriéru a zároveň s drobnými detaily a kontrasty.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Detailní makro snímek ukazuje, jak zvládají jednotlivé smartphony ostřit na malé objekty při snímání z blízka. Na listech je vidět interpretace zelené barvy i práce se světlem.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Barevná květina ukazuje hodně různorodé podání teplých barev a zároveň ukazuje úroveň detailů a jejich ostrost.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Tohle nebyl ani tak test pro čipy fotomobilů, jako spíš pro jejich ostřící mechanismy. Cílem byla květina, na kterou jsme zkoušeli ostřit automaticky, a když to selhalo, tak ručně. Ale i tak některé smartphony selhaly, jiné mají květy perfektně ostré.

Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2

Srovnání fotomobilů - smartphone 3 Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Fotka dvora ukazuje práci s kontrasty a mírným protisvětlem, barevnost i úroveň detailů.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Makro snímek v šeru pokoje, knihy v knihovně foceny bez blesku.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Kontrasty v potemnělém pokoji s protisvětlem.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Fotografie s bleskem ukazují, jak světlo blesku ovlivňuje barevnost a jak si poradí fotoaparáty s odrazy a odlesky blesků.

Srovnání fotomobilů - smartphone 1 Srovnání fotomobilů - smartphone 2 Srovnání fotomobilů - smartphone 3

Srovnání fotomobilů - smartphone 4 Srovnání fotomobilů - smartphone 5 Srovnání fotomobilů - smartphone 6

Noční snímek bez blesku focený na automatické nastavení ukazuje úroveň šumu i schopnost vyvážení bílé. Jeden ze snímků ukazuje, že zhruba desetina sekundy, kterou v průměru smartphony pro pořízení nastavily, se dá v ruce udržet, ale jakýkoli pohyb bude rozmazán.

Detaily

Jednotlivé výřezy jsme tentokrát seskupili po smartphonech. Každá skupina pěti snímků tak pochází z jednoho testovaného kusu, vzestupné pořadí je opět zachováno.

Detailní výřezy ze smartphonu č. 1

Detailní výřezy ze smartphonu č. 2

Detailní výřezy ze martphonu č. 3

Detailní výřezy ze smartphonu č. 4

Detailní výřezy ze smartphonu č. 5

Detailní výřezy ze smartphonu č. 6

Hlasujte a vyberte nejlepší fotomobil

To jsou všechny testovací snímky, teď už zbývá jen rozhodnout, který ze smartphonů fotí nejlépe. Víme, že rozhodnutí nemusí být vůbec jednoduché, mnoho snímků ukazuje, že souboj může být velmi vyrovnaný. Telefony jsou číslovány v naprosto náhodném pořadí.

Který mobil fotí nejlépe? Vyberte nejlepší fotografie Vyberte, které fotografie jsou podle vás nejlepší celkem hlasů: 6462