Čtenáři rozhodli: Lumia 950 XL je nejlepší fotomobil, iPhone pohořel

Našeho testu špičkových fotomobilů se účastnilo šest smartphonů všech hlavních mobilních platforem. To bylo téměř vše, co jsme předem prozradili. Po skončení hlasování už nyní můžeme jednotlivé účastníky odtajnit. Šlo o telefony Microsoft Lumia 950 XL, Huawei Mate S, Samsung Galaxy S6 edge+, LG G4, Apple iPhone 6s a HTC One M9+. Přesně v tomto pořadí byly v testu smartphony seřazeny, Lumia tedy měla číslo jedna, HTC číslo 6.

V hlasování čtenářů přesvědčivě vyhrála právě Lumia 950 XL, která z více než šesti tisíc hlasů získala téměř dvě třetiny. Velký úspěch zaznamenal i samsung, který získal téměř 1 200 hlasů a s přehledem obsadil druhé místo.

První dvě místa asi žádným překvapením nejsou, kvalita snímků opravdu ostatní konkurenci převyšuje. Dále už pak bylo hlasování poměrně vyrovnané, jen HTC se zcela jednoznačně ocitlo na místě posledním. One M9+ opravdu nefotí příliš dobře, na tak drahý smartphone je foťák téměř trestuhodný.

Velkým překvapením může být, že třetí místo v hlasování obsadil Huawei Mate S, který o pár desítek hlasů přeskočil dalšího favorita testu, LG G4. Velkým zklamáním pak může být výsledek iPhonu 6s. Pravda, Apple byl znevýhodněn tím, že jsme testovali menší model 6s bez stabilizace obrazu namísto typu 6s Plus, který stabilizaci má. Nicméně i tak je výsledek iPhonu asi největším propadákem testu, ambice tohoto modelu byly jistě vysoké.

Snímky jsme také hodnotili interně v redakci a výsledky se od čtenářského hlasování trochu liší. Na první místo jsme nakonec také zařadili Lumii 950 XL, ale převaha není tak výrazná jako v hlasování čtenářů. Lumia ukázala velkou sílu při pořizování makro snímků, ale kresbu detailů má místy lepší S6 edge+, u něj je také lepší kresba na hranách. Třetí místo by však u nás nezískal Huawei Mate S, byť i tady je situace velmi vyrovnaná. Z našeho pohledu je to v souboji o třetí místo remíza mezi LG G4 a iPhonem 6s.

Na čtenáři více favorizovaný Huawei u nás zbylo až páté místo, ale je to jen těsné. Musíme uznat, že Mate S je velmi univerzální a praktický fotomobil, který podává velmi vyrovnané výkony napříč všemi podmínkami. Naopak jednoznačně souhlasíme s posledním místem pro HTC, fotky z One M9+ obsadily poslední místo v žebříčku každého redaktora. Pro HTC je to dost ostuda, brzy snad vyzkoušíme, jestli reputaci dovede napravit model A9, který dostal zcela jiný fotoaparát.

Mimochodem, v celém testu jsme nehodnotili fotomobily podle jejich komfortu používání. Tady by mimochodem pohořela vítězná Lumia 950 XL, která má sice jako jediná v testu mechanickou spoušť, ale její software je pomalejší než u všech konkurentů v testu a vykazuje občas zvláštní chování. Někdy se například snímky ukládají příliš dlouho, stalo se nám dokonce, že se uložily i v menším rozlišení, než bylo nastaveno. Proto bychom nakonec raději do svých služeb jako ideální fotomobil zapojili Samsung Galaxy S6 (kteroukoli verzi – všechny varianty budou fotit stejně dobře jako testovaný edge+). Lumia zatím doplácí na nedoladěný systém Windows 10 Mobile. Stejné klady, ale i zápory, platí i pro menší Lumii 950.

Mimochodem, kromě iPhonu mají všechny testované modely i možnost kompletně ručního ovládání parametrů focení, u iPhonu se na to dají dokoupit aplikace. Jeho interní aplikace je nejpřímočařejší, ale dává uživateli nejméně kontroly.